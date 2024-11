Patch 8 von Baldur’s Gate 3 begeistert die Fans: „Da will ich Geld für zahlen“

Klar ist, dass Baldur’s Gate 3 immer mehr die Rolle als absolutes Vorzeige-Spiel einnimmt, das nicht nur zum Release extrem gut ankommt, sondern auch noch in den Jahren danach immer weiter verbessert wird. Früher hatten andere Gaming-Studios diesen Ruf (wie etwa einstmals Blizzard) – inzwischen scheint Larian diesen Ruhm für sich zu beanspruchen. Bei so viel Liebe für das Spiel ist es wenig verwunderlich, dass Baldur’s Gate 3 im zweiten Jahr sogar noch beliebter als zu Release ist.

Viele sehen in dem Patch aber auch ein „Ärgernis“ – wenn auch nicht sonderlich ernst. Denn manch einer würde gerne endlich von Baldur’s Gate 3 loskommen, was zu zahlreichen Memes in der Community führt:

„Larian hat inzwischen so viel „Mir ist alles egal“-Geld. Die können jedes Spiel machen, das sie wollen. Ich bin extrem gehyped auf das, was auch immer als Nächstes von ihnen kommt, denn es wird großartig werden.“

Was ist los bei Baldur’s Gate 3? Nach dem großen Erfolg des Spiels kündigten die Entwickler damals recht früh an, dass es keine großen DLCs geben würde, die das Spiel erweitern. Das wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einige freuten sich, dass es keine Mikrotransaktionen gibt, andere waren enttäuscht darüber, dass das Spiel demnach nicht weiterentwickelt würde.

