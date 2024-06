WoW verliert einen weiteren Chef – John Hight hört auf

World of Warcraft hat wieder einen Verlust erlitten. Ein langjähriger Entwickler verlässt Blizzard und will etwas Neues beginnen.

In den letzten Monaten und Jahren gab es immer wieder Meldungen, dass führende Personen im Team von World of Warcraft der Reihe nach gegangen sind – oder entlassen wurden. Jetzt verschwindet wieder eine Person, die WoW in den letzten Jahren führend mitverantwortet hat.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft startet schon bald:

Was hat John Hight gemacht? John Hight war insgesamt 12 Jahre bei Blizzard und war zuletzt der Senior Vice President und General Manager des ganzen Warcraft-Franchise – das schließt nicht nur World of Warcraft, sondern auch Hearthstone und Warcraft Rumble mit ein.

Nachdem er 2011 Blizzard beitrat, war er ein Senior Producer für World of Warcraft Mists of Pandaria und Production Director für Diablo III: Reaper of Souls. Nachdem er die Rolle auch für WoW: Battle for Azeroth ausfüllte, wurde er daraufhin zum Franchise General Manager des Spiels.

Warum geht Hight? Auf X meldete sich High zu Wort und erklärte, dass er Blizzard verlässt. Er bedankt sich auch bei der Community und lobt die vor allem für ihre Leidenschaft. Er sagt:

Nach 12 unglaublichen Jahren bei Blizzard, habe ich mich dazu entschieden, zurückzutreten und eine neue Quest zu beginnen. Das war eine harte Entscheidung, aber ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit dafür: Warcraft ist in einer fantastischen Position während das Universum 30 Jahre alt wird. Es war mir eine Ehre, all den Helden von Azeroth dienen zu dürfen. Ihr seid die leidenschaftlichste, engagierteste und kreativste Community im Gaming. Ihr seid der Grund, warum ich mein Herz und meine Seele hierein gegeben habe, um die bestmöglichen Spiele zu erschaffen. Ihr habt mich inspiriert, mich herausgefordert und mich zu einem stärkeren Entwickler gemacht.

Wohin geht Hight nun? Was Hight als Nächstes vorhat, ist noch nicht ganz klar. Dem Anschein nach will er aber zumindest in der Entwicklung von Videospielen verankert bleiben. Denn er schreibt weiter:

Wohin mich meine Reise jetzt führt, kann ich noch nicht genau sagen, aber ich freue mich darauf, neue Gelegenheiten und Herausforderungen in der Industrie zu erforschen und weiterhin großartige Spiele mit talentierten Leuten zu erschaffen.

Künftig will Hight auch weiterhin World of Warcraft erleben – allerdings nur noch als Spieler und eben nicht mehr in einer führenden Position. Wir werden sicher in den kommenden Monaten und Jahren hören, wohin es ihn verschlagen hat. Immerhin haben auch viele andere Blizzard-Mitarbeiter danach neue Studios gegründet oder sich anderen Unternehmen angeschlossen – wie etwa Ghostcrawler, der an einem neuen MMORPG arbeitet.