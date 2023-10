Das unbeliebteste Volk in Baldur’s Gate 3 ist gleichzeitig das stärkste

Kaum jemand in Baldur’s Gate 3 spielt Githyanki. Dabei ist das Volk das mit Abstand mächtigste im Spiel – zumindest meinen das sehr viele Fans.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr zahllose Möglichkeiten, euren Charakter anzupassen. Ihr wählt aus vielen Klassen und vielen Völkern. Vor einer Weile hatten die Entwickler bereits verraten, dass die Githyanki dabei das unbeliebteste aller Völker sind.

Warum sind Githyanki unbeliebt? Dass kaum jemand Githyanki spielen mag, dürfte vor allem an ihrer Äußeren liegen. Gerade die hässliche Nase (oder „aerodynamisch“, wie es Lae’zel nennt) ist für viele Leute direkt ein Grund, das Volk gar nicht zu spielen. Während die weiblichen Vertreter noch recht „hübsch“ daherkommen, gelingt es kaum jemandem, einen ansprechenden männlichen Githyanki zu erstellen.

Und das ist ziemlich schade, denn Githyanki haben einige der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel.

Was macht Githyanki so stark? Das wird im Reddit-Beitrag „Warum sind Githyanki so massiv op?“ angeregt diskutiert. Dass der Thread-Ersteller mit seiner Meinung nicht allein dasteht, machen die über 8.700 Upvotes deutlich.

Doch tatsächlich haben Githyanki ein ziemlich starkes Kit an Fähigkeiten, das sie mit jeder Klasse absolut tauglich und attraktiv macht. Darunter fällt:

Sie können begabt in jeder Fähigkeit im Spiel sein und das mit einer Rast ändern.

Sie lernen Nebelschritt („Misty Step“) umsonst, einen der besten Zauber im Spiel.

Sie haben die dreifache Sprungreichweite.

Sie lernen kostenlos Magierhand („Mage Hand“), einen vielseitigen Zauber.

Sie können leichte und mittlere Rüstung und Schwerter tragen.

Dazu kommt, dass es eine Reihe von Waffen und Ausrüstung gibt, die nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie von einem Githyanki getragen werden. Das lässt sich zwar mit einigen Zaubern auch umgehen, aber das direkt „von Haus aus“ als Bonus zu bekommen, ist nett.

Allein diese Vielfalt an Bewegungsfähigkeiten macht Githyanki, rein aus spieltechnischer Sicht, zu einem sehr attraktiven Volk. Wenn ihr also einen Durchlauf auf höherer Schwierigkeit in Erwägung zieht, dann solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, eine oder einen Githyanki zu erstellen. Es könnte sich lohnen.

Habt ihr schon Githyanki gespielt? Oder könnt ihr abgesehen von Lae’zel mit dem Volk nichts anfangen?

Githyanki sind sogar so hässlich, dass Vettel Ethel eigene Beleidigungen nur für sie hat.