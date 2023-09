Baldur’s Gate 3: Beste Rüstung für Anfänger aus Akt 1 – So findet ihr sie zum Start

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine große Auswahl an Rüstung. Da wir euch die Wahl erleichtern wollen, zeigen wir euch die beste Rüstung für Anfänger, die ihr bereits früh in Akt 1 erhalten könnt.

Dieser Guide soll euch den Einstieg in das epische Abenteuer von Baldur’s Gate 3 erleichtern, indem wir euch die besten Rüstungsoptionen für Anfänger vorstellen, die ihr bereits im frühen Verlauf des ersten Aktes des Spiels erhalten könnt.

Diese Rüstungsteile werden euch einen bedeutenden Vorteil verschaffen und sind daher eine kluge Wahl, um eure Reise zu beginnen. Einige der genannten Rüstungsteile könnt ihr sogar bis in Akt 3 hinein verwenden.

Die Rüstungsoptionen in diesem Spiel bieten eine breite Palette von Eigenschaften und Boni. Einige von ihnen ermöglichen euch sogar die Verwendung nützlicher Tricks, um eure taktischen Fähigkeiten im Kampf zu erweitern.

Damit seid ihr bestens gerüstet für die Herausforderungen, die euch in Baldur’s Gate 3 erwarten.

Vorsicht Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler aus Akt 1.

Beste Rüstung im Early Game

Im Folgenden stellen wir euch die beste Rüstung für Anfänger vor, die ihr bereits im frühen Verlauf des ersten Aktes von Baldur’s Gate 3 erhalten könnt.

Handschuhe der Macht

Was kann die Rüstung? Die Handschuhe der Macht verleihen dem Träger +1 auf Fingerfertigkeit. Bei einem Nahkampftreffer bewirkt ihr möglicherweise einen Malus von -1d4 auf die Angriffs- und Rettungs-Würfe des Gegners.

Am besten gibt man diese Handschuhe einem Nahkämpfer in der Gruppe.

Wo finde ich die Handschuhe der Macht? Ihr könnt diese mächtigen Handschuhe bereits zu Beginn von Akt 1 erhalten. Vor den Toren des Smaragdhains erwartet euch ein erbitterter Kampf gegen eine Gruppe von Goblins, bei dem ihr die Handschuhe der Macht als Beute ergattern könnt.

Achtung: Das Item ist nur dann für euch nutzbar, wenn ihr euch von Priesterin Gutt im Goblinlager das Mal der Absoluten einbrennen habt lassen.

Verformtes Stirnband der Intelligenz

Was kann die Rüstung? Wenn ihr das verformte Stirnband der Intelligenz anlegt, erhält der Träger einen Intelligenzwert von 17. Gebt das Stirnband der Intelligenz jemanden, der davon profitieren könnte. Wenn euer Charakter bereits 17 Intelligenz oder mehr hat, hat das Stirnband keine Wirkung.

Das Stirnband eignet sich besonders, wenn ihr beispielsweise keinen Magier in der Gruppe habt. So könnt ihr leichter Intelligenz-Checks schaffen.

Wo finde ich das Verformte Stirnband der Intelligenz? Um das Verformte Stirnband der Intelligenz zu erlangen, habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder bekämpft ihr die versteckte Ogerbande im zerstörten Dorf und sammelt das Stirnband als Beute auf, oder ihr könnt sie dafür bezahlen, euch im Kampf zu unterstützen. Später habt ihr immer noch die Option, sie zu eliminieren.

Schmugglerring

Was kann die Rüstung? Durch diesen Ring bekommt der Träger +2 auf Heimlichkeit und +2 auf Fingerfertigkeit.

Der Ring eignet sich bestens für einen Geschicklichkeits-Charakter wie beispielsweise Astarion. Beim Stehlen wird der Schmugglerring euch auf jeden Fall helfen.

Wenn ihr also jemanden bestehlen wollt, rüstet den Ring einfach aus. Danach könnt ihr ihn wieder ablegen und einen besseren Ring für den Kampf tragen.

Wo finde ich den Schmugglerring? Den Schmugglerring findet ihr östlich des Wegpunkts „Waukeens Ruh” an der Stiegstraße. Geht einfach am Fluss entlang, in der Nähe der Koordinaten X:57, Y:514. Den Ring könnt ihr dann aus den Überresten eines Skeletts bergen.

Helm der Hast

Was kann die Rüstung? Der Träger erhält zu Kampfbeginn drei Züge lang „Wucht”, dadurch könnt ihr euch 1,5 Meter weiter bewegen. Diesen Helm könnt ihr auch gut mit Dreschers Ring kombinieren, um im Kampf noch mehr von Mobilität zu profitieren.

Der Helm eignet sowie Dreschers Ring eignet sich am besten für einen Nahkämpfer wie beispielsweise Minthara oder Karlach.

Wie bekomme ich den Helm der Hast? Ganz in der Nähe des Wegpunkts „zerstörtes Dorf” befindet sich eine versperrte Kiste, die ihr öffnen könnt. In dieser Kiste findet ihr den Helm der Hast, der zu den besten Rüstungsteilen gehört, die ihr im frühen Spielverlauf erhalten könnt

Handschuhe des Bogenschießens

Was kann die Rüstung? Diese Handschuhe ermöglichen es dem Träger, Langbögen und Kurzbögen zu verwenden, und fügen allen Fernangriffen +2 zusätzlichen Schaden hinzu – was ziemlich mächtig ist.

Diese Handschuhe eignen sich ideal für Waldläufer oder einen Fernkampf-Schurken.

Wo finde ich die Handschuhe des Bogenschießens? Ihr könnt die Handschuhe direkt zu Beginn des Spiels erhalten, indem ihr zum Goblinlager geht und mit dem Händler Grat am Eingang sprecht. Bei ihm habt ihr die Möglichkeit, die Handschuhe käuflich zu erwerben.

Dreschers Ring

Was kann die Rüstung? Durch den Ring erhaltet ihr +3 Meter Bewegungsrate, was für Nahkämpfer sehr praktisch ist und euch im Kampf mobiler macht.

Wo finde ich Dreschers Ring? Im Goblinlager trefft ihr auf einen Goblin namens Drescher – direkt neben dem Wegpunkt. Tötet den Goblin, damit er seinen Ring droppt. Drescher gibt allerdings mitten im Kampf auf.

Ihr könnt ihn dann direkt töten, woraufhin aber das ein Teil vom Goblinlager feindlich gesinnt ist. Stattdessen könnt ihr ihm auch einfach folgen und Drescher an einem stillen Örtchen niederstrecken.

Handschuhe des grummelnden Verlierers

Was kann die Rüstung? Die Handschuhe des grummelnden Verlierers zählen zu der besten Rüstung zum Start für Nahkämpfer. Sie geben dem Träger +1 auf Stärke-Rettungswürfe. Was sie so stark macht, ist folgender Effekt:

Der Träger ist bei Nahkampfangriffswürfen im Vorteil, wenn er von 2 oder mehr Gegnern umzingelt ist.

Gebt die Handschuhe einem Nahkämpfer, so könnt ihr direkt mit Vorteilen ins Getümmel stürzen.

Wo finde ich die Handschuhe des grummelnden Verlieres? Diese Handschuhe findet ihr ebenfalls im Inneren des Goblinlagers. Dazu geht ihr an Dror Ragzlin, dem Anführer, vorbei (ganz links an der Wand, die Treppe hinauf), und erreicht eine Schatzkammer. Um die Handschuhe zu erhalten, müsst ihr erfolgreich das Schloss der Schatzkammer knacken.

Hier findet ihr 5 hilfreiche Tipps, die euch das Leben in Baldur’s Gate 3 erleichtern:

Amulett des Nebelschritts

Was kann die Rüstung? Vorne weg: Das Amulett des Nebelschritts gehört zu den besten Rüstungs-Teilen in Baldur’s Gate 3. Nebelschritt ist einfach einer super-mächtiger und praktischer Zauber, der sich für jeden eignet.

Durch Nebelschritt könnt ihr euch an einen beliebigen Ort in Sichtweite teleportieren und somit beispielsweise einen Höhenvorteil im Kampf erlangen. Ihr könnt auch leichter Abstand zu euren Gegnern gewinnen oder schnell einen riesigen Schritt auf sie zukommen.

Wo finde ich das Amulett des Nebelschritts? Das Amulett des Nebenschritts befindet sich im westlichen Bereich im Inneren des Goblinlagers. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr die verschlossene Tür durchqueren. Ihr könnt entweder das Schloss knacken oder den Schlüssel von der Anführerin ergattern.

Wenn ihr das Schloss erfolgreich geknackt habt, werdet ihr auf eine Oger-Dame treffen, die besiegt werden muss. Anschließend könnt ihr das Amulett aus einer Schatztruhe plündern.

Handschuhe des Diebstahls

Was kann die Rüstung? Die Handschuhe des Diebstahls geben dem Träger einen Vorteil auf Fingerfertigkeitswürfe, was ziemlich praktisch ist. Wenn ihr also etwas Stehlen oder Knacken wollt, könnt ihr die Handschuhe ganz einfach anlegen – ihr erhaltet dann auf euren Wurf einen Vorteil.

Wo finde ich die Handschuhe des Diebstahls? Die Handschuhe des Diebstahls könnt ihr im Zhentarim-Versteck beim Händler erwerben, nachdem ihr die Quest „Finde die verschollene Lieferung” erfolgreich abgeschlossen habt

Dafür müsst ihr die verlorene Lieferung ungeöffnet zum Zhentarim-Versteck zurückbringen, wodurch ihr auch eine starke Armbrust erhalten könnt. Anschließend habt ihr Zugriff auf bessere Gegenstände beim Händler, einschließlich der Handschuhe des Diebstahls.

Ring des Schutzes

Was kann die Rüstung? Der Ring des Schutzes ist sehr stark und zählt zu euren besten Rüstungsoptionen für den Anfang des Spiels. Ihr erhaltet durch den Ring +1 auf eure Rüstungsklasse und +1 auf Rettungswürfe.

Wie bekomme ich den Ring des Schutzes? Um den Ring des Schutzes zu erhalten, müsst ihr das Idol von Sylvanus stehlen, das sich bei den Koordinaten X: 252, Y: 517 im Smaragdhain befindet – genauer gesagt im heiligen Becken des Smaragdhains.

Beachtet jedoch, dass die Druiden euch feindlich gegenüberstehen und sich gegenüber den Tieflingen aggressiv verhalten, wenn ihr das Idol ohne Vorsichtsmaßnahmen entwendet.

Ein Trick, den ihr anwenden könnt: Platziert eine Kiste neben das Idol, sodass die Kiste immer noch geöffnet werden kann. Dann nutzt ihr den Zauber “Nebelwolke” auf das Idol.

Dadurch könnt ihr das Idol unbemerkt in die Kiste legen, die Kiste aufheben und euch ins Lager teleportieren. Es ist ratsam, vor dem Versuch zu speichern (F5), damit ihr im Notfall neu laden könnt – falls es nicht auf Anhieb gelingt.

Armschienen der Verteidigung

Was kann die Rüstung? Mit den Armschienen der Verteidigung erhält der Träger einen Bonus von +2 auf die Rüstungsklasse, solange derjenige keine Rüstung und keinen Schild trägt.

Diese Armschienen eignen sich für Barbaren, Mönche, Magier, Zauberer und Hexenmeister. Kurz gesagt: Alle Klassen, die Kleidung (keine Rüstung) tragen und kein Schild angelegt haben, profitieren von diesem Bonus.

Wie bekomme ich die Armschienen der Verteidigung? Geht zum zweiten Gebäude auf der linken Seite im zerstörten Dorf – das Apothekerhaus. Auf einem Tresen liegt ein Buch mit der Quest „Durchsuche den Keller“.

Hinter diesem Tresen entdeckt ihr eine Kellerluke, die euch zu einem unterirdischen Abenteuer führt. Im Keller angekommen, findet ihr den verrosteten Schlüssel in einer Ecke des westlichsten Raums des Labors, hinter drei Holzkisten. Nach einem aufmerksamen Blick (Wahrnehmungs-Check) entdeckt ihr einen Hebel, der euch in den nächsten geheimen Raum führt.

Tretet in ein Gespräch mit dem sprechenden magischen Spiegel und versucht ihn zu überlisten. Verwendet dann den rostigen Schlüssel, um das verschlossene Tor zu öffnen.

Seid vorsichtig! Entschärft danach die zahlreichen Fallen. Schnappt euch schließlich die Armschienen der Verteidigung aus einer Kiste. In diesem Raum findet ihr außerdem das Nekromantenbuch von Thay.

Beste Rüstung für Anfänger – Ausblick: Diese Gegenstände bilden eine solide Basis, um euer Abenteuer in Baldur’s Gate 3 erfolgreich zu starten.

Die Wahl der passenden Rüstung hängt stark von eurem Charakter und eurem bevorzugten Spielstil ab. Es lohnt sich, verschiedene Gegenstände auszuprobieren, um herauszufinden, welche am besten zu euren Helden passt.

Im weiteren Verlauf von Akt 1 werdet ihr auf noch mächtigere Gegenstände stoßen. Für den Einstieg sind diese Rüstungsoptionen jedoch eine gute Wahl, um euch zu Beginn zu unterstützen.

