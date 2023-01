Öffentliche Chats in MMORPGs: Benutzt ihr sie überhaupt?

Fast jedes MMORPG verfügt über eine Chat-Funktion mit verschiedenen Kanälen, darunter ein öffentlicher. Aber benutzt ihr sie überhaupt?

Kommunikation mit anderen Spielern gehören zu MMORPGs dazu, man kann sich die Chats aus den Spielen gar nicht wegdenken. Seit den frühsten Anfängen des Genres waren die öffentlichen, privaten, Handels- und Gilden-Chats fester Bestandteil der Spielerfahrung in diesen Multiplayer-Games.

In den großen öffentlichen Chat, auch “global” genannt”, können alle Spieler reinschreiben, meistens unabhängig davon, wo sie sich gerade in der Spielwelt befinden. Es ist meist die offenste und zugänglichste Art von Chats in MMORPGs.

Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass dort verdammt viele Leute gleichzeitig schreiben können. In verschiedenen MMORPGs hat das unterschiedliche Auswirkungen:

Manche globale Chats sind so voll, dass man bei den Gesprächen gar nicht mehr hinterherkommt.

Andere sind berühmt-berüchtigt dafür, dass sie wahnsinnig toxisch sind

Dritte wiederum sind völlig tot und die meisten Versuche, ein Gespräch zu starten, sind vergeblich

Verschiedene Spieler haben aber auch unterschiedliche Vorlieben, wann, wie und mit wem sie im Spiel interagieren. Während die einen sich gerne im globalen Chat austoben, haben andere eher wenig Lust darauf.

Und wie sieht’s bei euch aus?

Hier könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt und die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Haut in die Tasten: Was ist eure Meinung zu den globalen Chats in MMORPGs? Benutzt ihr sie überhaupt oder haltet ihr euch lieber davon fern? Welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt so in Multiplayer-Spielen mit großen, öffentlichen Chats gemacht? Habt ihr den Chat früher vielleicht öfter genutzt als jetzt?

Erzählt es uns in den Kommentaren und viel Spaß beim Abstimmen!

