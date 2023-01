Soziale Medien haben das gestohlen, was ich an MMORPGs liebe

Früher verbrachte man in MMORPGs viel Zeit damit, sich mit Mitspielern zu unterhalten. Das findet heute so gut wie gar nicht mehr statt, findet MeinMMO-Autorin Anny Bader – und vermisst es.

MMORPGs sind tot. Damit meine ich nicht, dass das Genre stirbt, sondern dass die Spiele selbst wie ausgestorben wirken, obwohl tausende Spieler online sind. Ich spiele seit Jahren leidenschaftlich MMORPGs und logge mich heute noch täglich ein. Aber eine Sache wurde in dieser Zeit immer weniger: die Kommunikation im Chat.

Wenn nicht gerade Bots ihre nervige Werbung propagieren, unterhält sich in modernen MMORPGs wie Lost Ark und New World so gut wie niemand über globale Kanäle. Das fällt mir seit Monaten immer stärker auf und ich bin nicht die einzige.

In einem reddit-Thread tauschten sich Spieler kürzlich darüber aus, warum sich MMORPGs weniger intensiv anfühlen als früher. “MMORPGs waren die OG sozialen Netzwerke”, schreibt ein Nutzer. Andere sagen, dass die sozialen Interaktionen in den Spielen nun ersetzt wurden und sie sich deshalb nicht mehr so anfühlen wie früher. Der Meinung bin auch ich.

Wer spricht hier? Anny ist seit Anfang 2022 als MMORPG-Autorin für MeinMMO tätig. Sie spielt seit vielen Jahren MMORPGs und sammelte mitunter Erfahrung in Lost Ark, Final Fantasy XIV, Metin2, Atlantica und New World.

Mir fehlt der Drang, mich einzuloggen

Damals, wir sprechen etwa vom Jahr 2010, war im Ingame-Chat meines derzeitigen MMORPGs Metin2 immer viel los – Sowohl im Server-Chat als auch in der Stadt. Spieler standen herum und waren teilweise nur zum Quatschen online. Ich war einer davon.

Zusätzlich hatte ich am Rand meines Bildschirms viele blinkende Briefchen: Privatnachrichten. Diese konnte man nur verschicken und lesen, wenn beide Spieler online waren. Der Verlauf wurde nicht aufgehoben, es konnte also niemand jemanden tagelang “ghosten” wie es heute beim Verschicken einer Nachricht häufig passiert.

Heute ist das anders. Niemand im MMORPG wartet auf mich. Wenn doch, schreibt die Person bei Discord. Der Drang mich ins Spiel einzuloggen und zu schauen, was gerade passiert, ist verschwunden.

Ob sich der Trend umkehren lässt? Schwer zu sagen. Zu hoffen wäre es, denn 2023 bekommt einige tolle neue MMOs:

Früher passierte auf meinem Server immer etwas. Zwischendurch war ich in einer Gilde, die sich ständig stritt. Das geschah im Gildenchat des Spiels und war nirgends nachzulesen – Ich wollte also dabei sein und das Drama nicht verpassen.

Außerdem hatte ich mit einigen Spielern keine ICQ-Nummer oder Skype-ID ausgetauscht, deshalb loggte ich mich ein, um mit ihnen zu schreiben. Auch bei ICQ und Skype unterhielt ich mich mit Leuten, doch die gigantischen Discord-Server mit nahezu unendlichen Kapazitäten gab es damals noch nicht.

Natürlich zockte ich das MMORPG auch, doch der soziale Aspekt war für mich damals ein wichtiger. Die Spiele fühlten sich viel lebendiger an.

Ein großer Faktor: Dungeonfinder machen es ingame zu leicht. Die Gruppensuche geschieht automatisch, damit ja niemand mit anderen in Kontakt treten muss. In modernen MMORPGs wie Lost Ark würde ich mich gar nicht erst trauen, jemanden im Spiel anzuschreiben und nach einem Dungeon zu fragen.

Discord und Twitter statt Welt-Chat

Wenn ich heute auf dem Laufenden bleiben will, was die Community gerade in meinen liebsten MMORPGs treibt, muss ich mich nicht einloggen. Ein Blick auf Twitter, reddit oder Discord reicht meist schon aus, weil sich hier ohnehin jeder austauscht. Organisiert wird nur noch darüber und jeder kann nachlesen, was gerade passiert.

MMORPGs fühlen sich für mich nicht mehr so sozial an wie früher. Die Gespräche auf andere Plattformen. Den Ingame-Chat kann man sogar abschalten, was viele auch tun.

Auch in Facebook-Gruppen tauschen sich Spieler aus. Kaum jemand benutzt Kommunikationskanäle im MMORPG selbst. Verschickt man eine Nachricht, kommt die womöglich gar nicht erst an, weil der andere den Chat ausgeschaltet hat. Jeder kennt diesen einen Spieler, der nie reagiert …

Ihr habt meinen Eindruck übrigens noch bestätigt. Wir haben euch auf MeinMMO kürzlich gefragt, ob ihr überhaupt globale Chats nutzt. Noch haben nicht viele von euch abgestimmt, aber der Trend geht dahin, dass kaum jemand chattet.

Final Fantasy XIV ist das einzige MMORPG, in dem ich in den letzten Jahren soziale Interaktion direkt im Spiel erlebte. Ansonsten läuft alles über Social Media, was ich sehr schade finde. MMORPGs geht damit ein Stück ihrer Seele verloren.

Meine Kollegen Benedict Grothaus und MeinMMO-Dämon Cortyn erleben das übrigens ganz anders. In WoW haben sie ständig Interaktionen mit anderen Spielern in globalen Kanälen.

Vielleicht zocke ich die falschen Spiele, vielleicht haben die beiden auch einfach Glück. Bei mir zehrt das alles aber enorm an der Lust zu spielen. Eigentlich will ich mich kaum noch einloggen.