WoW Classic bekommt MC-Raid für 20 Spieler, FAQ zum Konsolen-Test von New World, Quinfall-Beta verschiebt sich

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach kostengünstigen MMORPGs im Jahr 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen: Die 12 besten Free-to-play-MMORPGs 2024 im Vergleich

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Was ist sonst noch passiert? Am 18. Juni 2024 ist das Sandbox-MMORPG Pax Dei in die Early-Access-Phase gestartet. Der Frühzugang verlief jedoch alles andere als glatt . Vor allem technische Probleme, der recht hohe Preis für den EA-Zugang sowie der ungewöhnliche Genre-Mix machen dem Spiel zu schaffen.

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf den Start in den heißen MMORPG-Sommer 2024, mit vielen Releases und Ankündigungen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to