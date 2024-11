Dragon Age The Veilguard ist euch zu weichgespült? In diesen RPGs könnt ihr richtig böse sein

Ihr sucht nach Rollenspielen, in denen ihr richtig schön fies sein könnt und seid daher enttäuscht von Dragon Age: The Veilguard? Kein Problem! MeinMMO hat 6 RPGs für euch, in denen ihr auch als „Held“ wunderbar böse Dinge tun könnt, die jedem Antagonisten gut zu Gesicht stehen würden.

Eine oft genannte Kritik an Dragon Age: The Veilguard ist, dass der Protagonist eigentlich nur eine nette Seite besitzt, die kaum Raum zur Entfaltung einer eigenen Persönlichkeit lässt. Im GameStar Talk zum Launch von DA:TV (via gamestar.de) warf GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge sogar die These in den Raum, dass das neue BioWare-RPG als das Ted Lasso der Fantasy-RPGs durchgehen könnte.

Als Hauptfigur ist man eine Art Coach, der stets charismatisch und optimistisch das Team auf Kurs hält und selbst aus Rückschlägen und Opfern noch etwas Positives herausziehen kann. Ein wirklich schlechtes Wort gegenüber einem Gefährten? Wird es von Ted … ähm … Rook nicht geben.

Wer oder was ist Ted Lasso? In der US-amerikanischen Comedyserie dreht sich alles um den namensgebenden College-Football-Coach (gespielt von Jason Sudeikis), der nach England zieht, um dort den fiktiven Fußball-Club AFC Richmond zu trainieren. Seinen Mangel an Fachkenntnis macht er mit seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute in den Menschen wieder wett.



Die mit zahlreichen Emmys ausgezeichnete Gute-Laune-Serie erscheint seit 2020 exklusiv auf Apple TV+ und bietet mittlerweile drei Staffeln, mit insgesamt 34 Folgen.

Wer jedoch ab und an oder permanent böse sein und anecken möchte, hat dazu in DA:TV keine Chance. Gut, dass es andere RPGs gibt, in denen man so richtig schön fies sein darf. MeinMMO stellt euch einige dieser Rollenspiele vor, die man auch heute noch gut spielen kann.

Baldur’s Gate 3

Plattformen: PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series

Preis: 59,99 Euro

Release-Termin: 3. August 2023

Das jüngste Rollenspiel von Larian ist ein Einhorn. Ein Spiel, das in vielen Bereichen so starke Qualitäten mitbringt, dass sich die Konkurrenz über die kommenden Jahre an Baldur’s Gate 3 messen lassen muss. Eine der ganz großen Stärken ist dabei die enorme Freiheit, die euch im dritten Teil der ikonischen Reihe erwartet.

Ein Beispiel: Euer Held kann nicht nur ein bisschen fies sein, sondern wahlweise auch abgrundtief böse. Oder wie es Kollege Benedict Grothaus formuliert hat: Ihr dürft in Baldur’s Gate 3 einen wahnsinnigen Mörder spielen, der so übel ist, dass selbst böse NPCs euch fürchten.

Wer noch auf Baldur’s Gate 3 eingestimmt werden muss, schaut sich diesen Trailer an:

Möglich ist das, indem ihr in der Charaktererstellung eurem Dunklen Verlangen nachgebt und eine Dark-Urge-Figur erstellt. Die bietet euch eine ganz andere Spielerfahrung als normale Runs und minimiert die Lebenserwartung eurer Gefährten auf ein Minimum. Um es erneut mit den Worten von Benedict Grothaus zu sagen: Ich weiß jetzt, was das „Dunkle Verlangen“ ist und es macht den Charakter so viel besser.

Dragon Age: Origins

Plattformen: PC, macOS, Xbox, PlayStation

Preis: 29,99 Euro

Release-Termin: 3. November 2009

Was den recht linearen Aufbau der Areale, die Inszenierung der Story (viele Ingame-Sequenzen und nett inszenierte Gespräche) sowie die Abfolge von Kämpfen, Erkundung, Rätsel und Dialogen angeht, ähneln sich Dragon Age: The Veilguard und Dragon Age: Origins. In vielen anderen Bereichen könnte man meinen, dass es sich hierbei um unterschiedliche RPG-Reihen handelt.

Anders als in The Veilguard konntet ihr in Origins beispielsweise ein richtiger … entschuldigt die Wortwahl … Arsch sein und sogar eure Gefährten derart gegen euch aufbringen, dass diese nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Wie ein Run aussieht, bei dem ihr einen Psychopathen durch Ferelden steuert, zeigt das launige Video von Kevduit auf YouTube:

Leider hat BioWare diese Art der Freiheit für die persönliche Entwicklung mit jedem neuen Dragon-Age-Teil sukzessiv zurückgefahren. Einzig in Dragon Age 2 konntet ihr noch die eine oder andere Entscheidung treffen, die wunderbar fies ist. Oftmals sind eure Gefährten die Leidtragenden dieser Wahlmöglichkeiten

