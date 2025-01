Spieler feiert die ultimative Orgie in Baldur’s Gate 3, aber die Community macht seine Fantasie kaputt

Ein Spieler staunt über eine „pikante“ Erfahrung in Baldur’s Gate 3, die für Aufsehen sorgt. Während sich der Spieler amüsiert, hat die Community jedoch eine Information, welche den Moment ruinieren könnte.

Spoilerwarnung! Im Verlauf des Artikels werden Inhalte des dritten Aktes aus Baldur’s Gate 3 beschrieben.

Was hat der Spieler herausgefunden? Auf Reddit teilt ein Fan seine Erfahrung aus dem Bordell Sharess’ Caress in Wyrm’s Crossing. Mit Shadowheart als Partnerin stieß er auf das Drow- Paar , zwei Bordell-Angestellte, die ihr Interesse am Spieler und seiner Begleitung äußern. Der Spieler sowie Shadowheart nehmen das Angebot an, woraufhin sich Halsin meldet, um mitzumachen.

Der Spieler ist amüsiert von der Interaktion und teilt seine Begeisterung am Ende des Posts: „Mein Tav, Shadowheart, Halsin und das Drow-Paar haben es miteinander getrieben! Das ist so witzig!“ (Outrageous-Pride8604 via Reddit)

Dass überhaupt ein Techtelmechtel zu fünft möglich ist, erstaunt so manchen Spieler. Selbst für die Verhältnisse von Baldur’s Gate 3 sei das anzüglich, findet der Thread-Ersteller. Die Community hat jedoch einen klitzekleinen Einwand, welcher diese Begeisterung eindämmen könnte.

Der Trailer von Baldur’s Gate 3 zeigt einige romantische Interaktionen:

Neue Erkenntnisse in Sharess’ Caress

Was sagt die Community? Mit beinah 11.000 Upvotes wissen viele Fans des Spiels, dass der Begriff „Pärchen“ vielleicht weniger angebracht ist, als der Spieler es ausmacht. Die beiden Drow, Nym und Sorn Orlith, besitzen nicht ohne Grund den gleichen Nachnamen.

Wenn die beiden Drow auf ihr ähnliches Aussehen angesprochen werden, erklärt Sorn, dass sie Zwillinge seien. Seine „Schwester“ fügt hinzu, dass die beiden daran gewöhnt seien miteinander zu arbeiten.

Eine Wendung, welche die Situation für viele Spieler und auch andere Charaktere wie beispielsweise Karlach etwas unangenehmer macht: „Ein Bruder. Und eine Schwester. Gleichzeitig. Ja – Nein. Du machst dein Ding, aber das ist nichts für mich. (…) Ich verstehe den Reiz in der Theorie, aber die Realität lässt mich in Lauge baden wollen.“

Anscheinend ist das für Shadowheart und Halsin jedoch kein Problem.

Welche anderen Erkenntnisse kommen zum Vorschein? Einige Spieler finden jedoch einen weiteren Twist innerhalb des Twists, welcher aufgedeckt wird, wenn man selbst als Drow spielt.

TheValkyrieAsh berichtet, dass man als Lolth-Drow erkennen kann, dass die Drow-Zwillinge lügen. Der „Bruder“ Sorn ist weder Lolth-verschworen, noch sind die beiden aus dem Underdark geflohen, wie sie es zuvor als exotische Vermarktungsstrategie nutzten. Das lässt auch ihr geschwisterliches Verhältnis anzweifeln, doch darüber sind sich die Spieler weiterhin uneinig.

Wie reagieren andere Begleiter auf das Angebot der Drow? Während Shadowheart und Halsin absolut angetan sind und Karlach ein wenig verstört ist, besitzen die anderen Charaktere auch ihre eigene Meinung.

Lae’zel möchte nicht mit anderen teilen oder geteilt werden, Wyll bevorzugt romantische Zweisamkeit, Astarion ist mit eigener Erlaubnis stets bereit für neue Erfahrungen und Gale möchte lieber zuschauen, um anthropologische Studien durchzuführen.

Romanzen sind ein bedeutender Teil in Baldur’s Gate 3, durch welche man Charaktere besser kennenlernen und deren persönliche Geschichte mitbeeinflussen kann. Von Beziehungen bis zu rein körperlichen Techtelmechteln ist für jeden etwas dabei. Auch polyamore Beziehungen sind möglich, wobei jedoch einige Sachen beachtet werden sollten: Baldur’s Gate 3: Kann man mehrere Romanzen haben?