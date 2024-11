Das kleinste Land der Welt hat 764 Einwohner, zwei davon zocken Baldur’s Gate 3 und ein Dritter will’s haben

Baldur’s Gate 3 ist ein weltweiter Erfolg mit Millionen Spielern. Die Begeisterung um das Rollenspiel trifft dabei offenbar selbst den Heiligen Stuhl, denn Baldur’s Gate 3 wird auch im Vatikan gespielt, wie der Marketing-Chef verrät.

Das ist das kleinste Land der Welt:

Der Vatikan, oder korrekt: Staat Vatikanstadt, ist ein unabhängiges Land mitten in Rom, der Hauptstadt Italiens. Laut Aussagen vom Vatikan selbst hat das Land 764 Staatsbürger, wobei die tatsächliche Einwohnerzahl ein wenig darüber liegen könnte (via vaticanstate.va, Stand 26. Juni 2023).

Nur ein kleiner Teil der Bürger lebt innerhalb der Stadtgrenzen, der Rest außerhalb des Landes. Der wohl berühmteste Einwohner des Vatikans ist der Papst, gefolgt von seiner Schweizer Garde sowie Diplomaten und katholischen Würdenträgern.

Dass sich der Vatikan ins Gaming einmischt, ist bereits früher passiert: 2019 hat der katholische Staat einen eigenen Minecraft-Server eröffnet, der allerdings an Trollen gescheitert ist.

Wer spielt da Baldur’s Gate 3? Der Marketing-Chef von Larian, Michael Douse, hat auf X verraten, dass das Studio 2 Kopien von Baldur’s Gate 3 im Vatikan verkauft hat. Eine weitere Person habe das Spiel auf der Wishlist (via X).

Wer genau das Spiel gekauft hat, ist nicht bekannt, ebenso wenig, ob und wie viel die Personen schon gespielt haben. Douse schreibt, er stelle sich vor, dass der Papst das Spiel auf dem Wunschzettel habe und nur darauf warte, mal eine freie Minute zu haben.

Sehr verwunderlich ist das nicht unbedingt. Baldur’s Gate 3 zählt zu den besten Spielen aller Zeiten und hat so viele Preise erhalten, dass der Chef sie kaum tragen konnte. Es ist so gut, dass andere Entwickler nach Release gewarnt haben: Das sei ein einmaliges Ding, so eine Qualität solle man besser nicht ständig erwarten.

Das Spiel ist vor allem für seine Freiheiten bekannt. Baldur’s Gate 3 lässt euch so gut wie alle Entscheidungen offen – egal, ob ihr das Spiel möglichst pazifistisch durchspielen oder alles Leben auslöschen wollt. Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 auch so richtig schön böse sein.

Die beliebteste Klasse in Baldur’s Gate 3 passt perfekt zum Vatikan

Der Vatikan ist die Heimatstadt der katholischen Kirche. Hier lebt ihr Oberhaupt und hier ist das Zentrum des Glaubens. Eher zufällig, aber passend dazu ist der Paladin die beliebteste Klasse in Baldur’s Gate 3.

Paladine sind heilige Streiter, die sich ihrem Glauben verschreiben und einen Eid ablegen, den sie zu erfüllen haben. Brechen sie ihn, verdammen sie sich selbst und werden zu gefürchteten Eidbrechern.

Die Klasse ist vor allem beliebt wegen ihres hohen Charismas, das sie zum idealen Gesicht der Gruppe macht, wie auch für ihre Stärke im Kampf. Sie ist ein perfekter Allrounder. Ironischerweise ist der Kleriker, also quasi der „Priester“ im Spiel, die mit Abstand unbeliebteste Klasse.

Obwohl Baldur’s Gate 3 eines der besten Spiele überhaupt ist und selbst über ein Jahr nach Release noch tausende Spieler anzieht, wird längst nicht jeder direkt mit dem enormen Rollenspiel warm. MeinMMO-Autor Gerd Schuhmann etwa hatte so seine Probleme: Ich hab’ Baldur’s Gate 3 zweimal gestartet und war enttäuscht: Erst, als ich das tat, vor dem viele warnen, gefiel’s mir