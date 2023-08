3 Tastatur-Shortcuts und Hotkeys für Baldur’s Gate 3, die euch das Leben viel leichter machen

Baldur’s Gate 3 ist ein relativ kompliziertes Spiel, das wenig von sich verrät. Ihr müsst selbst ausprobieren und durch den Lerneffekt besser werden, nicht nur im Kämpfen, sondern auch mit der Steuerung. Wir zeigen euch 3 Hotkeys für den PC, die ihr auf euren Reisen kennen solltet.

Was sind Hotkeys? Auf dem PC existieren Kurzbefehle, sogenannte Hotkeys. Das sind Tastenkombinationen, mit denen ihr Aktionen schneller durchführen könnt, die normalerweise mehrere Mausklicks benötigen. Bekannte Beispiele dafür sind STRG + V oder + C – kopieren und einfügen.

In Baldur’s Gate 3 existieren auch solche Shortcuts, mit denen ihr Befehle ausführen und eure Truppe besser anführen könnt. Diese Shotcuts, die wir euch jetzt zeigen, wurden von findigen Reddit-Usern gefunden, die nun eurer Leben erleichtern sollen.

Ihr sucht Tipps für Baldur’s Gate 3? Dann haben wir für euch das passende Video:

Shift + C

Was kann der Befehl? Mit Shift + C könnt ihr und euer gesamter Trupp von Gefährten in den Stealth-Modus wechseln. In diesem Modus erzeugt ihr wenig Lärm. Zudem könnt ihr eure Gegner im Kampf überraschen und sie aus dem Hinterhalt angreifen, da sie euch im Optimalfall nicht kommen sehen.

F1 bis F4

Was kann der Befehl? Mit F1 bis F4 könnt ihr zwischen euren Gefährten im Trupp hin und herwechseln, um schneller in brenzlichen Situationen reagieren zu können.

G

Was kann der Befehl? Mit G könnt ihr eure Gruppe splitten oder sie wieder zusammenführen. Das kann vor allem in Kämpfen oder beim Ausspähen von Gebieten nützlich sein, denn so schickt ihr nicht alle Gefährten in brenzliche Situationen.

Solltet ihr mit 2 Spielern in einem Kampf verwickelt sein, könnten eure getrennten Mitglieder aus dem Hinterhalt unterstützen, um so einen „unfairen“ Vorteil gegenüber euren Feinden zu haben.

Doch nicht nur Shortkeys können euch in Baldur’s Gate 3 helfen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das Spiel anzugehen. Unser MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus verrät euch, wo ihr gleich zu Beginn eurer Reise ein brennendes Schwert bekommt, ihr müsst dafür nur klug oder feige sein.

