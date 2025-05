OP-Build in Baldur’s Gate 3 kann fast alles oneshotten dank eines neuen Zaubers aus Patch 8

Ein Build in Baldur’s Gate 3 zeigt, wie der korrekte Einsatz von bestimmten Zaubertricks, der idealen Umgebung und den richtigen Items besonders viel Schaden austeilen – und Gegner sogar in einem Zug erledigen kann. Der Einsatz wird belohnt.

Was kann der Build? Der Build ermöglicht es, in einem Zug so viel Schaden auszuteilen, dass Gegner durch einen Schlag zu Boden gehen könnten. Die Zusammenarbeit der benötigten Fähigkeiten und Items erlaubt es, einen Vorteil auf Angriffswürfe und damit eine höhere Chance auf kritische Treffer zu erlangen, sich selbst vor anderen starken Angriffen zu schützen und einen großen Teil des ausgeteilten Schadens obendrein zu verdoppeln.

Gemeinsam mit dem neusten Patch 8 aus Baldur’s Gate 3 erhielt das Spiel einen Zaubertrick, der die Kombination für diesen Build perfekt abrundet: Die Dröhnende Klinge (Booming Blade). Wer sich für Builds in Baldur’s Gate 3 interessiert, wird bemerkt haben, dass dieser Zaubertrick in vielen neuen Builds zum Einsatz kommt, da er äußerst nützlich und stark sein kann.

Generell sind die Hauptakteure des Builds folgendes:

Dröhnende Klinge

Schattenklinge

Dunkelheit und (Überlegene) Dunkelsicht

Resonance Stone

Die Voraussetzungen für den Build

Welche Klassen können den Build nutzen?

Zauberer (Schattenmagie)

Hexenmeister (Fluchklinge)

Magier (Klingengesang)

Es gibt weitere Klassen, die einzelne Teile des Builds nutzen können (wie der Arkane Betrüger oder der Mystische Ritter), jedoch sind die genannten Komponenten im Einklang das, was den Build so stark macht.

Welche Zauber(-tricks) und Fähigkeiten werden benötigt?

Dröhnende Klinge (Zaubertrick):

Normaler Waffenschaden + 1W8 Schall-Schaden +2W8 Schall-Schaden (wenn sich das Ziel bewegt)

Auf Level 11 wird der Schaden erhöht: Normaler Waffenschaden +2W8 Schall-Schaden + 3W8 Schall-Schaden (wenn sich das Ziel bewegt)

Hier auf MeinMMO erklären wir noch ein wenig genauer, wie dieser Zaubetrick funktioniert und was ihn so stark macht. Er gilt als Waffenangriff und kann im Einsatz mit der Waffe des folgenden Zaubers noch mächtiger werden.

Schattenklinge (Level 2 Zauber):

Der Zauber lässt ein schattenartiges Kurzschwert erscheinen, das Psychisch-Schaden verursacht. Und genau diese Art des Schadens macht die Schattenklinge für den Build so wichtig, da sie so perfekt mit einem wichtigen Item (Resonance Stone) harmoniert. Dieser kann den Schaden nämlich verdoppeln.

Mit steigendem Zauberlevel wird auch der Schaden der Schattenklinge erhöht.

Wenn man die Schattenklinge benutzt, um ein Ziel anzugreifen, das sich in schwachen Licht oder Dunkelheit befindet, hat man einen Vorteil auf den Angriffswurf. Und diesen Vorteil macht man sich mit diesem Build komplett zu eigen.

Dunkelheit und (Überlegene) Dunkelsicht:

Durch die Dunkelheit kann dieser Build die Vorteile der Schattenklinge nutzen. Man selbst ist durch die Dunkelheit sehr gut geschützt und besitzt durch die Schattenklinge einen Vorteil auf Angriffswürfe gegen Ziele, die sich mit dem Spieler in der Dunkelheit befinden: ein großes Potenzial für kritische Treffer und hohen Schaden.

Für Fluchklingen-Hexenmeister: Die Schauerliche Anrufung (Eldritch Invocation) Teufelssicht (Devil’s Sight): Hiermit kann der Hexenmeister auch in absoluter Dunkelheit (magisch und nicht magisch) bis zu 24 Meter weit sehen. Zusammen mit dem Zauber Dunkelheit (Darkness) verschafft er sich einen starken Vorteil.

Die Schauerliche Anrufung (Eldritch Invocation) Teufelssicht (Devil’s Sight): Hiermit kann der Hexenmeister auch in absoluter Dunkelheit (magisch und nicht magisch) bis zu 24 Meter weit sehen. Zusammen mit dem Zauber Dunkelheit (Darkness) verschafft er sich einen starken Vorteil. Für Schattenmagie-Zauberer: Eyes of the Dark: Darkness ist ein Zauber, der dem Schattenmagie-Zauberer das Gleiche ermöglicht wie dem Fluchklingen-Hexenmeister. Der Zauber kreiert Dunkelheit, in der er selbst sehen kann, aber andere Ziele komplett blind werden.

Welche Items werden benötigt?

Die Schattenklinge

Nice-To-Have: Gloves of Battlemage’s Power für Arcane Acuity (+1 auf Zauber-Angriffswürfe und den eigenen Zauberrettungswurf SG, wenn man als Spellcaster nebenbei noch andere Zauber nutzen möchte.)

Der Resonance Stone – Das Item, das den Schaden des Builds noch weiter in die Höhe treibt.

Wie ein Angriff mit den genannten Elementen als Basis aussehen könnte, seht ihr in diesem TikTok-Video von jaydunna:

Vor- und Nachteile des Resonance Stones

Das Item befindet sich in der Gedankenschinder-Kolonie aus Akt 2 und verleiht dem Träger und allen Charakteren in einem 9-Meter-Radius den Zustand “Steeped in Bliss” (“In Glückseligkeit getränkt”).

Das sorgt dafür, dass alle Ziele in diesem Radius doppelten Psychisch-Schaden erleiden. Wenn man also als Nahkämpfer mit der Schattenklinge angreift, wird das Ziel in deinem Radius auch den doppelten Schaden nehmen. Natürlich ist man selbst auch anfällig dafür, deshalb sollte man sich vergewissern, dass der Gegner selbst nicht auch mit Angriffen des Typs angreift. Jedoch ist das eher selten der Fall.

Seid daher gewarnt vor:

Gedankenschindern und illithiden Fähigkeiten

Ketheric Thorm

weiteren Angriffen mit psychischem Schaden wie beispielsweise Gehässiger Spott (Vicious Mockery), Dissonantes Flüstern (Dissonant Whispers) oder Zorniges Niederstrecken (Wrathful Smite).

Wer Spaß an starken Builds hat oder generell selbst gerne die mächtige Kombination dieses Builds testen möchte, könnte ein geeigneter Kandidat für einen Fluchklingen-Hexenmeister sein. Hier auf MeinMMO haben wir für euch einen starken, aber einstiegsfreundlichen Build erklärt, der Nahkampf mit Zaubern verbindet und daher für jede Situation und Spielstil geeignet ist: Baldur’s Gate 3: Hexblade Build in Patch 8 – So baut ihr euren Fluchklinge-Hexenmeister