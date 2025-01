Baldur’s Gate 3: Spieler vermutet Lae’zel an einem bestimmten Ort – dann öffnet er die schrecklich falsche Tür

Hinter der falschen Tür in Baldur’s Gate 3 findet ihr nicht Lae’zel, sondern etwas viel Verstörenderes. Das musste ein Spieler nun auch lernen.

Auch wenn die Begleiterin Lae’zel in Baldur’s Gate 3 von Beginn an nicht gerade einen Sympathie-Wettbewerb gewinnen würde, wollen die meisten sie nach dem Ende des Tutorials recht schnell finden. Immerhin ist Lae’zel eine begabte Kämpferin und gibt der Gruppe einiges an Stärke. Doch die Suche nach Lae’zel kann sich als problematisch und in Teilen sogar traumatisch gestalten – zumindest dann, wenn man das Tor zu einer ganz bestimmten Scheune öffnet und dabei jemand anderen findet.

In Baldur’s Gate 3 gibt’s einiges Geheimes zu entdecken:

Was hat der Spieler entdeckt? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 beschreibt „radialomens“, dass er in seinem ersten Spieldurchlauf nach Lae’zel gesucht hatte und dabei ein verlassenes Dorf untersuchte:

Bei meinem ersten Spieldurchlauf, habe ich sie nie im Käfig gefunden. Ich wusste, dass sie Teil der Gruppe sein kann. Und weil ich nichts über [Baldur’s Gate 3] wusste, dachte ich, sie wäre so eine Art Orc. Als ich dann die Scheune fand, aus der man das seltsame Gegrunze hören kann … nun, da habe ich auf meine Begleiter gehört und hab die Tür in Ruhe gelassen. Zumindest, bis ich danach einen kleinen Hügel in der Nähe untersuchte und ein großes Stück Fleisch fand, das beschrieben wurde als „Ein Festschmaus für einen Oger“, da habe ich dann die Verbindung gezogen und dachte: „Aha! Die grüne Dame muss hier nach dem Absturz ein Lager aufgeschlagen haben!“ … und dann habe ich die Tür erwartungsvoll geöffnet …

Was ist das für eine Tür? Die Tür zur Scheune ist unter Spielerinnen und Spielern in Baldur’s Gate 3 inzwischen berühmt-berüchtigt. Im verlassenen Dorf, das jetzt von Goblins bevölkert, kann man quasi gar nicht anders, als von den lauten Geräuschen abgelenkt zu werden. Wenn man die Tür zur Scheune allerdings öffnet, findet man nicht Lae’zel, sondern die Oger-Dame Buthir und den Bugbear Grukkoh.

Die beiden sind gerade schwer beschäftigt und setzen sich offenbar aktiv dafür ein, dass es auch in den künftigen Jahren noch genügend Feinde in der Welt von Baldur’s Gate 3 antrefft – denn die Heldentruppe stört sie mitten beim Sex.

Beide sind von dieser Unterbrechung offenbar nicht sonderlich begeistert und in den meisten Fällen beginnt hier sofort der Kampf. Lediglich Barbaren und Barden können durch Dialog-Optionen (und Erfolg beim Würfeln) dem Kampf entgehen – etwa indem sie sich über die Größe gewisser Körperteile lustig machen.

Doch egal wie die Szene endet, für die allermeisten dürfte das plötzliche Hineinstolpern in den Akt eine doch recht verstörende Erfahrung sein – selbst für Baldur’s Gate 3, das mit solchen Momenten nicht geizt.

Lae’zel wurde leider nicht gefunden – aber was anderes …

So reagiert die Community: In der Community von Baldur’s Gate 3 haben sich Geschichten über die Entdeckung der Scheune zu einem Dauerbrenner entwickelt. Auch dieses Mal gibt es über 6.000 Upvotes dafür und jede Menge Kommentare:

„Das ist die lustigste Geschichte in Bezug auf die Scheune, die ich je gehört habe.“ und „Diese Szene und die Sequenz mit Harleep sind genau die beiden Momente, in denen Mütter zufällig in das Zimmer kommen.“ – bowtiePalazzo

„Ich liebe das stellvertretend für dich. Der Fakt, dass die Synchronsprecherin von Minthara auch noch den Oger spricht, macht die Szene noch besser?“ – ManicPixieOldMaid

„Mein Ehemann hat mich überlistet und dazu gebracht, in die Scheune zu gehen und dann musste ich die beiden bekämpfen, weil die sehr unglücklich darüber waren, dass ich deren Techtelmechtel unterbrochen habe.“ – PettyBettyismynameO

„Ich liebe diese ‚Was ich dachte‘– und ‚Was ich dann herausfand‘-Beiträge. Die sind einfach das Beste.“-midnightgirlj

Wo ist Lae’zel eigentlich? Nach dem Absturz des Nautoliden finden die meisten Lae’zel in der Regel relativ schnell. Denn wenn man vom Strand aus in Richtung des Druidenhaines geht, findet man Lae’zel am Wegesrand, wo sie in einem Käfig von Tieflingen festhalten wird. Nur, wenn sie dort verpasst, dann taucht sie später noch einmal am Übergang zum Gebirgspass auf (kurz, bevor es in Akt 2 geht). Es ist daher fast unmöglich, Lae’zel komplett zu verpassen.

Auch wenn das für die meisten inzwischen kein Geheimnis mehr ist, sorgt die Scheune dennoch immer wieder für amüsante Geschichten. Neue Stories mit einigen frischen Inhalten könnt ihr übrigens bald selbst in Baldur’s Gate 3 erleben. Denn das Team arbeitet gerade am großen Patch 8, der sogar ein paar neue spielbare Klassen mit sich bringt.