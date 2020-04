Das Sandbox-MMO Life is Feudal: MMO bekommt ein großes Update, welches eine Art Neustart mit sich bringt. Dazu ist ein Wipe nötig, der nicht jedem gefällt.

Warum muss sich das MMORPG neu erfinden? Life is Feudal: MMO erschien im Januar 2018 im Early Access, konnte aber nie wirklich durchstarten. Der Erfolg wollte sich nicht einstellen. Die Spielerzahlen liegen laut Steamcharts aktuell bei 730 gleichzeitigen Spielern. Die Bewertungen der vergangenen 30 Tagen fallen mit 36% und „Größtenteils negativ“ nicht gut aus. Mit dem Neustart soll sich dies jetzt ändern.

Spieler finden dein Einsteig zu undurchsichtig, das PvP stellenweise unfair und es gibt zu viel Grind. Darüber hinaus ist das MMO von Performance-Problemen und Bugs geplagt. Allerdings muss man dazu sagen, dass es sich noch um eine Early-Access-Version handelt, die nun aber schon über zwei Jahre andauert.

Das Spiel ist generell recht schwer und richtet sich nur an diejenigen, die eine echte Herausforderung in einem MMO suchen und denen es nichts ausmacht, etwa lange aufgebaute Siedlungen in einer Schlacht zu verlieren.

Life is Feudal: MMO mischt Survival mit MMORPG. Neben PvE-Elementen wie Kämpfe gegen wilde Tiere spielt auch PvP eine Rolle.

Wipe für den Neustart

Was ist für den Neustart nötig? Die Entwickler planen ein großes Update mit dem Titel Godenland. Dieses bringt größere Änderungen mit sich. Zu diesen gehören:

Eine Überarbeitung der Regeln in der Welt, die auch das PvP betreffen. Dieses soll nun fairer werden

Kämpfe erfahren eine Überarbeitung

Das Skill-Cap wird erhöht

Steuern werden überarbeitet

All das macht es aber nötig, dass ein sogenannten Wipe durchgeführt wird. Das heißt, Spieler verlieren im Grunde alles bis auf Skills, ihre Gilden und Premium-Items.

Wann kommen Update und Wipe? Das Godenland-Update kommt heute, dem 17. April. Der Wipe findet aber erst am 20. April statt. So sollen die Spieler noch das Wochenende nutzen können, um die Neuerungen auszuprobieren und sich auf den Neustart am Montag vorzubereiten.

Alle von Spielern mühsam gebauten Siedlungen, wie sie hier im Video gezeigt werden, sind nach dem Wipe weg.

Spieler sind unterschiedlicher Meinung

Was meinen die Spieler zum Wipe? Die Meinungen gehen auseinander, weswegen die Entwickler von Life is Feudal: MMO eine Abstimmung durchführen mussten. Bei dieser stellte sich heraus, dass die meisten doch für die Zurücksetzung des Spiels waren.

Exelyze auf Steam meint: „Nicht schlecht aber schon lange überfällig.“

Auf Steam freut sich Cinstea Firestor[M] auf den Wipe: „Yeah! Cheers Bald!“

deusxx2 ist auf Steam dagegen sauer: „Na toll! Unsere Gilde hat ein Jahr lang eine Basis aufgebaut und jetzt wird alles gelöscht. Wir verlassen dieses Spiel!“

Pete81_Fi auf Steam sieht dies ähnlich: „Ich habe so viele Stunden gegrindet, um ein eigenes Haus und ein paar zusätzliche Gebäude zu bekommen und jetzt löscht alles? Inklusive meines Inventars und meines Geldes? Wenn das wirklich passiert, dann verlasse ich das Spiel!“

Was ist Life is Feudal für ein Spiel? Es handelt sich um ein Sandbox-MMO, das in einer mittelalterlichen Fantasywelt spielt. Ihr beginnt im Grunde ähnlich wie in einem Survivalspiel mit nichts und startet mit dem Sammeln von Rohstoffen und Craften von Items, um euch langsam etwas aufzubauen.

Mit der Zeit ist es sogar möglich, komplette Siedlungen zu errichten, die dann in Belagerungskriegen dem Erdboden gleichgemacht werden können. PvP spielt eine große Rolle. Ihr könnt im Grunde jederzeit von Mitspielern attackiert werden.

Life is Feudal: MMO ist generell ein recht schweres Spiel und richtet sich nur an diejenigen, die eine echte Herausforderung in einem MMO suchen und denen es nichts ausmacht, etwa lange aufgebaute Siedlungen in einer Schlacht zu verlieren. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat es sich angeschaut.