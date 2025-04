Baldur’s Gate 3: Hexblade Build in Patch 8 – So baut ihr euren Fluchklinge-Hexenmeister

Gemeinsam mit Patch 8 erhielt Baldur’s Gate 3 mit seinem letzten großen Update auch insgesamt 12 neue Unterklassen. Eine dieser Unterklassen kann den Hexenmeister, wie man ihn bisher eher als Spellcaster kannte, nun in ein völlig neues Licht rücken. Denn ein neuer Pakt macht ihn zu einem formidablen Nahkämpfer.

Was kann der Fluchklingen-Hexenmeister? Diese Hexenmeister-Unterklasse erlaubt Spielern mehr Freiheit im Nahkampf, indem sie Zauber mit Waffenschlägen kombiniert und dafür den Charismamodifikator für Angriffs- und Schadenswürfe verwendet. Für diese Art von Nahkämpfer sind Geschicklichkeit und vor allem Stärke komplett zweitrangig.

Bereits auf Level 1 ist der Fluchklingen-Hexenmeister mit starken Fähigkeiten ausgestattet:

Fluchkämpfer (Hex Warrior): Du bist im Umgang mit mittelschwerer Rüstung, Schilden und Kriegswaffen geübt. Du erhältst “Verwünschte Waffe binden”, sodass du beim Angreifen mit Waffen, mit deren Umgang du geübt bist, deinen Charismamodifikator anstatt Stärke oder Geschicklichkeit verwenden kannst.



Verwünschte Waffe binden (Bind Hexed Weapon): Binde dich an die Waffe in deiner Haupthand. Ihr Schaden wird magisch, du kannst sie weder werfen noch fallen lassen und bist im Umgang mit ihr geübt, sofern du es nicht bereits warst. Wenn du mit dieser Waffe angreifst, besteht die Chance, dass “Klingenfluch” auf das Ziel gewirkt wird. Du kannst jeweils nur eine Paktwaffe haben und sie verwendet deinen Charismamodifikator.



Klingenfluch (Hexblade’s Curse) : Zustand: Von einem Fluchklinge-Hexenmeister verflucht. Dieser Hexenmeister fügt seinen Schadenswürfen gegen das Ziel seinen Übungsbonus (Proficiency Bonus) hinzu. Außerdem benötigt er bei einem Angriffswurf gegen das Ziel 1 Würfelauge weniger, um einen kritischen Treffer zu erzielen.

:

Für wen eignet sich der Fluchklingen-Hexenmeister? Der Fluchklinge-Hexenmeister eignet sich besonders für Spieler, die einen hybriden Spielstil bevorzugen. Er kombiniert starke Waffenangriffe, einen soliden Fernangriff durch den Schaurigen Strahl und mächtige Zauber, die Gegner in ihrem Sichtfeld und ihrer Bewegung einschränken. In unserer Umfrage, auf welche der neuen Unterklassen ihr euch am meisten gefreut habt, hat der Fluchklinge-Hexenmeister die meisten Stimmen erhalten.

Hier seht ihr ein Video zum neuen Patch 8 in Baldur’s Gate 3:

Eine charismatische Hybrid-Klasse, die Nahkampf mit Magie vereint

Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr euren Hexenmeister direkt zu Beginn gestaltet, welche Attribute am besten geeignet sind, und wie ihr ihn von Level 1 bis Level 12 stärker werden lässt. Wir gehen in diesem Build von einem reinen Hexenmeister aus und werden keine weitere Klasse in den Build einfügen.

Charaktererstellung

Hier zeigen wir euch, wie ihr euren Hexenmeister direkt bei der Charaktererstellung am besten auf das Abenteuer vorbereitet.

Attributswerte: Mit diesen Attributen ist euer Hexenmeister perfekt gewappnet:

Stärke: 8

Geschicklichkeit: 16

Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 10

Charisma: 17

Auswahl des Volkes: Hier eignen sich zwei Klassen aufgrund ihrer Völker-spezifischen Fähigkeiten besonders gut. Natürlich könnt ihr aber trotzdem ein Volk wählen, das euch am meisten anspricht. Die Attributswerte sind vergleichsweise deutlich wichtiger.

Halb-Ork: Ein Halb-Ork besitzt direkt zum Start das Talent „Wilder Angreifer“ (Der Schaden wird doppelt gewürfelt, der höhere wird genommen.)

Ein Halb-Ork besitzt direkt zum Start das Talent „Wilder Angreifer“ (Der Schaden wird doppelt gewürfelt, der höhere wird genommen.) Zariel-Tiefling: Ein Zariel-Tiefling besitzt Feuer-Resistenz und den Zugang zu zwei Niederstreckungs-Zauber

Hintergrund: Aufgrund der Wahl eurer Attributswerte, eignen sich folgende Hintergründe besonders gut, um in diesen Gebieten besonders erfolgreich zu sein:

Unterhaltungskünstler (Entertainer): Akrobatik (Geschicklichkeit) und Auftreten (Charisma)

Akrobatik (Geschicklichkeit) und Auftreten (Charisma) Scharlatan (Charlatan): Täuschen (Charisma) und Fingerfertigkeit (Geschicklichkeit)

Täuschen (Charisma) und Fingerfertigkeit (Geschicklichkeit) Straßenkind (Urchin): Heimlichkeit (Geschicklichkeit) und Fingerfertigkeit (Geschicklichkeit)

Weitere starke Fähigkeiten:

Täuschen: Praktisch in Unterhaltungen

Nachforschung: Versteckte Hinweise und Objekte aufdecken

Levelaufstiege – Von Level 1 bis Level 12

Nun geht es um die einzelnen Levelaufstiege eures Fluchklingen-Hexenmeisters und darum, welche Zauber, Zaubertricks, Talente und Attribute besonders wichtig sind.

Level 1

Hier wählt ihr eure Unterklasse, in diesem Fall die Fluchklinge. Hier erhaltet ihr direkt bei Level 1 die Aspekte Fluchkämpfer, „Verwünschte Waffe binden“ und Klingenfluch.

Zaubertricks : Schauriger Strahl (Eldritch Blast) Dröhnende Klinge (Booming Blade)

: Zauber: Verwünschen (Hex) Zorniges Niederstrecken (Wrathful Smite)



Die dröhnende Klinge ist einer der neuen Zaubertricks, die mit Patch 8 veröffentlicht werden. Da es sich um einen Zaubertrick handelt, benötigt sie keinen Zauberplatz und kann so oft eingesetzt werden, wie ihr wollt. Das macht sie für einen Hexenmeister mit wenig Zauberplätzen durchaus praktisch, aber sie ist generell einer der mächtigsten Inhalte des neuen Patches.

Level 2

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber und eure erstem zwei Schauerliche Anrufungen (Eldritch Invocations).

Zauber: Höllischer Tadel (Hellish Rebuke)

Höllischer Tadel (Hellish Rebuke) Schauerliche Anrufungen: Teufelssicht (Devil’s Sight): Du kannst in absoluter Dunkelheit (magisch und nicht magisch) bis zu 24 Meter weit sehen Qualvoller Strahl (Agonizing Blast): Der Charismamodifikator wird zum Schaden des Schaurigen Strahls hinzugefügt



Der Trick der Teufelssicht ist, dass man Dunkelheit wirkt und in dieser Dunkelheit schwer zu sehen und deshalb auch schwer zu treffen sein wird, man selbst aber weiterhin normal angreifen kann.

Level 3

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber und den Segen des Paktes, den ihr auf Level 3 auswählen könnt.

Zauber: Schattenklinge (Shadow Blade)

Schattenklinge (Shadow Blade) Segen des Pakts: Pakt der Klinge (Pact of the Blade): Während die Vorteile dieses Paktes mit dem der Fluchklinge ziemlich übereinstimmen, ist vor allem der Extra-Angriff des Paktes der Klinge wichtig für zukünftige Level. Während des Stresstests von Patch 8 hat der Fluchklingen-Hexenmeister den Extra-Angriff ohne den Pakt bekommen, aber das wurde gefixt. Daher ist der Pakt der Klinge äußerst wichtig, um das volle Nahkampf-Potenzial des Hexenmeisters zu entfalten.

Wenn man mit der Schattenklinge ein Ziel in der Dunkelheit angreift, hat man einen Vorteil auf den Angriffswurf. Deshalb funktioniert sie ideal mit der Dunkelheit-Teufelssicht-Strategie.

Wichtig: Erinnert euch daran, die Schattenklinge (wie generell jegliche Waffen, die ihr in diesem Build verwendet) an euch zu binden und zur Paktwaffe zu machen, damit man mit Charisma angreift, nicht mit Stärke oder Geschicklichkeit.

Auch die Schattenwaffe kann als Paktwaffe an den Fluchklinge-Hexenmeister gebunden werden

Level 4:

Hier könnt ihr euch zwischen einem neuen Talent oder der Attributswerterhöhung entscheiden. Außerdem erhaltet ihr einen neuen Zauber und einen neuen Zaubertrick.

Zaubertrick: Magiehand (Mage Hand)

Magiehand (Mage Hand) Zauber: Dunkelheit (Darkness)

Dunkelheit (Darkness) Attributswerterhöhung: Charisma +2 (Wenn ihr das Vettelhaar von Tantchen Ethel erhalten habt und dadurch auch euer Charisma erhöhen konntet, habt ihr nun einen Charisma-Attributswert von 20.

Nun seid ihr perfekt für die Dunkelheit-Teufelssicht-Schattenklingen-Strategie ausgerüstet!

Level 5

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber, eine neue Schauerliche Anrufung, sowie den Extra-Angriff, der euch durch den Pakt der Klinge zusteht.

Zauber: Gegenzauber (Counterspell)

Gegenzauber (Counterspell) Schauerliche Anrufung: Zurückdrängender Strahl (Repelling Blast)

Level 6

Hier erhaltet ihr neben einem neuen Zauber eine der wichtigsten passiven Fähigkeiten des Fluchklinge-Hexenmeisters: die Verfluchte Schattengestalt.

Zauber: Hunger von Hadar (Hunger of Hadar) Außerdem: Tauscht Höllischer Tadel mit Nebelschritt (Misty Step), um euch mobiler zu machen.

Hunger von Hadar (Hunger of Hadar) Verfluchte Schattengestalt (Accursed Spectre): Wenn du oder ein Verbündeter im Abstand von bis zu 18 m eine Kreatur erschlägt, auf die Klingenfluch wirkt, kannst du eine verfluchte Schattengestalt erwecken, die kurz an deiner Seite kämpft. Kleine Schattengestalt (11 HP): Entsteht aus winzigen und kleinen Gegnern Gewöhnliche Schattengestalt (21 HP): Entsteht aus mittelgroßen Gegnern Primordiale Schattengestalt (33 HP): Entsteht aus großen oder riesigen Gegnern und können schweren Schaden anrichten

Wenn du oder ein Verbündeter im Abstand von bis zu 18 m eine Kreatur erschlägt, auf die Klingenfluch wirkt, kannst du eine verfluchte Schattengestalt erwecken, die kurz an deiner Seite kämpft.

Level 7

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber und eine weitere Schauerliche Anrufung.

Zauber: Wankendmachendes Niederstrecken (Staggering Smite)

Wankendmachendes Niederstrecken (Staggering Smite) Schauerliche Anrufung: Hier könnt ihr euch etwas aussuchen, das euch gefällt und zu eurem Spielstil passt.

Level 8

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber sowie ein neues Talent oder Attributswerterhöhung.

Zauber: Dimensionstür (Dimension Door) kann durchaus nützlich sein. Wenn ihr mit eurer Mobilität (durch beispielsweise Nebelschritt) schon zufrieden seid, ist Dürre (Blight) ein mächtiger Zauber für einzelne Ziele.

Dimensionstür (Dimension Door) kann durchaus nützlich sein. Wenn ihr mit eurer Mobilität (durch beispielsweise Nebelschritt) schon zufrieden seid, ist Dürre (Blight) ein mächtiger Zauber für einzelne Ziele. Talent: Kampferprobter Zauberwirker (War Caster), um die Konzentration für Hunger von Hadar oder Dunkelheit besser aufrecht zu halten)

Level 9

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber sowie eine weitere Schauerliche Anrufung.

Zauber: Verbannendes Niederstrecken (Banishing Smite)

Verbannendes Niederstrecken (Banishing Smite) Schauerliche Anrufung: Alle wichtigen schauerlichen Anrufungen für den Build wurden bereits gewählt, ihr dürft euch gerne etwas aussuchen. Vielleicht die Untergebenen des Chaos, wodurch ihr erlernt, ein Elementar zu beschwören, der neben eurer Verfluchten Schattengestalt agieren kann.

Level 10

Auf Level 10 erhaltet ihr einen defensiven Buff, der nur dem Fluchklingen Hexenmeister zusteht, sowie einen neuen Zauber und einen Zaubertrick.

Zauber: Monster festhalten (Hold Monster)

Monster festhalten (Hold Monster) Zaubertrick: Hier habt ihr freie Wahl.

Rüstung des Fluches (Armour of Hexes): Wenn ein verzauberter Gegner, der unter dem Klingenfluch steht, euch angreift, könnt ihr eure Reaktion benutzen, um mit einer 50%igen Erfolgsquote den gesamten Schaden zu annullieren.

Level 11

Hier erhaltet ihr einen neuen Zauber und euer Mystisches Arkanum.

Mystisches Arkanum (Mystic Arcanum): Ein durchaus starker Flächenzauber ist Todeskreis (Circle of Death). Dieser Zauber kann einmal pro Langer Rast ohne einen Zauberplatz eingesetzt werden.

Ein durchaus starker Flächenzauber ist Todeskreis (Circle of Death). Dieser Zauber kann einmal pro Langer Rast ohne einen Zauberplatz eingesetzt werden. Zauber: Auch hier habt ihr wieder freie Wahl.

Level 12

Mit dem finalen Level erhaltet ihr ein letztes Talent oder Attributswerterhöhung, einen neuen Zauber und eine letzte Schauerliche Anrufung.

Talent: Wilder Angreifer (sofern ihr nicht bereits ein Halb-Ork seid, sonst könnt ihr euch etwas anderes aussuchen), um noch mehr Schaden zu würfeln

Wilder Angreifer (sofern ihr nicht bereits ein Halb-Ork seid, sonst könnt ihr euch etwas anderes aussuchen), um noch mehr Schaden zu würfeln Zauber : Hier habt ihr noch einmal die freie Wahl.

: Hier habt ihr noch einmal die freie Wahl. Schauerliche Anrufung: Lebenstrinker (Life Drinker), damit eure Nahkampfangriffe +5 nekrotischen Schaden austeilen.

Weitere Tipps für den Fluchklinge-Hexenmeister

Hier noch einige Hinweise für euer Spielerlebnis als Fluchklinge-Hexenmeister in Baldur’s Gate 3, die wir euch dringlich ans Herz legen:

Zauber sind verlockend, aber erinnert euch daran, dass der Fluchklinge-Hexenmeister vor allem ein Nahkämpfer ist. Nutzt eure Zauberplätze daher für Niederstreckungs-Zauber, außer ein anderer Zauber (wie beispielsweise Hunger von Hadar für Crowd Control oder Dunkelheit für die Schattenklinge) ist situationsbedingt nützlicher

Nutzt Tränke und Elixire: Vor allem Hast kann als Nahkämpfer mit Extra-Angriffen und der Dröhnenden Klinge sehr stark sein

Vergesst nicht, eure Waffe als Paktwaffe an euch zu binden, damit der Klingenfluch ausgelöst werden kann. Pro Schlag gibt es eine 20%ige Chance, dass der Fluch eintritt.

Nutzt eure Verfluchte Schattengestalt, und wählt immer das größte Ziel, um einen möglichst starken Verbündeten an eurer Seite zu haben

Ignoriert nicht den neuen Fotomodus. Eine Paktwaffe glänzt in schaurig-schönem Licht und ist wirklich hübsch.

Der Fluchklinge-Hexenmeister ist nur eine der 12 neuen Unterklassen, die es mit Patch 8 in Baldur’s Gate 3 geschafft haben. Wer Spaß an einer Spellcaster-Klasse hat, die sich nun an Waffen wagt, dann könnte ein anderer Build auch interessant für euch sein. Wie beim Hexenmeister kombiniert der neue Klingensang-Magier seine Magie mit Nahkampf-Elementen: Baldur’s Gate 3: Bladesinger Build in Patch 8 – So baut ihr eure Klingengesang-Magier