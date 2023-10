Die Vettel in Baldur’s Gate 3 ist so fies, sie hat für jeden Charakter eigene Beleidigungen

Besonders cool: Wusstet ihr, dass auch alle Origin-Charaktere eigene Voice-Lines für Beleidigungen haben? Diese bekommt ihr nur zu hören, wenn ihr die Klasse der Origin-Charaktere nachträglich auf „Barde“ ändert oder ihnen entsprechende Zauber beibringt. Wer noch ein bisschen mehr über die Persönlichkeiten der Begleiter erfahren will, sollte Karlach oder Lae’zel mal zu Barden umbauen und gucken, wie sie ihre Feinde so beleidigen.

Wer ist die Vettel Ethel? Ethel könnt ihr in Baldur’s Gate 3, je nach euren Entscheidungen, mehrfach treffen. Das erste Mal trefft ihr sie bereits in Akt 1 im kleinen Sumpfgebiet. Hier hat sie ihre aktuelle Bleibe und heckt gerade einen Plan aus, während sie einige Wünsche der Anwohner erfüllt.

Kaum ein Boss in Baldur’s Gate 3 ist so fies wie die Vettel. Das liegt nicht an ihrer Stärke – sondern an ihren beißenden Beleidigungen.

