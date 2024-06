WoW: Der große Pre-Patch 11.0 erscheint schon bald, bringt erste Features von The War Within

Der nächste Riesen-Patch von World of Warcraft startet wohl in wenigen Wochen. Bis spätestens Ende Juli muss es soweit sein.

Der nächste Patch von World of Warcraft wird bereits der große Pre-Patch 11.0 sein. Damit wechselt WoW endgültig aus der Dragonflight-Ära in den Bereich von The War Within. Jetzt hat Blizzard indirekt bekanntgegeben: Der große Pre-Patch kommt bereits im Juli.

Wann startet der Pre-Patch? Der Patch 11.0 erscheint spätestens am 31. Juli 2024. Denn das ist das Datum, an dem das Pre-Event starten wird. Wahrscheinlicher ist es, dass das Update bereits eine Woche früher kommt, also am 24. Juli 2024.

Eine Veröffentlichung bereits vor dem Pre-Event ist normalerweise der Fall, damit alle bereits die Gelegenheit haben, sich an die neuen System-Änderungen zu gewöhnen.

Was steckt im Pre-Patch? Jeder neuen Erweiterung geht ein sogenannter Pre-Patch voraus. Dieser bringt im Grunde schon einen Großteil der Spieldaten und viele Mechaniken der neuen Erweiterungen, selbst wenn das Addon noch gar nicht beginnt. Der Pre-Patch enthält darüber hinaus auch das „Pre-Event“, also das zeitlich begrenzte Ereignis, das letztlich zur neuen Erweiterung hinführt.

Ebenfalls bereits im Pre-Patch enthalten sind Features wie:

Die Überarbeitung der Talent-Bäume vieler Klassen. Zum Start einer neuen Erweiterung gibt es viele Anpassungen, an die ihr euch bereits Ende Juli gewöhnen könnt.

Die Kriegsmeute („Warband“) wird aktiv. Ab dann sind viele Freischaltungen accountweit, wie etwa das Farmen von Transmog sämtlicher Rüstungsklassen.

Dynamisches Fliegen für sehr viele Reittiere. Eine große Anzahl von Mounts kann künftig wie Drachen verwendet werden.

Alle neuen Features von The War Within haben wir euch hier vorgestellt.

Was kommt erst später? Nicht im Pre-Patch enthalten sind alle Features, die erst mit The War Within aktiv genutzt werden können: Die neuen Gebiete, Dungeons, Delves oder auch die Helden-Talente. Damit ihr von diesen profitieren und die neuen Inhalte genießen könnt, müsst ihr noch bis zum Release am 27. August warten – außer ihr bestellt die kostspieligere Epic Edition vor, dann könnt ihr bereits am 23. August mit der neuen Erweiterung starten.

Freut ihr euch bereits auf den Pre-Patch und die neue Erweiterung? Oder geht euch nun doch alles viel zu schnell?