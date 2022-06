WoW Dragonflight und zwei neue MMORPGs verraten Details zu ihrem Release 2022

Die neue WoW-Erweiterung Dragonflight soll noch 2022 erscheinen. Zwei neue MMORPGs haben ebenfalls ihren Release für dieses Jahr angekündigt. Außerdem gab es Infos zu neuen Updates in New World und Lost Ark, sowie weitere MMORPG-News, die wir in diesem Wochenrückblick für euch gesammelt haben.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: In Lost Ark haben viele Spieler in der vergangenen Woche mit dem Release des Juni-Updates gerechnet. Doch Amazon blieb lange Zeit stumm und kommunizierte nicht. Dann verriet eine Community-Managerin, dass das Team seit Wochen blockiert werde.

Am Ende jedoch hatte Amazon gute Nachrichten. Der neue Patch kommt am 30. Juni und er streicht ein Pay2Win-Feature, das es in Korea schon gibt.

Die Diskussion der Woche: Kommt der Release von Dragonflight zu früh? Ist die Erweiterung zu teuer? Beides wird in der Community derzeit diskutiert:

WoW: Dragonflight-Vorbestellung verunsichert Fans – Viel zu teuer und zu früh

Lost Ark stellt neue Klasse vor, New World zeigt den größten Patch seit Release

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Was passierte bei den MMORPGs in Entwicklung?

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight der Woche? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.