Neues MMORPG auf Steam will perfekt für Solo-Spieler sein – Feiert 2022 seinen vollständigen Release

Mit Mist Legacy ist Ende 2021 ein neues MMORPG in den Early Access auf Steam gestartet. Es legt seinen Fokus auf rundenbasierte Kämpfe und Solo-Spieler, wobei es auf eine klassische Open World verzichtet. Im September soll es seinen vollständigen Release feiern.

Was ist das für ein Spiel? Mist Legacy ist ein Free2Play-MMORPG, das in der Topdown-Perspektive gespielt wird und im Oktober 2021 im Early Access auf Steam erschien. Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe, in denen ihr immer mit jeweils drei Charakteren kämpft. Diese können entweder echte Mitspieler sein oder, wie in Guild Wars 1, NPCs.

Allerdings ist Mist Legacy ein „Old School“-Spiel. Moderne Elemente wie Springen, Ausweichen, Klettern oder vergleichbares sucht ihr vergeblich.

Besonders ist zudem die Spielwelt, denn ihr navigiert nicht durch eine offene Welt, sondern habt eine Karte vor Augen, auf der ihr Punkte auswählt, die ihr erreichen wollt. Das können Quest-Orte, Feinde oder andere wichtige Orte sein.

Ansonsten bietet das Spiel:

Einen Charakter-Editor mit verschiedenen Einstellungen

Eine Story, die euch durch das MMORPG führt

Es verzichtet auf Klassen und lässt euch stattdessen aus verschiedenen Waffen und Fähigkeiten wählen

Gebiete mit Effekten, sodass ihr andere Boni bekommt, wenn ihr in Städten, in Wäldern oder bei anderem Wetter unterwegs seid

Verschiedene PvE-Inhalte wie Dungeons und Bosse

Ein Housing-System

Einen Einblick in das Gameplay gibt euch dieses Video vom YouTuber Sokol:

Mist Legacy feiert bald vollständigen Release – Erfreut sich noch immer an aktiven Spielern auf Steam

Was wurde nun angekündigt? Seit knapp 8 Monaten befindet sich Mist Legacy im Early Access. In dieser Zeit wurden mehr als 30 Content-Updates veröffentlicht. Nun soll das Spiel langsam bereit sein, seinen offiziellen Release zu feiern. Als Datum geben die vier Entwickler, die das Spiel im Alleingang fertigstellen, den 13. September 2022 an.

Bis zum Release soll es keine „Breaking Changes“ mehr geben. Stattdessen planen die Entwickler Bugfixes, Balance, Server-Anpassungen und allgemeines Polishing. Außerdem soll ein neues Event im Sommer stattfinden.

Wie kommt Mist Legacy an? Laut den Entwicklern soll das Spiel etwa 46.000 Tester gehabt haben. Sie rechnen mit neuen Spielern, wenn der Marketing-Push zum Release kommt.

Laut SteamDB sind derzeit etwa 150 Spieler pro Tag gleichzeitig im Peak online. Die Spielerzahlen sind derzeit sehr konstant. Seit März erreicht das Spiel jeden Tag zwischen 130 und 210 Spieler im Peak.

Den höchsten Peak an gleichzeitigen Spielern hatte Mist Legacy zwei Tage nach Release – mit 1.065 gleichzeitigen Spielern.

Die Spielerzahlen von Mist Legacy auf Steam.

Bisher bekam Mist Legacy 827 Reviews auf Steam. Sie fallen zu 73 % positiv aus:

Lob gibt es für den einfachen Start, die steigende Komplexität, die Story und die Tatsache, dass man fast alles solo erleben kann. Auch loben einige die Langsamkeit und Ruhe, die das MMORPG ausstrahlt.

Kritik gibt es für den langen Grind, die Tatsache, dass Items wohl schnell im Kampf kaputtgehen sollen und Timer, die verhindern, dass man alles sofort abschließen kann.

Gemischt sehen die Spieler zudem den Shop. Denn man benötigt Premium-Währung, um mit anderen Spielern zu handeln, das Inventar zu vergrößern oder um sich den vierten und fünften Gruppenplatz zu kaufen. Diese seien aber essentiell im Endgame, da man mit 3er-Gruppen die schwersten Gegner nicht schaffe.

