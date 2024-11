Baldur’s Gate 3: „Warum sind die so beliebt?“ – Spieler sprechen über die am meisten gespielte Klasse, erklären, was sie so gut macht

Seit Release sticht eine Klasse in Baldur’s Gate 3 immer wieder hervor: der Paladin. Die heiligen Streiter sind nicht nur äußerst beliebt, sie sorgen auch immer wieder für starke Builds. Ein Fan kann nicht ganz nachvollziehen, woher die Beleibtheit kommt und fragt nach.

Das ist die beliebteste Klasse:

In unserem Special findet ihr alle Klassen und Völker in der Übersicht.

Was macht Paladine so gut? Bereits in der Tier List der besten Klassen in Baldur’s Gate 3 steht der Paladin im S-Tier. Bis auf eine Spezialisierung ist jede Ausrichtung enorm stark. Das liegt vor allem an zwei Mechaniken: Niederstrecken und Auren.

Niederstecken sind verschiedene Zauber mit unterschiedlicher Wirkung, die nur dem Paladin offen stehen. Sie verstärken den nächsten Angriff und sorgen so für teilweise absurde Schadens-Zahlen, teilweise mit zusätzlichen Effekten. Ein unterschätztes Talent macht die Zauber sogar noch stärker. Auren dagegen sorgen für passive Buffs für die ganze Gruppe, die etwa Rettungswürfe deutlich verbessern.

MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel hat bereits im Detail analysiert, warum der Paladin so beliebt ist. Zusätzlich zu ihrem hohen Schaden tragen sie schwere Rüstung und halten entsprechend viel aus. Sie sind Tanks, die auch noch richtig was austeilen können.

Es gibt jedoch einen Aspekt, der selbst in der Community einhellig als riesiger Vorteil genannt wird: Paladine haben viel Charisma. Und das ist gerade in einem Computer-Rollenspiel für die Spieler wichtig. Das erklären Nutzer auf Reddit.

Das Gesicht der Gruppe und heilige Bonks

Der Charakter mit dem höchsten Charisma ist in der Regel das „Gesicht der Gruppe.“ Er kann NPCs besser überzeugen, einschüchtern oder überreden. In Baldur’s Gate 3 können Charaktere mit viel Charisma sogar günstiger einkaufen.

Am Tisch mit Pen&Paper-Ausrüstung fällt das weniger ins Gewicht, weil ihr ohnehin als Gruppe spielt. Seid ihr aber solo unterwegs, was in Baldur’s Gate 3 gerne passiert, ist es natürlich wünschenswert, wenn ihr als „Hauptcharakter“ auch die Führung übernehmt. Das spiegelt sich auch in der Statistik wider, die beliebtesten Klassen sind allesamt Charisma-Klassen:

Paladin

Zauberer

Hexenmeister

Schurke (die einzige Ausnahme)

Barde

Erst danach folgen andere Klassen. Auf Reddit erklären die Nutzer zudem, dass Paladine enormes Rollenspiel-Potential haben – allein wegen ihrer Eide. Es ist in Baldur’s Gate 3 recht leicht, seinen Eid versehentlich zu brechen und so eine „geheime“ Klasse freizuschalten. Ihr müsst als Paladin also höllisch aufpassen, wie ihr das Spiel eigentlich spielt und wen ihr bedroht.

Dazu kämen natürlich die bekannten Vorteile: hält viel aus, teilt viel aus, ist für die Gruppe nützlich. Es sei aber leichter, die Klasse selbst zu spielen, um zu verstehen, warum sie so beliebt ist. Reine Erklärungen würden dem Paladin nicht ganz gerecht.

Der Paladin ist damit so etwas wie der perfekte Allrounder – nur in einer Sache hinkt er hinterher. Andere Klassen haben Zugriff auf mehr und stärkere Zauber. Darum meint MeinMMO-Redakteur und D&D-Nerd Benedict Grothaus: Die wirklich beste Klasse in Baldur’s Gate 3 kann einfach alles