Manche Erfahrungen in MMORPGs sind einzigartig. Anderer hingegen haben wir alle schon mal gemacht. Hier sind 5 Dinge, die jeder von euch schon mal in einem öffentlichen Chat mitbekommen hat. Ob ihr es wolltet oder nicht.

Eines der schönen Dinge an MMORPGs ist, dass sich dort im globalen Chat unzählige Leute austauschen können.

Eines der ätzenden Dinge an MMORPGs ist, dass sich dort im globalen Chat unzählige Leute austauschen können.

Entsprechend ist der globale Chat in so mancher virtuellen Welt ein Sammelbecken für blöde Kommentare, persönliche Kriegsführungen zwischen Spielern und andere weniger angenehme Gesprächsthemen.

In diesem Artikel findet ihr 5 nervige Dinge, die jeder von euch schon mal in einem öffentlichen MMORPG-Chat gesehen hat.

Gold Seller

Die Gold-Seller- und RMT-Bots (Real Money Trader) gibt es in MMORPGs schon seit Urzeiten. Wie oft ist so mancher von uns beim Einloggen direkt mit einer Nachricht im öffentlichen Chat von einem Herren Endoihgse Pdjnejs oder ähnlich begrüßt worden, dass es auf der [Verdächtige Seite X] [eine beliebige Summe an Gold] für “nur” [Preis in €] gibt?

Es ist auch ganz günstig. Der günstigste Preis, den man finden kann. Und die Lieferung ist super-schnell und garantiert sicher. Euch wird auch niemand dabei erwischen, weil die Methoden der Lieferung absolut narrensicher sind. Ihr braucht euch also gar keine Sorgen um euren Account machen und vor allem nicht um eure Kreditkarte. Es ist alles ganz sicher und vertrauenswürdig.

Aber da, wo ein Angebot herrscht, herrscht bekanntlich auch eine Nachfrage. Und so hat sich schon manch ein MMORPG-Spieler dazu verführen lassen, seinen Bank-Account zu nutzen, um vorwärtszukommen, statt seiner Skills und Spielzeit.

Es gab eine Zeit in FFXIV, da waren die Gold Seller unerträglich

Spieler, die sich über alles beschweren

Die ewigen Meckerer finden sich überall in unserem Leben wieder. Im eigenen Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft und natürlich in unseren Online-Communitys. In MMORPGs sitzen diese Meckerer in dem öffentlichen Chat und reden und reden und reden.

Denn alles in dem MMORPG ist scheiße. Ausnahmslos. Der alte Content ist scheiße, der neue auch. Die Casual-Inhalte sind zu casual, die kann ja jeder Trottel mit verbundenen Augen und gebrochenem Arm schaffen. Aber der Hardcore-Content ist ja mal viel zu schwer. Für den ist der Dreck gemacht überhaupt worden? Hartz-IV-Empfänger? Die Devs haben ja keine Ahnung von ihrem eigenen Game. Und überhaupt, warum wurde die Klasse XY noch nicht generft?

Und so geht es unaufhörlich den ganzen Tag lang. Diese Meckerer haben das Meckern im öffentlichen Chat zu einer neuen Kunstform erhoben. Sie hassen jeden einzelnen Aspekt an dem MMO, das sie spielen. Und doch loggen sie sich jeden Tag aufs Neue ein.

“Dieses Problem zu fixen ist doch so einfach? Wie blöd sind die Entwickler denn bitte?”

Spieler, die alles in den Himmel loben

Im krassen Gegensatz zu den Meckerern in MMORPGs stehen die Fankiddies. Sie sind die heilige Garde, die großen Beschützer, die letzte Verteidigungslinie, die ihr geliebtes Spiel vor dieser furchtbaren schädigenden Kritik schützt. Denn in IHREM Spiel ist alles perfekt.

Jede Gameplay-Mechanik, jeder Pixel und Polygon ist genau so, wie sie sein sollten. Nein, der Boss ist nicht schlecht balanced. Ihr Hater habt einfach keine Ahnung, wie man richtig spielt. Das MMORPG wird euch halt nicht alles auf dem Silbertablett servieren. Und die Mechanik ist nicht langweilig. Habt ihr es euch im Spiel Y angeschaut? DAS ist langweilig. Keine Ahnung, warum Leute es dort so feiern.

Man würde meinen, dass die größten Feinde dieser Spieler die Hater wären. Doch das ist nicht der Fall. Es ist jeder, der auch nur ansatzweise Kritik an ihrem geliebten MMORPG äußert. Und diese Unholde müssen im öffentlichen Chat in Grund und Boden diskutiert werden.

“Versehentliches” ERP

Stellt euch vor: Ihr unterhaltet euch in aller Ruhe im öffentlichen MMORPG-Chat über das neueste Update oder fragt nach Tipps, tut niemandem was. Und plötzlich erscheint in eurem Chat-Fenster eine Nachricht in Richtung “Spieler Y streichelt sanft XXXX und legt sich XXXXX, damit XXX besser XXXXXX kann.”

Dicht gefolgt von einem “Ups, wrong Chat”. Aber es ist zu spät. Jeder hat die Nachricht nun gesehen. Doch anstatt wie richtige Gentlemen den Part gepflegt zu ignorieren, wird es nun zum Mittelpunkt der gesamten Unterhaltung. Während die ersten Reaktionen eher in Richtung “LOL” oder “WTF” tendieren, folgen darauf Fragen, die konkreter wissen wollen, ob der Absender XXXX oder doch eher XXXXXX gemeint hat.

Ob sich da gerade wirklich RPG, also erotisches Rollenspiel, abgespielt hat oder jemand einfach nur getrollt hat, interessiert zu dem Zeitpunkt niemanden mehr. Es wird wild diskutiert, ob XXXXXX bei der Rasse des Charakters überhaupt möglich ist und dass sowas überhaupt verboten werden sollte. Also echt.

Gildenwerbung-Spam

12:33 [Global]: “HEY DU! GENAU DICH MEINE ICH! Bist du immer alleine unterwegs und fühlst dich einsam? Kein Problem! Wir, die Gilde [Generischer Name Y] suchen genau nach dir! Wir sind eine familiäre Gilde, in der es bestimmt kein Drama oder Grüppchenbildung gibt und in der jeder gleich behandelt wird.

Unsere Tore sind für alle Arten von Spielern offen: Komplette Neulinge, Casual-Spieler, die lockere Atmosphäre und Humor mögen, Veteranen und Hardcore-Spieler, die voll im PvP und PvE durchsteigen wollen. Ihr seid bei uns alle genau richtig und werdet sicher euer neues Zuhause finden!

Und das Wichtigste bei [Generischer Gildenname Y] ist: SPAß steht bei uns an erster Stelle! Also bewerbt euch auf unserer [Gilden-Seite] oder schickt mir eine Nachricht. Wir freuen uns auch euch!

12:34 [Global]: “HEY DU! GENAU DICH MEINE ICH! Bist du immer alleine unterwegs…”

12:35 [Global]: “HEY DU! GENAU DICH MEINE ICH! Bist du immer alleine unterwegs…”

Welche nervigen Themen oder Leute kennt ihr noch aus dem globalen Chat eurer MMORPGs? Schreibt sie uns in die Kommentare.