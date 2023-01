In China wird mutwillig eine WoW-Statue zerstört und Lost Ark bannt Spieler zu Unrecht permanent

In dieser Woche gab es rund um die MMORPGs einige negative Schlagzeilen. So kam es zur Einstellung von WoW in China, woraufhin der Publisher NetEase eine Orc-Statue zerstörte. Beim ESO-Publisher Bethesda kam es zu Entlassungen, während in Lost Ark viele Spieler gesperrt wurden. Allerdings gab es bei den kleinen und den Indie-MMORPGs auch einige positive Meldungen.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: In dieser Woche gab es gleich zwei große Aufreger. Zum einen wurden in Lost Ark Spieler gesperrt, die eigentlich gar nichts falsch gemacht hatten.

Zum anderen endete der Vertrag zwischen Blizzard und NetEase, was sich auf das Publishing der Spieler in China auswirkte. NetEase zerstörte daraufhin eine Orc-Statue und beleidigte das westliche Studio.

Die Diskussion der Woche: Haben die sozialen Medien MMORPGs zerstört? Diese These stellte MeinMMO-Autorin Anny auf und sie wurde von euch heiß diskutiert. Mehr dazu hier: Soziale Medien haben gestohlen, was ich an MMORPGs früher liebte.

Raid in WoW Classic liegt in wenigen Stunden, ESO plant große Ankündigung für 2023

Das passierte bei den großen MMORPGs:

7 MMOs, die sich 2023 am besten für Rollenspiel eigenen

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

