Die wahre Form eines Gegners in Baldur’s Gate 3 seht ihr nur, wenn ihr ihn bekämpft – Und viele von euch haben sie wahrscheinlich verpasst

Wer clevere Entscheidungen treffen kann, wird die wahre Form eines Gegners aus Baldur’s Gate 3 vielleicht nicht kennen. Ein Spieler berichtet, dass er nach mehreren Begegnungen mit diesem Charakter erst jetzt erfahren hat, dass deren vermeintlicher Körper eine Rüstung ist und sich darunter das wahre Aussehen verbirgt – und mit dieser Erkenntnis war er nicht der einzige.

Spoilerwarnung! Im Verlauf des Artikels werden Inhalte des zweiten Aktes aus Baldur’s Gate 3 beschrieben.

Von welchem Gegner ist die Rede? Es handelt sich um Gerringothe Thorm, die komplett mit Gold bedeckte und gierige Zöllnerin, die man im zweiten Akt des Spiels auffinden kann. Sie befindet sich in dem Zollhaus in den verfluchten Landen, welche unter der Kontrolle von General Thorm sind.

Wer auf die Zöllnerin stößt, wird mit ihr in eine Unterhaltung verwickelt, in der sie unersättlich Gold verlangt. Wer sein Gold nicht abgeben kann oder will, wird schnell in einen Kampf mit der wütenden Gerringothe verwickelt, jedoch ist Gewalt nicht die einzige Lösung.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

Die Gestalt hinter der goldenen Rüstung

Warum kennen viele Spieler ihr wahres Aussehen nicht? Baldur’s Gate 3 wäre nicht Baldur’s Gate 3, wenn es nicht die verschiedensten Möglichkeiten gäbe, den Konflikt auf kreative Weise zu umgehen. Mit starken Täuschungs- und Überzeugungsfähigkeiten oder der guten, alten Drohung kann man Gerringothe alleine mit Worten „besiegen“.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Nutzung der Umgebung, welche zu einem starken Schubser durch Zauber oder bloße Körperkraft einlädt, um die goldene Frau durch ihren Fall zu erledigen.

Das eigentliche Aussehen der Zöllnerin entdeckt man jedoch nur, wenn man sie im direkten Kampf besiegt, wodurch sie im Verlauf des Gefechts immer mehr Teile ihrer Rüstung verliert.

Was ist Gerringothe Thorm wirklich? Gerringothes Rüstung ist nicht ihr wahres Aussehen, sondern eher eine Schale, die ihren echten Körper schützt – und das zu guter Recht. Unter der üppigen, goldenen Rüstung verbirgt sich ein ausgezehrter und schwächlich wirkender Körper, welcher verrät, was sie wirklich ist – eine untote Kreatur.

Gerringothe Thorm mit ihrer goldenen Rüstung und ihrem eigentlichen Körper

Zu Beginn des Kampfes erscheinen mehrere schwebende Schädel, welche jeweils 100 HP der Zöllnerin ausmachen. Mit jedem besiegten Schädel verliert Gerringothe ein Rüstungsteil ihres Körpers und damit auch die zugehörigen HP.

Wenn man alle Schädel und somit ihre gesamte Rüstung zerstört hat, benötigt es nur noch einen einfachen Waffenangriff, um der Kreatur ein Ende zu setzen. Als Belohnung erhält man daraufhin ihren seltenen Morgenstern „Wendung des Schicksals“ sowie eine nette Menge ihres geliebten Golds.

Was bedeutet ihre Gestalt in der Lore des Spiels? Spieler auf Reddit äußern unter dem originalen Post verschiedene Theorien, was Gerringothes Aussehen in Bezug zur Geschichte des Spiels bedeuten könnte. Da sie nicht immer eine Untote war, denkt heimdal96, dass die gerüstete Version das Bild der lebendigen Gerringothe darstellen könnte, während der innere Körper nur noch eine verkümmerte Schale ihrer Seele sei.

ANordWalksIntoABar vermutet, dass es sich um eine metaphorische Bedeutung handelt. Gerringothe hortet auch als Untote weiterhin Gold und Schätze, welche für nichts mehr ausgegeben werden. Sie sei ein Instrument der Gier ohne eigene Substanz. Eine Deutung, welche bei anderen Redditors auf Zustimmung stößt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es einige Funktionen, welche viele Spieler erst nach mehreren Playthroughs finden. Manche dieser Mechaniken sind nicht einmal versteckt, teilweise sogar offensichtlich, doch trotzdem werden Spieler nach hunderten von Stunden immer noch von neuen Erkenntnissen überrascht: „Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot“ – 10 Tipps in Baldur’s Gate 3, die eigentlich offensichtlich sind, aber viele Spieler erst spät entdecken