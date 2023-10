Spieler isst in Baldur’s Gate 3 versehentlich einen Zwerg, ist überrascht vom Ergebnis

Ein Spieler hat beim Schlachten in Baldur’s Gate 3 wohl Hunger bekommen und sich ein Stück Fleisch genommen, das herumlag. Er war begeistert vom Effekt, doch die Herkunft des Lebensmittels gab ihm zu denken.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Informationen zum Hintergrund einer der Origins-Charaktere (das Dunkle Verlangen / the Dark Urge)

Was war an dem Fleischstück so besonders? Der Spieler fand das Fleisch im Goblinlager, das in Akt 1 in einer großen Schlacht enden kann. Doch er selbst entschied sich dazu, das komplette Lager zu töten und jeden Gegner zu looten (via Reddit.com).

Er entdeckte ein Stück Fleisch und aß es. Das Fleisch heilte den Spieler um einige Lebenspunkte und er freute sich über seine Entdeckung. Doch als er seinen Charakter wechselte, klappte der Trick plötzlich nicht mehr.

Das Besondere: Nur das Dunkle Verlangen kann sich in seinem Fall mit dem Fleisch heilen, auf Karlach hatte das Fleisch hingegen keinen Effekt. Der Spieler sah nach, was hinter dem Nahrungsmittel steckte und musste voller Entsetzen feststellen, dass das Fleisch von einem Zwergenbauch stammt.

Das Dunkle Verlangen ist ein irrer Killer

Wieso heilt das Fleisch nur das Dunkle Verlangen? Das Dunkle Verlangen ist ein besonderer Origins-Charakter:

Obwohl der Charakter seine eigene Geschichte hat, können die Klasse, das Volk und das Aussehen angepasst werden

Das Dunkle Verlangen ist ein irrer Mörder, der sich nicht gegen seinen inneren Drang wehren kann, Lebewesen zu töten

Es gibt einige abgrundtief böse Aktionen des Origins-Charakters, die sich nicht verhindern lassen

Der Charakter ist außerdem ein Kind von Bhaal, dem Gott der Gewalt

Da dem Origins-Charakter das Morden im Blut liegt, ist es kein Wunder, dass er sich durch den Verzehr von anderen Völkern heilen kann. Das macht das Dunkle Verlangen zu einem Kannibalen, der sich durch das Essen von anderen Völkern heilen kann.

Was sagt die Community dazu? Viele der Spieler seien überrascht davon, dass das Fleisch nur auf das Dunkle Verlangen einen solchen Effekt hat. Sie fänden, dass das Fleisch „nicht verkommen darf“. Es gäbe außerdem schon einige Hinweise in Dialogen, dass das Dunkle Verlangen Heißhunger auf Zwergenfleisch hat.

MeinMMO hat euch einige der Kommentare herausgesucht (via reddit.com):

demonfire737: „Es macht keinen Sinn, einen guten Zwerg verkommen zu lassen.“

Kaelynneee: „Ich hatte keine Ahnung, dass es nur das Dunkle Verlangen heilt. Davon abgesehen, habe ich derzeit eine spezielle Tasche für Zwergenfleisch auf das Dunkle Verlangen. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Außerdem erinnert es sie an ihre Kindheit.“

Aggravating:Delay995: „Ein Kannibale zu sein ist wahrscheinlich das am wenigsten Schreckliche, das sie getan hat.“

Das Gleiche gilt übrigens für Drow, eines der spielbaren Völker in Baldur’s Gate 3. Da Drow an sich als böse gelten und Dunkelzwerge (Duergar) in ihrer Heimat vorkommen, sind sie entsprechendes Fleisch anscheinend gewohnt. Ihr müsst dazu nicht einmal Dark Urge spielen.

