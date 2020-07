In Conqueror’s Blade (PC) startete am 21. Juli die neue Season IV: Blood of the Empire. Dabei gab es ein neues und kostenloses Update, das dem Spiel die Osmanen als neue Streitkräfte brachte. Außerdem soll das MMO passend dazu eine türkische Lokalisierung bekommen.

Was ist neu in der Season? Mit der Season 4 kam und kommt neuer Schwung in das Mittelalter-Spiel. Während die Season 3 ihren Fokus auf die neue Klasse Streithammer setzte, gibt es diesmal zwei neue Schlachtfelder, die ab dem 18. August betreten werden können:

Reginopolis – Eine nahezu uneinnehmbare Festungsstadt, die in den Belagerungsschlachten gespielt werden kann.

Zu Lande und zu Wasser – Eine neue Feldschlacht

Eine weitere Neuerung ist der Start eines neuen Servers (EU West 3) sowie die geplante türkische Lokalisierung, die am 4. August veröffentlicht wird. Außerdem gibt es wieder verschiedene neue Einheiten, die im Laufe der Season freigeschaltet werden:

Janitscharen (3 Sterne) – Elite-Musketiere, die seit dem 21. Juli erhältlich sind

Azabs (4 Sterne) – Krieger bewaffnet mit Krummsäbel und kleinem Schild, die am 4. August ins Spiel kommen

Siladhars (5 Sterne) – Hellebardisten, die ab dem 18. August genutzt werden können

Sipahi (4,5 Sterne) – Kavalerie der Osmanen, die mit Keulen kämpfen und am 1. September veröffentlicht werden

Einen Einblick in das Update, die neuen Einheiten und Karten bekommt ihr im Trailer zum Update:

Was für Belohnungen bringt die Season 4? Zusammen mit den neuen Inhalten wurden auch neue Belohnungen ins Spiel gebracht. Diese lassen sich über den Battle Pass erspielen. Auf euch warten:

Neue Rüstungen, Waffen und Kosmetika im Stil der Armeen des Oasmanischen Reiches

Neue Emotes für Charaktere wie Applaudieren, Muskeln spielen lassen, Lachen und Weinen

Dabei gibt es im Spiel einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Pass. Die Emotes sollen jedoch kostenlos erspielt werden können.

Eines der interessantesten Mittelalter-MMOs?

Was ist Conqueror’s Blade? Bei diesem MMO handelt es sich um eine Mischung aus Action-RPG und Strategiespiel. Ihr selbst übernehmt die Rolle eines Kommandeurs in der Schlacht und befehligt nebenher eine Einheit.

Diese Einheit könnt ihr vor einer Schlacht ausbilden und aufwerten lassen. Selbiges gilt auch für euren Charakter, indem ihr Attributspunkte verteilt, Ausrüstung anlegt oder die Waffe wechselt, was wiederum euren kompletten Spielstil beeinflusst.

So könnt ihr Festungen belagern, gegen andere Spieler im offenen Feld antreten oder in kleinen Arenen ohne Einheiten kämpfen. Außerdem gibt es eine große Weltkarte, auf der sich die Häuser (Gilden) im Spiel gegenseitig bekriegen können.

Seit Release im Jahr 2019 wurde das Spiel stetig verbessert und hat sogar große Änderungen im Tutorial- und Season-System bekommen.

Für wen eignet sich Conqueror’s Blade? Das Spiel richtet sich vor allem an Taktik-Fans, die sich gerne in mittelalterlichen Schlachten und Belagerungen beweisen und einen Trupp anführen wollen. Gleichzeitig bietet Conqueror’s Blade euch ein actionreiches Kampfsystem.

Zudem enthält das Spiel einige RPG-Inhalte, wie das Ausrüsten und Aufleveln von Charakteren und Einheiten. Ihr könnt sogar Erfolgspunkte und Titel verdienen und ein einfaches Crafting-System ist vorhanden.

Mehr zum Spiel und zum Einstieg in Conqueror’s Blade erfahrt ihr in diesem Artikel.