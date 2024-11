Baldur’s Gate 3 ist jetzt sogar noch beliebter als letztes Jahr – Einer der Chefs weiß genau, warum

Wenn ihr gerade in einem frischen Run von Baldur’s Gate 3 steckt, egal mit oder ohne Mods, ist es übrigens vor allem in den speziellen Honour Runs wichtig, dass ihr auf eure Entscheidungen achtet. Denn sogar eine Romanze kann euch den Run kosten, wenn ihr nicht aufpasst .

Spieler trauern um einen Begleiter in Baldur’s Gate 3, weil er jetzt nie so gut wird, wie er sein könnte

Dragon Age The Veilguard ist euch zu nett? In diesen Rollenspielen könnt ihr wunderbar böse sein

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to