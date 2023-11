Eine starke Waffe in Baldur’s Gate 3 könnt ihr leicht verpassen und ihr müsst fies zu Schattenherz sein

Eine besondere Axt in Baldur’s Gate 3 bekommt ihr nur, wenn Schattenherz euch nicht begleitet. Um sie überhaupt sehen zu dürfen, müsst ihr schon bestimmte Schritte befolgen. Für Spieler gilt die Axt Sethan als die „verpassbarste Waffe“ im ganzen Spiel.

Spoiler-Warnung: Die einzigartige Axt ist eine versteckte Waffe, die sich hinter einem kleinen Rätsel verbirgt. Wenn ihr selbst kniffeln wollt, solltet ihr nicht weiterlesen. Ohne Guide ist die Waffe aber fast unmöglich zu finden.

Was ist das für eine Waffe?

Sethan ist eine +2-Zweihandaxt mit entsprechendem Schaden: 1w12+2+Stärke sowie den Fähigkeiten, die ihr mit jeder Axt ausführen könnt.

Dazu kommen aber besondere Zauber, die ihr durch Anlegen der Axt lernt: Waffe des Glaubens (Axt) auf Rang 6 sowie Verkleinern.

Die Waffe ist damit ideal für Paladine, die sich auf Schaden spezialisieren oder Mystische Ritter, auch wenn die zu den schwächeren Klassen gehören.

So bekommt ihr Sethan: Die Axt gibt es erst spät im Spiel, in Akt 3. Dort wird sie in Rivington von Ferg Drogher verkauft. Dieser spricht aber nur mit euch, wenn ihr Schattenherz nicht in der Gruppe habt.

Begleitet euch die Shar-Klerikerin, erkennt Ferg sie sofort und will nichts mit euch zu tun haben. Er verschwindet und taucht auch nicht wieder auf, die Waffe ist damit unwiederbringlich verloren. Schon das ist eine Hürde, denn Schattenherz gehört zu den beliebtesten Begleitern.

Auf Reddit hat der Nutzer Silver-Scion genau die Schritte aufgelistet, die ihr befolgen müsst, um Sethan zu bekommen:

Sobald ihr in Rivington ankommt, schickt Schattenherz zurück ins Lager, auch wenn sie meckert.

Sprecht mit Ferg und schaut euch nicht seine Waren an. Ein Bug kann verhindern, dass ihr Sethan sonst nicht seht.

seine Waren an. Ein Bug kann verhindern, dass ihr Sethan sonst nicht seht. Fragt Ferg, wo er seine Waren herhat. Dazu müsst ihr einen Überzeugen-Wurf mit DC 18 schaffen (was ohne Schattenherz ein Stück schwieriger wird).

Bittet ihn, euch seine (exotischen) Waren zu zeigen. Ihr solltet Sethan nun kaufen können.

In den Kommentaren meinen einige Nutzer, dass ihr Schattenherz nicht unbedingt ins Camp schicken müsst. Es reicht angeblich, wenn sie sehr, sehr weit weg steht. Außerdem soll Ferg auch mit euch reden, wenn ihr dem „dunklen“ Pfad für Schattenherz folgt und sie zum Dunklen Justiziar habt aufsteigen lassen. Wenn ihr sichergehen wollt, lasst sie trotzdem im Lager.

Die „verpassbarste Waffe“ im Spiel – Wie stark ist Sethan?

Von den reinen Werten her ist Sethan eher mittelmäßig. Generell sind Großschwerter stärker als Großäxte, da sie mit 2w6 würfeln und damit höheren Minimalschaden bieten. Der Vorteil ist, dass Äxte sich durch ihre Manöver vor allem gegen Gruppen von Gegnern hervorragend eignen.

Dazu kommt, dass die besonderen Fähigkeiten alleine Sethan zu einer der besten Waffen im Spiel machen können:

Waffe des Glaubens ist eigentlich ein Stufe-2-Zauber, der eine Waffe mit 1w8 Schaden plus Zauber-Modifikator beschwört.

Auf Rang 6 erhöht sich der Schaden aber auf 3w8 (+2 für Sethan). Rang 6 ist der höchste Rang, den Spieler normal zaubern können – einen besseren Zauber bekommt nur das Dunkle Verlangen.

Mit Verkleinern schrumpft ihr einen Gegner. Seine Waffen machen weniger Schaden und er wird eine Größenkategorie kleiner, wodurch ihr ihn unter Umständen werfen und so direkt töten könnt.

Am besten eignet sich die Waffe für Paladine, die sich auf Stärke und Charisma fokussieren, also reine „Draufhau“-Charaktere sind. So holt ihr das Maximum sowohl aus dem Waffen-Schaden als auch aus den Zaubern.

Schattenherz ist übrigens noch für weitere Waffen wichtig. Allerdings müsst ihr euch für eine von zwei extrem mächtigen Waffen entscheiden:

