Irrer Bug macht Spieler in Final Fantasy XIV fast unsterblich; „Wollte nicht einloggen, aber das muss ich sehen“

Im MMORPG Final Fantasy XIV herrscht seit dem neuesten Patch 6.3 ein kurioser Bug, der den Krieger-Job betrifft. Denn eine Fähigkeit von ihm ist so sehr betroffen, dass sie um absurd hohe Zahlen heilt und Schaden wortwörtlich einfach abschüttelt.

Was ist das für ein Update? Am 10. Januar kam in Final Fantasy XIV das Update 6.3 online. Es brachte eine ganze Reihe an kosmetischen Items sowie Mounts und Begleiter. Außerdem einen komplett neuen 24-Mann-Raid namens Euphrosyne.

Des Weiteren wartete der neue Dungeon Lapis Manalis und die Story der Hauptquest, rund um die geheimnisvolle Frau Zero, wird weitererzählt.

Neben all diesen coolen und gewollten Änderungen schlich sich jedoch ein neuer Fehler in das MMORPG ein, welcher Krieger fast unsterblich macht. Die können ihren Schaden jetzt tatsächlich einfach abschütteln, im wahrsten Sinne des Wortes.

Was ist das für ein Bug? Der Spielfehler betrifft den Job der Krieger, beziehungsweise einen ganz bestimmten Skill von ihnen. Es handelt sich um die Fähigkeit “Shake It Off”, die ihr auf Stufe 68 freischalten könnt.

Der Skill sorgt eigentlich für eine Barriere, die euch und eure Gruppenmitglieder schützt und euch einen Schild verleiht, der 15 % eures maximalen Lebens beträgt. Dieser Effekt hält jetzt für 30 Sekunden an, vor dem Patch waren es noch 15 Sekunden.

Doch aus Versehen wurde noch etwas anderes geändert: nämlich die Zahlen, die ihr mit dem Skill heilen könnt. So wurden auf reddit und auf Twitter bereits astronomisch hohe Heilungen gesichtet, sogar bis zu 1,5 Milliarden Lebenspunkte mit einem einzigen Skill.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Entwickler reagieren schnell, Fehler soll bald behoben werden

Wie reagieren die Entwickler? Die haben sich mittlerweile im offiziellen Forum für den Fehler entschuldigt und ihn gleichzeitig auch bestätigt. Nach eigenen Aussagen sind sie aktuell dabei, herauszufinden, wo das Problem liegt und den Fehler schnellstmöglich zu beheben.

Außerdem ist bestätigt, dass die enormen Heilungen nur auf einen selbst wirken, nicht auf andere und außerdem nur in ganz bestimmten Situationen (via finalfantasyxiv.com).

Wann genau der Fehler behoben wird, ist derzeit aber noch nicht klar. Allzu lange sollte es aber nicht dauern, da es sich zwar um einen irrwitzigen, aber dennoch problematischen Fehler im Balancing handelt. Im PvP scheint der Bug übrigens nicht aufzutreten, so berichtet zumindest die Seite pcgamesn.

Den Trailer zu Update 6.3 könnt ihr euch hier ansehen:

Community reagiert mit etwas Witz und viel Neugier

Wie reagieren die Spieler? Auch auf reddit wird der Bug bereits heiß diskutiert. Abseits von Gesprächen darüber, wie man ihm am besten nachproduzieren könne und ob man letztendlich vielleicht sogar dafür gebannt werden kann, ihn zu nutzen, herrscht der Humor vor.

Viele Fans finden es schlichtweg lustig, dass es so ein Bug tatsächlich ins Spiel geschafft hat und kommentieren mit spöttischen Bemerkungen wie: “Weiß nicht, was ihr habt, das sieht doch ganz normal aus” oder “Der Krieger funktioniert genau so, wie er vorgesehen war”.

Ein wenig ernster wird es nur in den Gesprächen darum, wann der Fehler behoben wird. Während einige auf eine Notfall-Wartung setzen, glauben andere, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sich die Entwickler darum kümmern.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir auch einige Kommentare der Fans wiedergeben. Sie stammen aus einem reddit-Post, in dem das Thema diskutiert wird:

ballofcupcakes sagt: “Yep, das sieht aus, als würde irgendwas Dümmliches passieren. Ich konnte es sogar reproduzieren und habe mich um 2 Millionen bis 8 Millionen HP geheilt. Was ein merkwürdiger Bug.”

Low_Party schreibt: “Das klingt nach einer tollen Möglichkeit für Krieger, um einen Deep Dungeon alleine zu spielen und sich die Titel zu gönnen.”

rihune sagt: “Ich wollte mich heute eigentlich gar nicht einloggen, aber das muss ich sehen.”

Redrix schreibt: “Endlich, das ist der Warrior-Buff, auf den alle gewartet haben!”

Seid ihr selbst schon über den Fehler gestolpert? Was haltet ihr davon? Und wann denkt ihr, wird er wieder behoben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Final Fantasy XIV Klassen-Guide: Welcher Job passt zu dir?