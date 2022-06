5 Erfolge in MMORPGs, die kaum jemand erreicht hat, weil sie so lächerlich schwer sind

Erfolge spielen in MMORPGs eine wichtige Rolle, egal ob sie offiziell vom Spiel vergeben oder von den Spielern selbst dokumentiert werden. Doch welche Erfolge gehören zu den härtesten? Wir von MeinMMO verraten es euch.

Was sind das für Erfolge? In dieser Liste haben wir Erfolge gesammelt, die schwer zu erreichen sind. Diese sind nicht zwingend die seltensten im Spiel, weil seltene Erfolge oftmals mit viel Grind verbunden sind. Vor allem Erfolge, für die man viele Spieler im PvP bezwingen muss, werden oft nur selten erreicht, etwa Warlord of Draenor in WoW oder Gott/Göttin der Arena in GW2.

Auch einige Erfolge, die nur zeitlich begrenzt waren, haben wir außen vor gelassen. Ein Beispiel ist der Erfolg Scarab Lord aus WoW, für den man an dem Öffnungs-Event von Ahn’Qiraj teilnehmen musste.

Die hier ausgesuchten Erfolge hängen nicht nur mit Grind zusammen und gehören auch deshalb zu den schwersten Erfolgen in den jeweiligen MMORPGs.

Die Legende – Final Fantasy XIV

Was ist das für ein Erfolg? Für diesen Erfolg müsst ihr den im Raid Endlose Schatten von Bahamut (fatal) besiegen. Dieser Raid wurde mit Patch 4.11 am 10. Oktober 2017 eingeführt und richtet sich an Spieler der Stufe 60.

Wie viele haben ihn geschafft? Bisher haben 6,1 % aller Spieler diesen Raid geschafft (via FFXIVCollect). Allerdings ging die Zahl erst in den letzten Wochen etwas nach oben. Noch im November 2021, vor dem Release der Erweiterung Endwalker, hatten gerade mal 4,8 % den Endboss des Raids geschafft, obwohl dieser bereits seit vier Jahren draußen war.

Was macht den Erfolg so schwer? Der Boss hat einige Tücken:

Nach 14:04 Minuten geht der Boss in einen Hard-Enrage, der das Besiegen fast unmöglich macht

Die Kampfarena ist von einer Mauer umgeben, die Spieler bei Berührung sofort tötet – und der Boss hat einen Knockback

Es gibt eine Tornado-Fähigkeit, die Spieler sofort tötet

Ein Spieler in der Distanz wird von einem AoE getroffen, aus dem er schnell rausgehen muss, sonst stirbt er sofort

Es gibt etliche weitere Fähigkeiten, die die Spieler genau kennen müssen, darunter ein Laser, der mehrere Ziele treffen muss, sonst stirbt die anvisierte Person

Hinzu kommt, dass der Raid ein Ultimate Raid ist. Ihr werdet also immer auf Level 60 und die damaligen Werte herunterskaliert. Das macht den Schatten von Bahamut auch heute noch zu einem schwierigen Boss.

Theoretisch lässt sich der Erfolg jedoch kaufen, wenn ihr eine Gruppe findet, die euch durch den Raid zieht. Das ist in der Community allerdings verpönt.

Ein Video von dem Bosskampf könnt ihr euch hier anschauen:

His True Face – Tibia Online

Was ist das für ein Erfolg? His True Face gehört zu den mysteriösesten und rätselhaftesten Erfolge in Tibia Online. Hierfür müsst ihr in einer Quest in einen bestimmten Raum teleportiert werden.

Wie viele haben ihn geschafft? Das ist nicht bekannt. Allerdings hat es über 10 Jahre gedauert, bis jemand diesen Erfolg auf Video mitgeschnitten hat.

Was macht den Erfolg so schwer? Niemand weiß, wie der Erfolg genau funktioniert. Bei Mission drei der Blood Brothers Quest werdet ihr mit etwas Glück in einen anderen Raum geportet und bekommt dann den Erfolg. Wie man geportet wird und welche Voraussetzungen dahinterstecken, ist derzeit nicht bekannt – obwohl man den Erfolg schon 2010 entdeckt hat.

Dass ein Erfolg komplett undurchsichtig oder schwer zu verstehen ist, ist bei Tibia nicht ungewöhnlich. Noch immer gibt es versteckte Erfolge, die die Spieler auch nach Jahrzehnten nicht gelöst haben. Im März haben wir etwa darüber berichtet, wie die Spieler ein Rätsel gelöst haben, an dem sie über 5 Jahre geknabbert haben.

Wie der Erfolg His True Face abläuft, zeigt dieses Video aus 2021:

Tibia an sich ist zudem ein unheimlich spannendes MMORPG. Es wurde in Deutschland entwickelt und erschien im Jahr 1997. Doch gerade in den letzten Jahren erlebt das „Old School“-Spiel nochmal einen Boom.

