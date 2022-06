Auf Steam ist gerade ein MMORPG im Angebot, das sonst nie reduziert wird

Im Rahmen des Steam Summer Sales gibt es auch bei den MMORPGs einige interessante Angebote. So wurde unter anderem die Trilogie von Guild Wars 1 reduziert. Die gibt es seit mittlerweile 14 Jahren, doch sie wurde in dieser Zeit so gut wie nie reduziert. Jetzt könnt ihr 50 % sparen.

Wie sieht das Angebot aus? Auf Steam bekommt ihr die Trilogie für 14,99 statt 29,99 Euro. Enthalten sind:

Guild Wars Prophecies

Guild Wars Factions

Guild Wars Nightfall

Für die komplette Erfahrung von Guild Wars 1 fehlt euch dann nur noch die Erweiterung Eye of the North – der einzige Teil, der nicht als Standalone gespielt werden kann. Diese Erweiterung kostet derzeit 19,99 Euro auf Steam und bringt insgesamt am wenigsten Inhalte.

Warum ist der Sale so besonders? Guild Wars 1 bekommt zwar seit dem Release von GW2 keine großen Content-Updates mehr, wird aber trotzdem weiter betrieben. Unregelmäßig werden „Quality of Life“-Updates vorgenommen und auch die Spielerbasis ist noch solide.

Doch obwohl das Spiel keine Updates bekommt, wurde der Preis seit Jahren nicht reduziert. Auch Sales sind die Ausnahme. Im MMORPG-reddit zeigen sich Nutzer überrascht, dass GW1 jetzt im Angebot ist:

ZanshinMindState schreibt: „Das ist eine große Sache, da es fast nie reduziert wird.“

ZenfulRPG sagt: „Ich bin schockiert, dass es tatsächlich im Sale ist.“

Einige teilen im reddit auch ihre guten Erinnerungen, die sie an Guild Wars 1 haben.

Guild Wars 1 hat besonderes Fertigkeiten-System, ist auch heute noch gut spielbar

Was macht das Spiel so besonders? Guild Wars 1 ist kein klassisches MMORPG, denn ihr trefft andere Spieler nur in Städten. Betretet ihr ein Gebiet, seid ihr nur mit eurer Gruppe unterwegs, wie ihr es sonst aus Dungeons kennt.

Diese Besonderheit hat aber auch große Vorteile: In den Gebieten gibt es keinen Respawn, einen Hardmode und sogar Erfolge, wenn ihr sämtliche Gegner darin bezwingen könnt.

Hinzu kommt das besondere Fertigkeiten-System:

Jede der 10 Klassen hat Zugriff auf über 250 eigene Fähigkeiten.

Jeder kann neben seiner Hauptklasse auch eine Zweitklasse lernen und bekommt Zugriff auf weitere 250 Fähigkeiten.

In ein Gebiet könnt ihr jedoch lediglich 8 Fähigkeiten mitnehmen. Ihr müsst also vorab genau entscheiden, welche Fähigkeiten für das jeweilige Gebiet gebraucht werden.

Durch das Helden-System könnt ihr theoretisch alles im Spiel komplett allein erledigen. Helden sind NPCs, die ihr freischalten, ausrüsten, skillen und mit in die Gebiete nehmen könnt. Ihr habt Zugriff auf mehrere Heiler, Tanks oder DDs, je nachdem, wie ihr eure Gruppe bauen möchtet.

Guild Wars 1 ist grafisch nicht mehr auf dem neusten Stand, hat aber viele taktische und einzigartige Elemente.

Das Max-Level im Spiel liegt bei 20. Das ist in der Regel nach wenigen Spielstunden erreicht. Auch die maximale Ausrüstung lässt sich als Veteran bereits in kurzer Zeit erfarmen. Im Gegenzug lohnt es sich, mehrere Rüstungssets mit verschiedenen Attributen anzulegen.

Wie steht es um die Spielerzahlen? Im April 2022 verrieten die Entwickler, dass sich die Spielerzahlen im Jahr 2021 verdreifacht haben. In den großen Städten trifft man noch immer etliche Spieler an und man kann sogar jederzeit zwischen europäischen und amerikanischen Servern wechseln. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man in Schichtarbeit zu schwachen Zeiten in Europa spielt.

Eine ausführliche Vorstellung von Guild Wars 1 und eine Einschätzung zum Einstieg bekommt ihr hier:

Warum Guild Wars 1 auch 15 Jahre nach Release noch interessant ist

7 weitere MMORPGs sind im Steam Summer Sale

Welche MMORPGs sind noch im Angebot?

Was sagt ihr zu den Angeboten auf Steam? Werdet ihr bei einem der MMORPGs zuschlagen? Oder habt ihr weitere Empfehlungen? Schreibt es gerne in die Kommentare.