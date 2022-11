Die Saison der Meisterschaft in World of Warcraft Classic nähert sich dem Ende. Blizzard schließt die Server – wir verraten, was mit euren Charakteren passiert.

Eine ganz besondere Version von World of Warcraft wird uns bald wohl für immer verlassen. Denn Blizzard hat angekündigt, dass die „Saison der Meisterschaft“ ein Ende findet und so auch die damit verbundenen Realms abgeschaltet werden. Es wird in Zukunft also nicht mehr möglich sein, die Saison der Meisterschaft in WoW Classic zu spielen. Aber keine Sorge: Eure Charaktere könnt ihr auf andere Realms retten.

Was war die Saison der Meisterschaft? Die Saison der Meisterschaft („Season of Mastery“) war so etwas wie ein „WoW Classic+“ – also das „alte“ World of Warcraft mit einigen Anpassungen. So gab es etwa eine zügigere Level-Phase, dafür waren aber Raidbosse deutlich schwieriger und die besonders mächtigen Welt-Buffs konnte man gar nicht erst in die Schlachtzüge mitnehmen. Alles war ein wenig mehr an das moderne WoW angepasst, ohne dabei aber die klassische WoW-Erfahrung gänzlich aus den Augen zu verlieren.

Allerdings war von vornherein klar, dass dies eine „Saison“ ist – also nur eine zeitlich begrenzte Sache. Genau dieses Ende ist nun in Sicht.

In der „Saison der Meisterschaft“ waren Raidbosse wirklich gefährlich – meistens.

Bis wann kann man noch spielen? Ein paar Monate habt ihr noch Zeit. Blizzard hat angekündigt, dass die „Saison der Meisterschaft“-Realms „am oder nach dem 14. Februar 2023“ nicht mehr zum Spielen zur Verfügung stehen. Ihr könnt zwar noch in die Charakter-Auswahl, aber der „Welt betreten“-Button ist ausgegraut – die Spielwelt kann also nicht mehr betreten werden.

Also wird es pünktlich zum Valentinstag dann Zeit, sich eine neue Gaming-Liebe zu suchen, um die Leere zu füllen, welche die „Saison der Meisterschaft“ sicher bei einigen hinterlassen wird.

Was passiert mit den Charakteren? Eure Charaktere der Saison der Meisterschaft bleiben auch nach dem 14. Februar noch erhalten. Ihr könnt sie kostenlos auf einen anderen Realm mit den gleichen Regeln (Normal oder PvP) transferieren. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr auf einen „Classic-Ära“-Realm wollt oder auf ein von Wrath of the Lich King Classic.

Die kostenlosen Transfers sind bereits seit einigen Tagen verfügbar. Ihr könnt sie also sofort in Anspruch nehmen, um eure Charaktere auf einen anderen Realm zu „retten“.

Blizzard hat allerdings bereits angekündigt, dass die Charaktere nicht ewig erhalten bleiben. Wenn ihr nicht eines Tages verwundert feststellen wollt, dass eure Saison-Charaktere gänzlich verschwunden sind, solltet ihr innerhalb der nächsten Monate von dem Charakter-Transfer Gebrauch machen.

Zum Glück gibt es ja noch weitere WoW-Varianten – egal ob Classic oder Dragonflight.