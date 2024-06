Der WoW-Chef erklärt, warum Raids auch weiterhin kräftig generft werden

Immer wieder werden Raids in World of Warcraft generft – sehr zum Leid einiger Fans. Doch der Chef erklärt, warum das notwendig ist.

Nerfs gehören in MMORPGs zum Alltag – egal ob an den Klassen der Spielerinnen und Spieler oder an fiesen Raidbossen. Gerade bei neuen Raids kann man die Uhr förmlich danach stellen, wann starke Nerfs kommen. Doch das ist nicht unbedingt, weil die Entwickler den Raid zu hart gemacht haben – sondern die Nerfs sind schon im Vorfeld geplant.

Woher stammt die Info? Die Kollegen von wowhead haben ein Interview mit dem Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, geführt. Dabei ging es um Raidmechaniken, das Design von Bossen, aber auch die Nerfs, die immer wieder stattfinden und einen Raid nach dem Release deutlich einfacher gestalten.

Was wurde gesagt? Amirdrassil galt als einer der härtesten Raids in der Geschichte von World of Warcraft – gerade der Sprung vom 7. Boss auf den 8. Boss (Tindral) war für viele Raids eine Hürde, über alle Schwierigkeiten hinweg. Doch auch andere Bosse wurden immer wieder generft. Ion Hazzikostas sagte dazu:

Die Wirklichkeit ist, dass es kein Geheimnis ist, dass man bei der mythischen Spielerbasis eine große Reichweite hat. Von den World-First-Raidern über Gilden die „nur“ in die Hall of Fame wollen, zu jenen die den „Spitzenreiter“ in der Mitte der Saison holen und denen, die das gerade so am Ende der Saison schaffen möchten. Es gibt eine unglaubliche Reichweite an Koordination und Können und wir wollen all diesen Gruppen einen erfüllenden Fortschritt bieten. Eine Reihe von Nerfs sind notwendig, um das zu erreichen und das hat unser Team gemacht, seit es WoW gibt. […]

Oder kürzer gesagt: Damit alle Spielergruppen Spaß haben und den Raid irgendwann bewältigen können, sind Nerfs einfach notwendig. Die Schwierigkeit, die sich die „World First Raider“ aussuchen, ist einfach nicht das, was ein Großteil der „normaleren“ Mythisch-Gilden leisten kann. Daher sind Nerfs fester Bestandteil der Planung.

Was haltet ihr von den permanenten Nerfs an Raids? Eine gute Sache, damit alle ihren Spaß haben? Oder stört das, wenn harte Bosse, die man mit Mühe und Not geschafft hat, später für alle quasi „geschenkt“ sind? Wenn ihr damit nicht glücklich werdet – es gibt auch andere Faktoren, die in The War Within für Frust sorgen könnten.