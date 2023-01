Einer der besten Raids von WoW kommt heute zu WotLK Classic, bekommt brandneuen Trailer nach 14 Jahren

Heute, am 19. Januar 2023, öffnen sich die Tore von Ulduar in WotLK Classic. Der Schlachtzug spielt für World of Warcraft eine besondere Rolle. Der Raid erschien erstmals 2009, vor 14 Jahren, bekommt zum Release in Classic aber einen neuen Trailer spendiert.

Was ist da für ein Raid? Ulduar ist einer der gigantischen Komplexe der Titanen, die auf Azeroth zurückgeblieben sind. Der Raid bietet 13 Bosse sowie einen optionalen Boss. Am Ende wartet der Alte Gott Yogg-Saron auf euch, dessen Wahnsinn die ganze Instanz verseucht.

Ulduar zählt zu den besten Raids in der Geschichte von WoW – Nicht nur, weil er so riesig ist, sondern auch wegen seiner Mechaniken. Mit Ulduar hat Blizzard damals das System der optionalen „Hard Modes“ ausgebaut und auf fast alle Bosse erstreckt.

Wer wollte, konnte bei 10 der 14 Bosse optionale Schwierigkeiten aktivieren, um später auch stärkeren Loot zu bekommen. Ulduar war zugleich der letzte Raid, in dem das möglich war. Spätere Raids boten dann direkt einen normalen und heroischen Modus zusätzlich zur Anzahl der Spieler, um die Schwierigkeit zu bestimmen.

Zur Vorbereitung auf Ulduar hat Blizzard dem 14 Jahre alten Raid ein neues Video spendiert:

Wann kann ich Ulduar betreten? In WotLK Classic startet Ulduar am Donnerstag, den 19. Januar um 23:59 Uhr deutscher Zeit. Ab da könnt ihr den Raid betreten und die Bosse bekämpfen.

Raid-Loot aus heroischen Dungeons

Bereits jetzt gibt es aber andere Inhalte, die sich für euch lohnen, wenn ihr euch noch vorbereiten wollt: Titanenrunen-Dungeons.

Der neuste Patch 3.1.0 in WotLK Classic ist auf den Servern und bringt eine Neuerung in Spiel, die damals noch nicht da war: Titanenrunen-Dungeons. Zu Beginn eines heroischen Dungeons könnt ihr nun mit einer Titanenrune interagieren.

Benutzen alle Spieler die Rune, werden die Gegner im Dungeon stärker. Sie erhalten mehr Lebenspunkte, teilen mehr aus und bekommen abhängig vom Dungeon besondere Fähigkeiten. Das System funktioniert in etwa so wie Mythic+ in Retail-WoW.

In verstärkten Dungeons droppt besserer Loot als normalerweise, der Beute aus den 10-Spieler-Modi von Naxxramas, dem Auge der Ewigkeit und dem Obsidiansanktum entspricht. Außerdem gibt es 3 Embleme der Eroberung zusätzlich zu den Emblemen der Ehre.

WotLK Classic ist unter Fans sehr beliebt, aber verliert bald eine große Spielergruppe: China. Hier hat Blizzard die Partnerschaft mit NetEase nicht erneuert und fast alle Spiele des Studios gehen am 23. Januar dort offline:

Blizzard verliert 666 Millionen potenzielle Spieler für WoW, Overwatch und Diablo