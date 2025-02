Ein Build hat mich in Baldur’s Gate 3 zum Barbaren-Fan gemacht – Dieser besiegt selbst starke Bosse in Sekunden

Wer sich in Baldur’s Gate 3 für eine Klasse, Unterklasse und einen ganzen Build entscheiden will, wird mit etlichen Möglichkeiten konfrontiert, wobei jeder aber auch schnell seine Lieblinge finden kann. MeinMMO-Autorin Caro, eingefleischte Hexenmeister-Spielerin, wollte in ihrem Co-Op-Run etwas Neues ausprobieren – und fand ausgerechnet an einem Barbaren-Build besonders großen Gefallen.

Um was für einen Build geht es? Ich möchte euch in diesem Artikel einen meiner neuen Lieblingsbuilds vorstellen, der mich mit jeder Runde grinsen lässt. Ich spreche vom Tiger-Heart-Barbaren, der nicht nur ordentlich Schaden austeilen kann, sondern vor allem Gegner wie gelähmt ihrem Schicksal überlässt – und das wortwörtlich.

Wenn man den Tiger-Heart-Barbaren richtig spielt, kann man Gegner so fertig machen, dass sie in ihrem Zug nichts tun können – rein gar nichts. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine solch sadistische Schadenfreude aufbringen kann, aber dieser Build hat es möglich gemacht. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten.

Was macht den Tiger-Heart-Barbaren so stark? Im besten Fall werdet ihr mit diesem Barbaren gegen Ende des Spiels in der Lage sein:

Mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen, was für ordentlichen AoE-Schaden sorgt.

Eure Gegner zu verstümmeln (maimed), sodass sie sich nicht mehr bewegen können (ihre Laufdistanz wird auf 0 reduziert)

Eure Gegner bluten (bleeding) zu lassen (Ziele nehmen zum Start jeder Runde 2 Hieb-Schaden und haben einen Nachteil auf Konstitutions-Rettungswürfe)

Eure Gegner benommen (dazed) zu machen (Ziele haben einen Nachteil auf Weisheits-Rettungswürfe, können keine Reaktionen benutzen und verlieren den Geschicklichkeits-Bonus ihrer Rüstungsklasse)

Eure Gegner liegend (prone) zu machen (Ziele haben keine Bewegungsrate, keine Reaktionen und Nachteile auf Stärke- und Geschicklichkeits-Rettungswürfe)

All diese Effekte lassen sich nicht nur auf einen Gegner anwenden, ihr könnt nämlich direkt bis zu 3 Ziele ins Visier nehmen, die sich nach eurem Angriff nicht mehr regen können. Auch wenn der Build mit Level 12 am stärksten ist, eignet er sich trotzdem auch im frühen Verlauf des Spiels und wird immer stärker.

Die wichtigsten Attribute:

Die wichtigsten Werte des Tiger-Heart-Barbaren sind Stärke für den Schaden und Angriffs-Bonus, der mit dem Talent „Great Weapon Master“ noch heftiger wird, Geschicklichkeit für eine hohe Initiative und Konstitution für die HP und die Rüstungsklasse des Barbaren.

Ich empfehle euch den +2-Bonus auf Stärke zu setzen und den +1-Bonus auf Geschicklichkeit. Eure Anfangswerte sollten ungefähr so aussehen:

Stärke: 17

Geschicklichkeit: 16

Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 10

Charisma: 8

Die wichtigsten Talente und Fähigkeiten der Levelaufstiege:

Hier sind die wichtigsten Aspekte der Levelaufstiege, die für den Build wichtig sind. Nicht genannte Level könnt ihr selbst gestalten, wie ihr wollt:

Level 3: Mit dem dritten Level wählt ihr zusammen mit eurem Kampfrausch das Tiger Heart aus. Damit erhaltet ihr „Tiger’s Bloodlust“, durch welche ihr im Kampfrausch bis zu 3 Gegner gleichzeitig angreifen könnt und sie dadurch zum Bluten bringt. Der Schaden ist halbiert, was aber auf Level 4 durch ein Talent wieder ausgeglichen wird.

Level 4: Auf Level 4 könnt ihr das Talent „Great Weapon Master“ bekommen. So könnt ihr mit einem kritischen Treffer einen weiteren Angriff als Bonusaktion ausführen. Außerdem könnt ihr mit schweren Waffen 10 Extraschadenspunkte anrichten, wenn ihr einen Abzug von -5 auf eure Angriffswürfe in Kauf nehmt. Dieser Abzug wird auf Level 6 aber wieder ausgeglichen, wodurch die 10 Schadenspunkte geschenkt sind. Deswegen solltet ihr mit eurem Tiger-Heart-Barbaren immer schwere Waffen benutzen!

Level 6: Auf Level 6 erhaltet ihr den Aspekt des Tigers, der euren Stärke-Modifikator zu euren Angriffswürfen zählt. Damit ist der -5-Abzug von des Great Weapon Masters wieder ausgeglichen. Zusätzlich erhaltet ihr als Bonus die Überlebens-Fähigkeit.

Level 10: Mit dem zehnten Level wählt ihr den Aspekt des Vielfraßes. Dieser erlaubt euch, ein blutendes Ziel mit einem weiteren Angriff zu verstümmeln. Zusammen mit Tiger’s Bloodlust, könnt ihr auf diese Weise 3 Ziele pro Runde verstümmeln, die sich daraufhin nicht mehr bewegen können. Wenn ihr nach eurem Angriff von ihnen entfernt und sie keine Fernangriffe einsetzen können, bleiben die Ziele machtlos. Sie können nichts tun, als stehenzubleiben und letztendlich ihre Runde wie gelähmt zu überspringen. Nun wird der Build besonders stark.

Level 11: Hier könnt ihr mit einem Kämpfer multiclassen, um die Fähigkeit „Great Weapon Fighting“ zu erlernen. Wenn ihr für euren Angriff eine 1 oder 2 würfelt, wird dieser Wurf wiederholt.

Level 12: Hier levelt ihr erneut in Kämpfer und erhaltet Tatendrang (Action Surge), wodurch ihr noch mehr Angriffe mit Tiger’s Bloodlust ausführen könnt. Das bedeutet, dass ihr bis zu 6 Ziele verstümmeln könnt und eure Crowd Control als Barbar noch besser wird.

Mit Widerhall Gegner lähmen

Durch bestimmte Items könnt ihr eure Gegner komplett außer Gefecht setzen. Sie fallen zu Boden, sind dann liegend und müssen ihre gesamte Bewegungsrate einsetzen um aufzustehen. Der Trick ist, dass die Gegner durch die Verstümmelung von Tiger’s Bloodlust keine Bewegungsrate mehr zur Verfügung haben werden. Das bedeutet:

Eure Gegner werden bewegungsunfähig auf dem Boden liegen bleiben und können nichts dagegen tun. Ihre Runde wird schlichtweg übersprungen. Das schafft ihr durch die Kondition Widerhall (Reverberation).

Wie ihr das schafft und welche Items ihr benötigt, erkläre ich euch hier:

Mit den „Boots of Stormy Clamour“ könnt ihr einem Gegner 2 Runden Widerhall zufügen, wenn ihr ihm gleichzeitig einen Zustand zufügt. Da man mit Tiger’s Bloodlust die Ziele zum Bluten bringt, wird hier auch der Widerhall hinzugefügt. Die Stiefel könnt ihr Omeluum abkaufen, nachdem ihr seine Quest in Akt 2 des Spiels abgeschlossen habt.

Mit den „Gloves of Belligerent Skies“ könnt ihr noch mehr Runden Widerhall beim Gegner auslösen. Wenn der Träger der Handschuhe Schaden der Typen Schall, Blitz oder Gleißend verursacht, fügt er 2 Runden Widerhall hinzu. Die Handschuhe findet ihr in der Krippe Y’llek, im selben Raum, wo ihr Ch’r’ai W’wargaz bekämpft.

Alleine mit diesen zwei Items könnt ihr pro Angriff 4 Runden Widerhall auslösen. Sobald ein Ziel 5 Runden Widerhall besitzt, fällt es zu Boden und ist, wie beschrieben, bewegungsunfähig.

Wenn ihr diesen Build noch weiter auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr den „Ring of Spiteful Thunder“ ausrüsten. Wenn der Träger einer widerhallenden Kreatur Schallschaden zufügt, wird diese bei einem verfehlten Konstitutions-Rettungswurf benommen. Da ein Ziel ab 5 Runden Widerhall Schallschaden erleidet, ist die Benommenheit daher vorprogrammiert. Den Ring könnt ihr in den Türmen des Mondaufgangs Roah Moonglow abkaufen.

Ein weiterer interessanter Buff für den Tiger-Heart-Barbaren ist BOOOAL’s Segen. Dieser gibt euch einen Angriffsvorteil gegenüber blutenden Zielen. Erfahrt hier wie ihr BOOOAL’s Segen erhaltet.

Der Tiger-Heart-Barbar besiegt einen Hauptboss in wenigen Zügen

Dass der Build stark ist, habe ich bereits früh bemerkt, aber wie gnadenlos er sein kann, habe ich in meinem Dark-Urge-Run im Kampf gegen Orin herausgefunden.

Ich spielte eine „gute“ Dark-Urge-Tiger-Heart-Barbarin (was für ein stattlicher Name), die sich im Duell gegen Orins Slayerform behaupten musste. Da es sich außerdem um einen Honor-Run handelte, war ich ziemlich nervös.

Wie sich herausstellte, war der Kampf in weniger als einer Minute vorbei. Ich griff Orin jede Runde doppelt mit Tiger’s Bloodlust an und entfernte mich anschließend aus ihrem möglichen Nahkampf-Radius. Da Orin in ihrer Slayerform nur Ziele in ihrer Nähe angreifen kann und ihr ihre hohe Sprungweite genommen wurde, war sie ohne ihren Bewegungsradius absolut machtlos. Sie hat ihre Runde einfach ausgesetzt.

Ich beendete diesen Kampf in wenigen Zügen, ohne auch nur einen Punkt Schaden genommen zu haben. Machte das den Kampf ein bisschen weniger episch? Ja. Aber war es das wert? Auf jeden Fall.

Der Build hat mein Herz

Obwohl ich normalerweise, ob in Baldur’s Gate 3 oder Dungeons & Dragons, am liebsten eine Hexenmeisterin spiele, hat der Tiger-Heart-Barbar tatsächlich mein Herz gewonnen. Vor allem in Honor-Modus war der Build sehr verlässlich und konnte aufgrund seiner Crowd Control und dem hohen Schaden viel bewirken.

Weshalb ich sonst am liebsten einen Hexenmeister spiele, hat viele Gründe: Es gibt coole Roleplaying-Möglichkeiten, düstere Themen, aber einer der Hauptgründe ist der, den sich vermutlich jeder denken kann. Ich liebe diesen Zauber und ich stehe dazu. Auf dieser Liste der 7 besten Zauber befindet er sich auf Platz 2: Die 7 besten Zauber aus Baldur’s Gate 3, die jede Gruppe braucht