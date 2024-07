Gamer krönt das offiziell beste Spiel aller Zeiten – wertet dafür über 700 Bestenlisten aus

Ein Spieler hat sich über 700 Bestenlisten angesehen, um das wirklich beste Spiel aller Zeiten zu küren, aber auch die anderen Plätze sind interessant.

Was sind das für Bestenlisten? Der Gamer hat sich nicht nur eine Bestenliste, sondern gleich 700 verschiedene Bestenlisten in 15 Sprachen angeschaut. Dabei hat er jegliche Listen, die auf Nutzer Meinung basieren, eliminiert und stattdessen nur Listen gezählt, die von Spieleredaktionen erstellt wurden.

Nicht nur Bestenlisten, die über alle Zeiten schauen, sondern auch Jahresbestenlisten und Genre-Listen flossen in seine Betrachtung ein. Seine Auswertung publizierte er auf seiner Website und das beste Spiel aller Zeiten ist dabei gar nicht so alt.

Hier könnt ihr den Trailer zum besten Spiel aller Zeiten sehen:

Das beste Spiel aller Zeiten ist keine Überraschung

Was ist das beste Spiel aller Zeiten? Das wirklich beste Spiel aller Zeiten ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild von 2017. Das Spiel landete bei zahlreichen Bestenlisten auf Platz 1, sei es bei der Jahresübersicht oder bei den Allzeit-Listen.

Auch unsere Chefredakteurin Leya Jankowski fand das Spiel im Jahr 2017 richtig gut. The Legend of Zelda: Breath of the Wild gilt für viele wohl zurecht als Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Aber auch andere Spiele auf der Liste sind Überraschungen.

Was ist das beste Spiel der Dekade? Wenn man sich die Liste auf der Website (via acclaimedvideogames.com) des Spielers anschaut, gibt es dort auch die Möglichkeit zu nach den Dekaden zu filtern. Unser laufendes Jahrzehnt wird von Elden Ring angeführt, das im Ranking aber nur auf Platz 23 landet.

Baldurs Gate 3 schafft es gar nur auf Platz 44 insgesamt, dicht gefolgt von Hades auf Position 46. In den 20er haben es bislang nur fünf Spiele überhaupt in die Top 100 auf der Liste geschafft.

Was sind die Top 10 der besten Spiele? Laut der Liste lauten die 10 besten Spiele jemals so:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) The Last of Us (2013) Tetris (1985) Half-Life 2 (2004) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) The Witcher III: Wild Hunt (2015) Super Mario 64 (1996) Resident Evil 4 (2005) BioShock (2007) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Das beste MMORPG auf der ultimativen Liste ist World of Warcraft. Der Genre-Klassiker hat es auf Platz 19 geschafft. Auch wenn in der ultimativen Liste keine Stimmen aus der Community zählen, haben wir euch gefragt, was eure Top MMORPGs aller Zeiten sind. Das Ergebnis findet ihr hier: Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt