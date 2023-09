Baldur’s Gate 3: Wie ihr mit Schattenherz den besten legendären Speer bekommt

Ketheric töten: Nun müsst ihr noch Ketheric Thorn besiegen, was noch ein langwieriger Prozess und Teil der Hauptquest ist. Achtet im weiteren Verlauf der Hauptquest von Akt 2 darauf, dass Isobel und Nachtlied überleben. Sprecht mit den beiden und ladet sie in euer Lager ein. Am Ende von Akt 2 werden die zwei im Lager auf euch warten.

Der entscheidende Dialog mit Nachtlied: Das Gespräch mit Nachtlied ist von großer Bedeutung. Es ist keine leichte Aufgabe, Schattenherz davon zu überzeugen, Nachtlied nicht zu töten. Sie hegt den großen Wunsch, Nachtlied zu eliminieren. Setzt all eure Überredungskünste ein, um Schattenherz vom Gegenteil zu überzeugen. Nur so könnt ihr Selûne’s legendären Speer erhalten.

Nun könnt ihr Schattenfell betreten, um Nachtlied zu begegnen. Betretet dafür das leuchtende Wasserbecken und bereitet euch auf die Konfrontation mit Nachtlied vor. Wenn ihr Balthazar am Leben gelassen habt, wird er hier in Schattenfell erneut auftauchen.

So erreicht ihr Nachtlied: Nachdem ihr euch mutig durch die Schattenlande in Akt 2 gekämpft und den Schartempel „Proben von Shar“ mit Schattenherz erforscht habt, steht nun eine gewichtige Entscheidung bevor, die Schattenherz und das Nachtlied betrifft. Ihr müsst euch nun die Frage stellen: Soll die Nachtlied getötet werden oder nicht? Wollt ihr, dass Schattenherz Shar treu bleibt oder sich ihrer Göttin widersetzt?

Als Monddruide habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, den Mondstaub oder den Mondstrahl gegen eure Feinde einzusetzen, euch anschließend in eine Form eurer Wahl zu verwandeln und dabei gleichzeitig eure Konzentration aufrechtzuerhalten. Beachtet jedoch, dass der Mondstrahl präzise platziert sein muss, da ihr ihn in eurer verwandelten Form nicht mehr pro Zug verschieben könnt.

Was macht die Waffe so stark? Mondstrahl erweist sich als ein mächtiger Zauber, der euren Feinden erheblichen Schaden zufügen kann, wenn ihr ihn richtig positioniert. Dunkelsicht ist ebenfalls äußerst nützlich, insbesondere wenn ihr sie bisher noch nicht erworben habt. Ebenso profitiert ihr von dem Vorteil auf Weisheitsrettungswürfe und Wahrnehmung-Checks.

Baldur’s Gate 3 hält zahlreiche Überraschungen bereit. Gegen Ende von Akt 2 habt ihr die Möglichkeit, einen legendären Speer zu ergattern. Doch dieser Schatz kommt nicht einfach so in euren Besitz. Ihr müsst euch einem kniffligen Kampf stellen und eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

