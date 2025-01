Ein nutzloser Zauber in Baldur’s Gate 3 macht einen der schwierigsten Kämpfe trivial

In Baldur’s Gate 3 gibt es so einige richtig herausfordernde Kämpfe, teilweise schon in Akt 1. Einer davon ist mit einem sonst nutzlosen Zauber plötzlich unglaublich einfach.

Was für ein Zauber ist das? Auf Reddit berichtet Nutzer RetroNotRetro davon, wie er dem Charakter Lae’zel die Sub-Klasse Mystischer Ritter gegeben hat. Damit hat sie den Zauber Hexenpfeil bekommen, der laut dem Nutzer gefühlt nie trifft.

Hexenpfeil ist ein Zauber der Stufe 1, der 1W12 Blitzschaden verursacht. Benötigt wird eine Aktion sowie ein Zauberplatz. Reichweite sind 18 Meter bzw. 60 Fuß. Habt ihr getroffen, verbindet euch der Hexenpfeil mit eurem Ziel und kann pro Runde einen weiteren W12 Schaden machen.

Ein Nebeneffekt ist, dass man immer weiß, wo der Gegner gerade steht. Und das macht besonders einen Kampf um Welten einfacher.

Den Gegner an die Blitzleine nehmen und leichter kämpfen

Was für einen Kampf macht er trivial? In Akt 1 trefft ihr Tante Ethel, eine als alte Frau verkleidete Sumpfhexe. Wenn ihr euch mit ihr anlegt, verwickelt sie euch in einen richtig fiesen Kampf. Mit 112 Lebenspunkten und einer Rüstungsklasse von 17 ist sie kein leichter Gegner.

Besonders gemein sind aber diese drei Fähigkeiten:

Ein Hexenzirkel : Erstellt Illusionskopien von Ethel und versteckt das Original mit Unsichtbarkeit.

: Erstellt Illusionskopien von Ethel und versteckt das Original mit Unsichtbarkeit. Tantchens Trickserei : Fünf Illusionskopien von Ethel erscheinen und werden mit dem Original im Kampfbereich durchgemischt.

: Fünf Illusionskopien von Ethel erscheinen und werden mit dem Original im Kampfbereich durchgemischt. Jungfrau in Nöten : Ethel verkleidet sich als Mayrina, während Mayrina Ethels Aussehen annimmt. Beide werden dann an neue Punkte in der Arena teleportiert.

Ethel ist also darauf ausgelegt, Spieler maximal zu verwirren und nicht gefunden zu werden.

Hat man aber einmal mit dem Hexenpfeil getroffen, ist der ausführende Charakter so lange mit der originalen Ethel verbunden, bis der Zauber aufgelöst wird. Ethel kann sich also noch so viele Kopien beschwören oder sich verwandeln. Solange sie verbunden ist, weiß man immer, wo das Original steht. Man muss nur noch die Rüstungsklasse 17 überwinden.

Achtung: Spielt ihr im Honour Mode löst jeder von einem Spieler-gesteuertem Charakter genutzter Zauber den Effekt Legendäre Aktion: Seltsame magische Woge aus. Sie sorgt dafür, dass noch mehr Kopien von Ethel erscheinen.

Wie kommt ihr an den Zauber? Hexenpfeil gibt es auf die verschiedensten Arten. Auf Level 1 bekommen sie der Zauberer, Hexenmeister, Magier und speziell Zauberer, mit der Blitz-Subklasse. Arkaner Betrüger (Schurke) und Mystischer Ritter (Kämpfer) bekommen den Zauber auf Stufe 3.

Alternativ könnt ihr eines von drei Talenten wählen: Magienovize Zauberer, Magienovize Hexenmeister oder Magienovize Magier.

Auch über ein Jahr nach dem Release von Baldur’s Gate 3 finden die Spieler immer neue Dinge und optimierte Spielweisen. Einer machte jedoch zuletzt eine wohl extrem verstörende Entdeckung. Dabei hat er nach Lae’zel gesucht: Baldur’s Gate 3: Spieler vermutet Lae’zel an einem bestimmten Ort – dann öffnet er die schrecklich falsche Tür