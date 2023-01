WoW WotlK Classic: Quest klaut Spielern pro Klick 500 Gold, macht viele arm

Ein fieser Fehler in Wrath of the Lich King Classic sorgt für massiven Goldverlust. Denn jeder Klick zieht euch das Geld aus der Tasche.

Dass es in MMORPGs wie World of Warcraft gelegentlich mal zu kleineren Bugs kommt, ist ein alter Hut. Große Spiele sind potenziell fehleranfällig und auch „Wrath of the Lich King Classic“ ist da keine Ausnahme. Doch das Ausmaß dieses Fehlers dürfte so manchen Spielerinnen und Spielern kurzzeitig den Angstschweiß auf die Stirn getrieben haben.

Denn wer den „Fehler“ gemacht hat, eine harmlose tägliche Quest abschließen zu wollen, der kann plötzlich mehrere Tausend Goldstücke verloren haben. Eine Quest hat euch sprichwörtlich das Gold aus den Taschen gezogen.

Wie ist das Gold verschwunden? Das war bei der täglichen Quest „Vom Saronit abhängig“ („Slaves to Saronite“) möglich. Die Quest verlangt es eigentlich vom Charakter, dass man 10 Sklaven in einer Höhle rettet. Jeder Sklave muss einzeln angeklickt werden, um ihn aus seinen Fesseln zu befreien.

Allerdings war die Quest verbuggt. Mehrere Spielerinnen und Spieler berichten, dass sie anstatt des Quest-Fortschritts beim Retten der Sklaven plötzlich das typische „Klimpern von Gold“ gehört haben, das man auch dann hört, wenn man etwa beim Händler einen Gegenstand kauft.

Viele haben sich bei dem Geräusch wohl nichts gedacht – oder schlicht den Sound nicht aktiviert – und einfach weiter versucht, die Quest abzuschließen, doch Quest-Fortschritt blieb aus. Das führte dann später zu einem bitteren Erwachen, denn im offiziellen Forum mehren sich Berichte von Spielern, die weit über 10.000 Gold verloren haben im Versuch, diese Quest abzuschließen.

Was muss man tun, wenn man von dem Fehler betroffen ist? Nichts. Blizzard kann laut eigener Aussage im offiziellen WoW-Forum ganz genau sehen, welche Charaktere von diesem Bug betroffen waren und wie viel Gold in der Aktion verlorengegangen ist.

Die Entwickler wollen das Gold im Laufe der nächsten Wochen wiederherstellen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht. Wenn ihr Gold verloren habt, wartet also einfach ab.

Es wäre aber wohl spannend zu wissen, wie ein solcher Fehler zustande kommen kann.