Baldur’s Gate 3: Steinscheiben-Rätsel lösen für die Nachtlied-Quest – So dreht ihr sie richtig

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Habt ihr das Mondrätsel geschafft, so öffnet sich der Durchgang zum Unterreich. An diesem Ort findet ihr auch die Adamantschmiede für die Herstellung von mächtigen Gegenständen. Egal, wie ihr euch entscheidet, mit beiden Optionen könnt ihr die Tore zum Unterreich öffnen und die Suche nach dem Nachtlied fortsetzen.

Wie löse ich das Rätsel? Alle Vollmonde sollen am Ende in der oberen Steinplatte versammelt sein. Auf die mittlere Platte müsst ihr die Halbmonde versammeln und auf der unteren Platte gar keine Monde. Ihr richtet dafür eure Kamera Richtung Norden (Kompass) aus. Die obere Scheibe wird auch hervorgehoben durch einfallendes Licht.

Wo finde ich das Steinscheiben Rätsel? Im Verlauf der Quest „Die Suche nach dem Nachtlied“ in Baldur’s Gate 3 gelangt ihr in den „Geschändeten Tempel“, der sich im Goblinlager befindet.

