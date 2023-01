Einer der schwersten Raids von WoW hielt früher 85 Tage – Heute nicht mal 78 Minuten

In kürzester Zeit haben die besten Gilden in Wrath of the Lich King Classic Ulduar, einen der beliebtesten Raids in der Geschichte von WoW, bezwungen. Der Endboss Algalon, der Beobachter, wurde nur 78 Minuten nach Release besiegt.

Wer holte den First Kill? Die europäische Gilde BEEF BAR vom Server Gehennas gewann das Rennen um den First-Kill. Nach nur 78 Minuten war alles vorbei und Algalon, der geheime End-Boss bezwungen.

BEEF BAR sind keine Unbekannten, die Profi-Gilde tummelt sich schon seit einiger Zeit auf den oberen Plätzen von Warcraftlogs. Während TBC belegten sie den zweiten Platz in Tier 5 und den fünften Platz im Rennen um das Sonnenbrunnenplateau. In Wrath of the Lich starteten sie dann so richtig durch und konnten sich den ersten Platz gleich zweimal in Folge sichern: WoW WotLK Classic: Nur 1 Stunde nach Release sind alle 3 Raids erledigt – Top-Gilden setzen auf eine Klasse

Den zweiten Platz schnappte sich die europäische Gilde Progress. Die Profis vom Server Firemaw sind ebenfalls erfolgsverwöhnt und konnten viele First-Kills in Classic und The Burning Crusade feiern. WoW BC Classic: Die besten Spieler sind nach 24 Stunden mit dem durch, was früher 6 Wochen gedauert hat

Den dritten Platz sicherte sich die Gilde FORGET. Wie BEEF BAR stammt sie ebenfalls vom europäischen Server Gehennas. Die Gilde hat viele Veteranen aus der Privat-Server-Szene in ihren Reihen, landete aber bei früheren Wettrennen um First-Kills meist nur im Mittelfeld.

Ulduar gilt als einer der besten Raids in der Geschichte von World of Warcraft. Nach 14 Jahren gabs deshalb auch noch mal einen coolen neuen Trailer:

Was früher Wochen dauerte, schaffen Gilden heute innerhalb von Stunden

Wie haben sie das geschafft? BEEF BAR setzte in seinem World-First-Run auf zwei besonders starke DPS-Klassen: Hexenmeister und Todesritter. In ihrem Team waren gleich 5 Hexenmeister und 4 Todesritter, von denen jeweils 2 die Unheilig-Spezialisierung und 2 die Frost-Spezialisierung hatten.

Außerdem brachten sie 2 Schurken, je einen Gleichgewichts-Druiden, einen Überlebens-Jäger, einen Schatten-Priester, einen Vergelter-Paladin, einen Verstärker-Schamanen und einen Furor-Krieger mit. Als Tanks nutzte BEEF BAR 2 Paladine und als Heiler 3 Paladine, 2 Priester und einen Schamanen. Auffällig ist, dass es kein Magier in das World-First-Team geschafft hat.

So sah die Zusammensetzung der Raidtruppe von BEEF BAR aus

Bei den World-First-Rennen in WoW: Classic spielen neben der optimalen Aufteilung des Raids, auch Übung und Erfahrung eine wichtige Rolle. Die Community ist heutzutage viel besser informiert, einige Spieler haben jahrelange Erfahrung mit WoW und auf Privat-Servern. Boss-Kills werden bis ins Detail optimiert, um jeden noch so kleinen Vorteil herauszuholen. Dennoch ist das eine starke Leistung von BEEF BAR! Gratulation!

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Habt ihr das Wettrennen verfolgt? Freut ihr euch auf Ulduar? Hat eure Gilde den Raid bereits gemeistert? Teilt eure Meinung mit der Community und lasst uns einen Kommentar da!

