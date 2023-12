Die schwierigste Romanze in Baldur’s Gate 3 hat einen unerwarteten Dreh, wenn ihr einen bestimmten Charakter spielt

Ihr könnt mit jedem eurer Begleiter in Baldur’s Gate 3 eine Romanze eingehen, wenn ihr es richtig anstellt. Ein Charakter ist aber aus mehreren Gründen problematisch: Minthara. Die Drow bekommt ihr nur, wenn ihr böse seid – und dann klappt die Romanze auch nicht immer.

Spoiler-Warnung: Der Artikel behandelt Entwicklungen von verschiedenen Charakteren über alle Akte von Baldur’s Gate 3.

Was ist das für eine Romanze? Minthara ist eine der Begleiterinnen in Baldur’s Gate 3, eine Lolth-ergebene Drow und standardmäßig eine Paladin rechtschaffen-böser Gesinnung.

Die Drow könnt ihr normalerweise nur rekrutieren, wenn ihr wirklich böse seid, weil ihr dafür Flüchtlinge niedermetzeln müsst. Spieler knobeln schon seit Release, wie man an Minthara kommt, ohne durch Blut waten zu müssen:

Regulär führt ihr den Angriff der Goblins auf das Lager aber selbst. Als Dank dafür folgt direkt eine Sex-Szene mit Minthara. Wenn ihr es richtig anstellt, könnt ihr Minthara dann später im Verlauf des Spiels als Partnerin für euch gewinnen. Leichter haben es Frauen hier, weil Drow eine matriarchale Gesellschaft sind.

Die Szene mit Minthara gehört zu den beliebtesten Romance-Szenen im Spiel und wird recht schnell recht schlüpfrig:

Das macht den Umgang mit Minthara so schwer: Anders als alle anderen Romanzen, könnt ihr mit Minthara erst ab Akt 2 überhaupt interagieren. Dort müsst ihr sie noch einmal aus einem Gefängnis befreien, ehe sie sich euch dauerhaft anschließt.

Ab da könnt ihr Zustimmung bei ihr sammeln. Das Problem: die Romanze mit Minthara ist noch immer mit Fehlern behaftet. Einige Dialog-Optionen tun nicht, was sie sollen – Minthara behandelt euch teilweise einfach wie einen Fremden.

Romanzen-Szenen werden ebenfalls nicht ausgespielt, sodass Spieler mittlerweile vermuten, dass sie einfach fehlen. Trotzdem haben sich schon einige Fans der Drow verschrieben und meinen: das lohnt sich wirklich.

Für Minthara müsst ihr übrigens auf Halsin verzichten. Der ist aber so beliebt, dass es für seine Sex-Szene sogar eine Speedrun-Kategorie gibt:

„Die würde alleine in die Hölle gehen, um Zariel kalt zu machen“

In einer großen Diskussion auf Reddit geht es genau um Minthara und was die Paladin so besonders macht. Der Ersteller meint: er mag Minthara mittlerweile so sehr wie Karlach, was er nie erwartet hätte.

Obwohl die Drow stets hart und kühl wirkt, hätten ihre Argumente stets eine Grundlage, die irgendwo verständlich sei. Statt mit Gefühlen zu argumentieren, denkt sie pragmatisch, wenn auch äußerst brutal.

Ein Nutzer merkt dabei an, dass Minthara durchaus dazu in der Lage ist, ihre Gefühle zu zeigen. Das gehe aber nur ausgerechnet mit Karlach. Normalerweise sieht man die beiden nicht zusammen im Lager:

Wenn du eine besonders seltene Version der Geschichte willst, spiel als Karlach. Verfolge die Goblin-Seite der Quests, dann gehe eine Romanze mit Minthara ein. Eine Karlach, die sich mit dem Tod abgefunden hat und die in einer Romanze mit Minthara ist, zeigt eine ganz neue Seite von Minthara. Eine, die dazu bereit ist, alleine durch die Hölle zu gehen und Zariel in einem Kreuzzug der Rache für ihre Geliebte zu töten. Minthara ist diese „Ride or Die“-Tante, die du auf deiner Seite haben willst.

Andere Nutzer meinen, dass Minthara auch bei anderen Charakteren so reagiert. Bestätigen kann ich das leider nur bedingt: als ich selbst meinen Bösen Run gemacht und mit Minthara eine Romanze eingegangen bin, war sie noch oft recht zurückhaltend.

Trotzdem war es irgendwie passend. Als Kind vom Mordgott Bhaal hat sie sehr gut zu meinem Charakter gepasst. Nur ab und an sicherstellen, dass man sich unterstützt, egal was passiert, war exakt das, was ich von der Beziehung erwartet habe.

Die beliebteste Romanzen-Option ist übrigens Schattenherz, zumindest laut den letzten Zahlen. Ein paar spannende Daten gibt’s hier:

„Ich warte mit meinem Durge-Run, bis sie gefixt ist“

Dennoch ist Minthara weit oben auf der Liste der Probleme, die Fans noch gelöst sehen wollen. Ihre fehlenden oder fehlerhaften Dialog-Optionen halten Spieler sogar davon ab, einen bösen Durchgang zu starten.

In der Diskussion um den neuen Patch 5, der ein große Perfomance-Problem beheben soll, sind auch die Rufe nach Minthara wieder aufgetaucht. Dort meinten die Nutzer schon: sie warten mit ihrem „Dark Urge“-Run, bis es sich lohnt, eine Romanze mit Minthara einzugehen.

Wie lange das noch dauern wird, wissen wir nicht. Die Entwickler arbeiten bereits an „neuen Features“ fürs Spiel, aber noch ohne Datum, wann diese erscheinen sollen. Im nächsten Community-Update gibt es dazu mehr Infos.

Wenn ihr euch dazu entscheidet, Minthara als Begleiterin zu holen und mit ihr eine Romanze eingehen wollt, werdet ihr allerdings auf vieles verzichten müssen. Dafür gibt es sogar schon eine Übersicht:

