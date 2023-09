Baldur’s Gate 3: Eine der wichtigsten Szenen des „dunklen Verlangen“ habt ihr wahrscheinlich verpasst

Als Dark Urge kann man in Baldur’s Gate 3 schnell etwas verpassen. Eine der wichtigsten Szenen gehört dazu – denn die wird leicht übersprungen.

Baldur’s Gate 3 ist ein ziemlich großes Spiel. Egal wie gründlich man sich die Welt auch anschaut, es ist einfach unmöglich, alles beim ersten Mal zu erleben. Das liegt nicht nur an den getroffenen Entscheidungen, sondern auch oft an vielen versteckten „Triggern“, die eine Zwischensequenz auslösen können oder auch für immer verwehren.

Eine besonders wichtige Szene, wenn ihr den „Dark Urge“, also das „Dunkle Verlangen“ spielt, dürften die meisten von euch übersprungen haben – und das, ohne es zu bemerken.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um den Einstieg des “Dunklen Verlangen” in Baldur’s Gate 3.

Was ist das „Dunkle Verlangen“? Der „Dark Urge“ ist eine der Origin-Geschichten, die ihr in Baldur’s Gate 3 spielen könnt. Sie ist besonders, weil ihr euren Charakter zwar individuell anpassen könnt, aber dennoch eine ganz spezifische Geschichte erlebt. Euer Charakter hat Amnesie und vieles über seine Vergangenheit vergessen. Allerdings schweifen die Gedanken immer wieder zu düsteren Taten hin, die dann in blutigen Grausamkeiten und Morden enden.

Die Gründe hinter diesem dunklen Verlangen zu erforschen und zu verstehen, wer oder was man eigentlich ist oder war, das ist der Kern dieser Geschichte, die sich über alle drei Akte erstreckt.

Was für eine Szene ist das? Bei der ersten Rast im Lager nimmt sich euer Charakter Zeit, um ein bisschen über die eigene Vergangenheit nachzudenken. Das Interessante: Es gibt individuelle Auswahl-Optionen je nach gewähltem Volk und gewählter Klasse. Wer etwa (zu Recht) denkt, dass „Dunkles Verlangen“ und „rechtschaffener Paladin“ gar nicht zusammenpasst, wird hier eines Besseren belehrt.

Die Szene ist zwar nicht sonderlich lang, versetzt euch aber in die richtige Stimmung, um zu verstehen, was euer Charakter eigentlich gerade durchmacht und was er oder sie so in der Vergangenheit erlebt hat.

Was verhindert die Szene? Euer Fortschritt. Sobald ihr „zu viel“ in Baldur’s Gate 3 gemacht habt, findet die besagte Szene nicht mehr statt. Denn dann wird sie durch andere Vorfälle in der Nacht überschrieben.

Einer dieser „Trigger“ ist das Einsammeln von Lae’zel. Sobald ihr sie aus ihrer Zwickmühle befreit habt und sie sich der Gruppe anschließt, ist es bereits zu spät. Andere Begleiter, also Gale, Schattenherz und Astarion scheinen dieses Problem nicht herbeizuführen.

Das Problem ist hier wohl, dass es direkt nach dem Absturz kaum einen Grund gibt, schon früh eine lange Rast zu machen. Immerhin ist man erholt und kann voller Energie losziehen, um Abenteuer zu erleben. Dadurch überspringen viele „Dark Urge“-Spieler diese Szene ganz ohne Absicht.

Wer diese Szene erleben will, sollte also möglichst zeitnah nach dem Absturz eine lange Rast einlegen, um als Dark Urge ein wenig über die Vergangenheit nachzudenken.

