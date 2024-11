2022 war der Entwickler von Baldur’s Gate 3 im Minus – jetzt verzwanzigfacht er seine Einnahmen

Wie viel Geld hat Larian eigentlich mit Baldur’s Gate 3 gemacht? Das kann man jetzt grob abschätzen, denn die Einnahmen sind bekannt.

Wenn man von erfolgreichen Videospiel-Entwicklern der letzten Jahre spricht, dann führt kein Weg an Larian Studios vorbei. Während viele andere Entwickler in jüngster Vergangenheit viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen mussten, geht es Larian ausgezeichnet. Wie gut es dem Unternehmen tatsächlich geht, hat jetzt eine irische Seite offenbart – denn in Irland muss Larian seine Steuern zahlen.

Was wurde veröffentlicht? Im irischen Magazin „Irish Independent“ wurde berichtet, dass Larian 249 Millionen Euro Profit (vor Steuern) im Jahr 2023 eingefahren hat – also das Jahr, in dem Baldur’s Gate 3 veröffentlicht wurde. Die Gesamteinnahmen belaufen sich für das Jahr 2023 sogar auf 427 Millionen Euro.

Keiner weiß, wie erfolgreich Baldur’s Gate 3 wirklich ist

Wie erfolgreich war Baldur’s Gate 3? Larian selbst hat nie Zahlen veröffentlicht, wie häufig Baldur’s Gate 3 tatsächlich verkauft wurde, allerdings gibt es eine Reihe von Aussagen und logischen Schätzungen. So ging „SteamSpy“ Ende Dezember 2023 davon aus, dass Baldur’s Gate 3 allein auf Steam rund 20 Millionen mal verkauft sein müsste. Der Irish Independent geht von 15 Millionen Spielen aus – und der Publishing Director von Baldur’s Gate 3 sprach von „weit über 10 Millionen Spielerinnen und Spielern“.

Wie lief es vorher? Im Jahr davor (also 2022) waren die Zahlen gänzlich andere. Da kam Larian nur auf Einnahmen von 22,7 Millionen Euro – nach Abzug aller Ausgaben war der Entwickler damit sogar rund 200.000 Euro im Minus, konnte letztlich also für das Jahr 2022 keine Gewinne einfahren.

Zum Glück kam es dann anders und Baldur’s Gate 3 wurde ein großer Erfolg. Einer, von dem Larian noch einige Jahre zehren kann und nun genug Ressourcen hat, um sich mindestens 2 weiteren Projekten gleichzeitig zu widmen. Da bleibt zu hoffen, dass auch die nächsten Titel so überzeugen werden, damit wir uns noch lange an den Spielen von Larian erfreuen können.

Für ein Single-Player-Spiel widersetzt sich Baldur’s Gate 3 ohnehin den Regeln, die eigentlich gelten. Denn wo gleichartige Spiele in der Regel nach einigen Wochen an Beliebtheit verlieren, ist Baldur’s Gate 3 im zweiten Jahr sogar noch beliebter als im ersten – und das hat einen deutlich erkennbaren Grund.