New World zeigt im Trailer die Welt des neuen DLCs, aber Spieler meckern nur über die Entwickler

New World bekommt im Oktober 2024 eine große Erweiterung, die das Spiel dann auch auf Konsolen bringt. Ein Trailer will die Gebiete und Gefahren von Aeternum vorstellen, aber PC-Spieler würden sich über etwas ganz anderes freuen.

Vor Kurzem kündigte Amazon an, dass das MMORPG New World mit der zweiten großen Erweiterung nicht nur auf der PS5 und Xbox erscheinen wird, sondern sich quasi zu einem Action-RPG wandelt. Lange hatten PC-Spieler über die „große Ankündigung“ spekuliert und auf ein besseres Endgame statt einen Konsolenport gehofft.

Ein Trailer stellt jetzt die Gebiete und Gefahren der Insel Aeternum in den Fokus, aber glücklich über die Erweiterung zeigen sich bestehenden Spieler noch immer nicht.

Wann startet die Erweiterung? Die Erweiterung New World Aeternum startet am 15. Oktober 2024. Ab dann können Konsolen-Spieler das Spiel erstmals auf der Playstation 5 und Xbox Series X|S zocken. Vorbestellungen sind in den Stores der Konsolen bereits möglich.

PC-Spieler sollen die Erweiterung ebenfalls am 15. Oktober 2024 über Steam erhalten. Wenn ihr das Basis-Spiel New World und den letzten DLC „Rise of the Angry Earth“ bereits besitzt, soll die neue Erweiterung für euch auch völlig kostenlos sein.

Wie reagiert die Community? Obwohl der neuste Trailer einfach nur die Gebiete der Insel Aeternum präsentieren möchte und euch einige Städte und Gegner zeigt, die euch in der Erweiterung erwarten werden, zeigen sich die bestehenden Spieler nicht sehr erfreut über die Inhalte und Änderungen.

Viele Kommentare richten sich hier mehr oder weniger gegen die Entwickler selbst (via YouTube). „Ich habe noch nie gesehen, dass sich Entwickler so wenig für bestehende Spieler interessieren“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Ein anderer User nimmt hier jedoch die Entwickler selbst in Schutz und schreibt, dass es doch eher an Amazon läge.

PC-Spieler wünschen sich Verbesserungen statt neuer Inhalte

Viele Kommentare werden jedoch etwas konkreter mit ihrer Kritik. So beschweren sich viele Spieler, dass die Zeit und das Geld hier in die falsche Arbeit gesteckt werden würde. „Großartiges Video, ich liebe es, dass die Arbeit in solche Dinge gesteckt wird und nicht darin Spiel-zerstörende Bugs zu reparieren“, heißt es in mehr als einem Kommentar. Ähnlich fragt sich ein anderer User, warum nicht lieber neuer PvP- und PvE-Inhalt käme.

Einige Spieler merken an, dass hübsche neue Gebiete nichts bringen werden, wenn kein einfach keine guten Endgame-Inhalte da sind. Andere empfinden den Konsolenport und die Veränderung nur als Amazons Versuch, die Konsolen-Spieler auszunehmen und raten diesen, ihr Geld und ihre Zeit zu sparen.

„Oh du meine Güte New World, es ist nicht so schwer. Fügt ein bisschen frischen Content hinzu, am besten mit Wiederspielwert und die PC-Spieler sind damit zufrieden“, richtet ein User seine Worte an die Entwickler. Was sich wirklich mit der Erweiterung ändert, erfahrt ihr hier: Amazon erklärt die neue Version von New World – Weniger Grind, mehr Cinematics, alles solo