Spieler in WoW Classic sind sauer, melden Probleme, warten 40 Tage auf Reaktion und dürfen nicht mal antworten

Wer im Moment den Kundensupport von WoW Classic erreichen will, wird von Wartezeiten über einem Monat begrüßt. Die Spieler beschweren sich über diesen Umstand schon seit Wochen. Die ersten bekommen Antworten, sind damit aber äußerst unzufrieden.

Was ist das Problem? Wer einen Fehler, ein Problem oder etwa offensichtlich unabsichtlich starke Item in WoW Classic melden will, der schreibt im Regelfall ein Ticket an den Support. Dort wird das Problem bearbeitet und weitergeleitet.

Wer aber im Moment ein Problem in WotLK Classic meldet, der muss mit langen Wartezeiten rechnen. Auf reddit berichten die Nutzer von zwischen 30 und 55 Tagen, die sie warten sollen und das schon seit Release der Erweiterung am 27. September.

Zu Beginn einer Erweiterung ist es normal, dass die Ticket-Menge größer ist, schließlich gibt es mehr neue Spieler und unter Umständen mehr Probleme, die gelöst werden müssen. WotLK Classic ist aber auch anderthalb Monate später in diesem Zustand. In der Zwischenzeit sind sogar schon die ersten 3 Raids erscheinen, die vermutlich für noch mehr Tickets sorgen.

Hier könnt ihr den Ansturm auf WotLK direkt zum Release selbst sehen:

Darum ärgern sich die Spieler: Ein Spieler berichtet davon, dass die volle Zeit auf eine Antwort gewartet habe. Die Antwort sei laut Screenshot nur eine automatisierte Nachricht mit Links aufs Forum (via reddit). Das Ticket selbst sei dann archiviert worden, sodass der Spieler nicht mehr antworten kann.

Ein anderer berichtet das gleiche, habe dafür sogar 40 Tage gewartet. Das Problem taucht auf reddit immer wieder auf, wo sich die Nutzer über die Wartezeiten beschweren.

Dabei sei noch nicht einmal WotLK Classic hier Schuld, die Wartezeiten seien schon seit Burning Crusade so lang. Ein Spieler merkt an, dass er genau deswegen sogar aufgehört habe (via reddit).

Tickets erst nach über 30 Tagen beantwortet – Was ist los?

Dauert es wirklich so lange? Wir haben zum Testen selbst ein Ticket erstellt (und es direkt wieder geschlossen, um den Support nicht weiter zu belasten). Die Wartezeit sollte über 33 Tage betragen.

In der Community berichten die Spieler von bis zu 55 Tagen und zeigen Screenshots von der entsprechenden Meldung. Die Wartezeiten sind also durchaus plausibel.

Warum dauert das so lange? In den Antworten von Blizzard ist von einem „erhöhten Aufkommen“ an Tickets die Rede, weswegen die Bearbeitungszeit länger dauere. WotLK Classic hat jetzt schon mehr Mitspieler als WoW Classic je zuvor, dazu erschienen relativ zeitgleich Overwatch 2 und der Pre-Patch von WoW Dragonflight mit vielen der Features der Erweiterung. Es kommt also vermutlich wirklich zu unverhältnismäßig mehr Tickets.

Fans vermuten dahinter aber mehrere Gründe. Sie tippen darauf, dass Blizzard entweder anders priorisiert und den Kundendienst etwa zugunsten von Entwicklungsarbeit einschränkt, oder schlicht weniger Support-Mitarbeiter beschäftigt. Ob das stimmt, können wir noch nicht sagen. MeinMMO fragte bei Blizzard direkt nach den Gründen, eine Antwort steht aber noch aus.

