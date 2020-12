Mittelalter-MMORPG Gloria Victis startet die Beta auf Steam – Für wen ist es interessant?

Das MMORPG Gloria Victis (PC) befindet sich bereits seit einigen Jahren im Early Access auf Steam, wechselte nun jedoch von der Alpha in die Beta. Dadurch verschiebt sich der Fokus in der Entwicklung. Zudem soll der Release bereits in einigen Monaten stattfinden.

Was ist das für ein MMORPG? Gloria Victis ist ein Indie-MMORPG, das in einer mittelalterlichen Welt spielt. Allerdings soll es darin realistisch zugehen, auf Zauber, riesige Monster und Effekt-Gewitter müsst ihr also verzichten.

Stattdessen stehen die Sandbox-Aspekte im Fokus:

Ihr verwaltet riesige Burgen und müsst dabei auf die Moral der Bewohner achten

Andere Spieler können die Burgen belagern und erobern

Generell ist PvP überall in der Welt möglich, wobei Gloria Victis auf ein Action-Kampfsystem setzt

Es gibt PvE-Inhalte wie Gruppen-Quests, Events und Raids

Crafting spielt eine wichtige Rolle

Ihr entwickelt eure Helden anhand von Skills weiter. Klassen gibt es nicht

Einen Überblick über alle Inhalte des Spiels gibt euch diese Grafik, die von den Entwicklern im November 2020 erstellt wurde:

Gloria Victis – Ein MMORPG für Mittelalter-Fans

Für wen ist das MMORPG interessant? Gloria Victis richtet sich vor allem an PvP- und Mittelalter-Fans, die zudem keinen großen Fokus auf die Grafik legen. Man sieht Gloria Victis deutlich an, dass es von einem kleinen Team entwickelt wird.

Das MMORPG ist zudem Buy2Play (kostet 19,99 Euro auf Steam) und bietet einen Shop mit kosmetischen Upgrades. Pay2Win gibt es jedoch nicht.

Einen Einblick in das Spiel gibt euch der YouTuber TheLazyPeon, dessen Video jedoch im Januar 2020 aufgezeichnet wurde:

Wie schlägt sich das MMORPG auf Steam? Bereits seit 2016 befindet sich das MMORPG im Early Access auf Steam. Dort kam es in den letzten Monaten sehr konstant auf rund 320 aktive Spieler, von denen bis zu 520 in der Spitze gleichzeitig online sind (via Steamcharts).

Das klingt zwar nicht nach sehr viel, doch die Community ist sehr engagiert und bewertet das Spiel zudem positiv (71% positive Stimmen bei 4.104 Reviews).

Was ändert sich nun an dem Spiel? Wie die Entwickler in ihrem mittlerweile 250sten Weekly Update bekannt gaben, wechselte Gloria Victis am 3. Dezember von der Alpha in die Beta.

Das verschiebt den Fokus der Entwickler und soll das MMORPG auf die Zielgerade bringen. Die Beta soll „einige Monate“ andauern und dann zum Verlassen des Early Access führen.

Verstärkter Fokus auf Optimierungen – Neue Inhalte sind geplant

Was bedeutet die Beta? Die Entwickler fokussieren sich nun nach eigener Aussage auf Bugfixes, Optimierung, Performance und technische Updates. Dabei soll auch verstärkt auf das Feedback der Spieler eingegangen werden.

Nur ein Teil des Teams soll noch an neuen Features arbeiten. Allerdings sehen die Entwickler Gloria Victis als ein „Game as Service“-Spiel und wollen in der Beta und auch nach dem Release regelmäßig Neuerungen implementieren.

So sieht die Charaktererstellung im MMORPG aus.

Was tat sich mit dem Wechsel in die Beta? Mit der Beta startete eine neue „Glory Season“ und damit wird die Rangliste zurückgesetzt. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um mit dem MMORPG anzufangen. Zudem gab es etliche Bugfixes und kleine „Quality of Life“-Anpassungen.

