Ein neuer Zaubertrick in Baldur’s Gate 3 macht Kämpfer so stark wie Paladine, und das ohne Eid

Zusammen mit Patch 8 brachte Larian neben den neuen Unterklassen und einem Fotomodus auch einige neue Zauber in Baldur’s Gate 3. Unter diesen befindet sich ein Zaubertrick, der Gegner nicht nur doppelt bestraft, sondern mit steigendem Level sogar Paladine mit ihrem Niederstrecken blass aussehen lässt.

Von welchem Zaubertrick ist die Rede? Es handelt sich um den Zaubertrick „Dröhnende Klinge“ („Booming Blade“), der direkt von Zauberern, Magiern und Hexenmeistern auf Level 1 erlernt werden kann, aber mit der richtigen Unterklasse oder dem geeigneten Multiclassing auch von Nahkampfklassen, wie dem Kämpfer.

Und genau der Nahkampf ist es, wo die Dröhnende Klinge ihr Potenzial wirklich entfalten kann. Da es sich bei dem Angriff um keinen Zauber, sondern einen Zaubertrick handelt, werden keine Zauberplätze benötigt oder verbraucht. Man kann ihn am Tag so oft einsetzen, wie man möchte.

Mit einem Schlag der Waffe teilt man nicht nur den Waffenschaden aus, sondern trifft den Gegner mit solch einer Wucht, dass er erneut 1W8 Schallschaden nimmt, wenn er sich bewegt. Das klingt ähnlich wie das Niederstrecken eines Paladins, also was genau macht die Dröhnende Klinge so stark?

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 in Baldur’s Gate 3:

Ein einfacher Zaubertrick nimmt es mit mächtigen Niederstrecken auf

Was macht die Dröhnende Klinge so mächtig? Der Zaubertrick kann schon sehr früh im Spiel erlernt und eingesetzt werden, doch wird im Spielverlauf immer stärker und stärker.

Der Schaden von Level 1 bis 4 beträgt den normalen Waffenschaden plus den 1W8 Schallschaden bei der Bewegung des Gegners. Von Level 5 bis Level 12 wird der Zaubertrick an zwei Punkten noch stärker:

Level 5 bis 10: Normaler Waffenschaden + 1W8 Schallschaden (beim direkten Angriff) + 2W8 Schallschaden (beim Bewegen des Gegners) = 3-24 Schallschaden auf den normalen Waffenschaden pro Runde

Level 11 und 12: Normaler Waffenschaden + 2W8 Schallschaden (beim direkten Angriff) + 3W8 Schallschaden (beim Bewegen des Gegners) = 5-40 Schallschaden auf den normalen Waffenschaden pro Runde

Mit der verbesserten Version von Dröhnenden Klinge kann man so einen überaus mächtigen Kämpfer spielen, der heftig austeilen kann.

Wie sieht die Dröhnende Klinge in Hochform aus? Da der Zaubertrick einen Waffenangriffswurf verwendet, qualifiziert er sich für den Extra-Angriff, den viele Nahkampfklassen auf Level 5 erhalten. Der Kämpfer erhält auf Level 11 sogar einen dritten Angriff, was ihn mit den richtigen Voraussetzungen und der Kombination all dieser Effekte unglaublich stark macht:

Ein Kämpfer mit der Dröhnende Klinge kann diesen Zaubertrick als ersten Schlag einsetzen, um noch extra Schallschaden (wie oben beschrieben) zuzufügen. Anschließend können noch zwei weitere Extra-Angriffe folgen.

Benutzt man nun den Tatendrang des Kämpfers, kann man all dies einfach wiederholen: Dröhnende Klinge , fünfter Angriff, sechster Angriff.

Wenn man jetzt noch mit dem passenden Spellcaster im Team oder Trank ausgerüstet ist und mit Hast beglückt wird, findet all das zum dritten Mal statt: Dröhnende Klinge , achter Angriff, neunter Angriff.

Spannend, welcher Schaden auf diese Weise zusammengewürfelt werden kann. Und das in nur einer Runde.