Baldur’s Gate 3 bekommt noch mehr böse Enden – macht euch zum ultimativen Egoisten

Die neuen Enden in Baldur’s Gate 3 sind wieder richtig böse. Sie machen aus eurem Charakter den ultimativen Alleingänger.

Einer der interessantesten Aspekte von Baldur’s Gate 3 ist der Umstand, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt, die Handlung zu einem Ende zu führen. Denn abhängig von euren Entscheidungen gibt es einige Optionen, wie die ganze Handlung beendet wird. Mit Patch 8, dem letzten großen Patch für das Spiel, kommen noch einmal zwei neue Enden hinzu, die eindeutig als „böse“ zu erkennen sind. Denn sie machen euch oder eure Helden-Truppe zu absoluten Egoisten.

Was sind das für neue Enden? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat Hyperspace_Towel festgestellt, dass es zwei neue Enden in Patch 8 gibt, die bisher nicht zugänglich waren. Diese Enden werden bei einem „bösen“ Durchgang verfügbar.

Nachdem ihr das Nesserhirn eurer Kontrolle unterworfen habt, könnt ihr entscheiden, wie es mit all den Infizierten weitergehen soll. Wie schon bisher könnt ihr entscheiden, ob ihr ein finsterer Diktator oder eher ein Zerstörer sein wollt – oder alle Infizierten auslöscht.

Die beiden neuen Enden geben euch jedoch zwei weitere Optionen:

Ihr könnt auswählen, die Larve aus eurem Kopf zu entfernen und danach mit euren Verbündeten verschwinden.

Alternativ entfernt ihr die Larve aus eurem Kopf und lasst all eure Begleiter zurück.

Was macht die Enden so böse? Die schiere Tatsache, so zu handeln, ist extrem egoistisch. Denn zu diesem Zeitpunkt habt ihr bereits die volle Kontrolle über das Nesserhirn. Ihr hättet also auch entscheiden können, alle Infizierten von ihren Larven zu befreien – das wäre der gleiche Aufwand gewesen, wie nur sich selbst davon zu befreien.

So egoistisch zu handeln ist quasi der ausgestreckte Mittelfinger an alle, die euch auf der Reise begleitet haben und auch alle, die ihr in Baldurs Tor und Umgebung kennengelernt habt.

Der ultimative Egoist. Aber das passt ja auch ein bisschen zu Astarion, wie in diesem Video:

Es ist schön zu sehen, dass Larian den bösen Enden von Baldur’s Gate 3 noch so viel Aufmerksamkeit schenkt, nachdem diese in der Launch-Version doch recht enttäuschend waren.

Wie gelangt man zu diesem Ende? Die neuen Enden sind lediglich verfügbar, wenn man sich dazu entscheidet, das Nesserhirn am Ende leben zu lassen und es selbst zu kontrollieren. Es ist also definitiv etwas, das nur bei einem „bösen“ Durchlauf geschehen kann. Gleichzeitig dürft ihr bis zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht selbst zu einem Gedankenschinder geworden sein – denn dann ist es natürlich viel zu spät, um den Parasiten aus eurem Kopf zu entfernen, da die Verwandlung bereits abgeschlossen ist.

Die beiden neuen Enden sind jedoch nur ein kleines Detail von Patch 8. Denn der bringt auch noch viele weitere Neuerungen, wie sogar eine Reihe neuer, spielbarer Sub-Klassen und jede Menge zusätzliche Verbesserungen, wie etwa Crossplay und einen umfangreichen Foto-Modus.