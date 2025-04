Baldur’s Gate 3: Die 12 neuen Unterklassen in eurem Ranking – zeigen, dass ihr bereit für die neuen Enden seid

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Der Zirkel der Sterne und der Pfad des Riesen haben es mit rund 47 nur knapp nicht in die Top 5 geschafft. Wer sie überholt hat, lest ihr auf Seite 2.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

2. Mönch – Weg des Betrunkenen Meisters („Way of the Drunken Master“)

Was war das für eine Umfrage? In unserer Umfrage wollten wir von euch wissen, auf welche der 12 neuen Unterklassen für Baldur’s Gate 3 ihr euch am meisten freut.

Nun ist es so weit und mit Patch 8 hat Baldur’s Gate 3 sein letztes großes Update erhalten. Mit im Gepäck waren 12 neue Unterklassen. Wir haben euch gefragt, auf welche ihr euch am meisten freut. Und das Ergebnis zeigt, dass ihr mehr als bereit für die neuen Enden seid.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to