MMORPG Guild Wars 2 erfüllt Wunsch, auf den Spieler seit 7 Jahren warten – Bringt endlich Easy Modes

Die Entwickler von Guild Wars 2 haben in einem neuen Studio-Update über die kommenden Updates für das MMORPG gesprochen. Im Fokus stehen eine bessere Zugänglichkeit – wahrscheinlich im Hinblick auf den Steam-Release – und neue Belohnungen. Besonders die Nachricht über einen Easy Mode für die Raids wird von der Community sehr gefeiert.

Was hat es mit dem Easy Mode auf sich? Mit der Erweiterung Heart of Thorns bekam Guild Wars 2 im Jahr 2015 seine ersten Raids. Die galten als schwierig, vor allem weil die Community so harte Instanzen nicht gewohnt war. Jahrelang wünschten sich die Spieler deshalb einen Easy Mode.

Der wird nun, im Jahr 2022, tatsächlich veröffentlicht:

Es wird ein optionales „Ermutigungs-System“ eingeführt. Mit jedem Scheitern gegen einen Boss sammelt ihr einen Stapel Ermutigung. So können mit der Zeit bis zu 100 % mehr Lebenspunkte, 50 % mehr Schaden und 50 % mehr Heilung erreicht werden.

Nach dem Sieg über einen Boss wird die Ermutigung zurückgesetzt und stapelt sich beim nächsten Boss oder nach einem Instanz-Reset wieder neu.

Durch Ermutigung sollen jedoch bestimmte Mechaniken, die sofort zum Tod führen, nicht ausgehebelt werden können.

Im Ermutigungs-Modus können zudem bestimmte Erfolge nicht erreicht werden.

Die Entwickler sagen selbst, dass die Raids in Umfragen noch immer zu den wichtigsten Themen gehören. Deshalb arbeite man weiter an der Zugänglichkeit. Die Änderungen sollen am 28. Juni ins Spiel kommen.

Gibt es bald neue Raids? Seit drei Jahren warten die Spieler auf neue Raids. Der letzte erschien im Juni 2019. Die Entwickler selbst sagten damals, dass nur wenige Spieler diesen Content aktiv nutzen. Mit einem Easy Mode könnte das Interesse aber steigen. Das erhöht die Chance auf neue Raids in der Zukunft.

Im Februar erschien die neue Erweiterung End of Dragons. In diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige dazu:

Angriffsmissionen ersetzten die Raids und sie erfreuen sich großer Beliebtheit

Was kam anstelle der Raids? Mit der Eisbrut-Saga wurden die sogenannten Angriffsmissionen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Instanzen, in denen nur gegen einen Boss gekämpft wird. Dieser kann mit einer organisierten Gruppe aus 10 Spielern betreten werden oder man tritt einer zufälligen Gruppe bei.

Die Angriffsmissionen sind leichter als die Raids, bieten aber vergleichbare Mechaniken. Mit der neuen Erweiterung End of Dragons kamen neue Angriffsmissionen, die sogar einen Herausforderungsmodus hatten, der mit Raids vergleichbar ist.

Diese Angriffsmissionen kommen laut dem Blogpost richtig gut an. Es soll einen erheblichen Zuwachs von Spielern geben, die die Missionen im leichten Modus ausprobieren, und zudem sollen Viel-Spieler aktiv die Herausforderungsmodi nutzen.

Um die Instanzen nochmal attraktiver zu machen, werden am 28. Juni die Belohnungen erhöht:

Das Gold in allen Angriffsmissionen wird verdoppelt

Pro Mission und Woche lässt sich ein Antiker Herbeirufstein verdienen

Es wird eine neue Kaiserliche-Immerblüten-Infusion eingeführt, die zufällig gedroppt oder für Währung beim Händler gekauft werden kann. Der zufällige Drop kann zudem gehandelt werden.

Ebenfalls am 28. Juni erscheint der Herausforderungsmodus für die letzte neue Angriffsmission: den Erntetempel.

Durch die neue Infusion regnet es Kirschblüten um euch herum.

Wie kommt das an? Im reddit werden die Änderungen an den Raids und Angriffsmissionen sehr gelobt. Bessere Zugänglichkeit und mehr Belohnungen sind genau das, was die Spieler gerade möchten. AdmiralNani schreibt etwa:

Ziemlich gute Änderungen insgesamt, insbesondere die Angriffsmissionen- und Raid-Änderungen. Die Missionen brauchten die Belohnung, die die Spieler dazu bringt, sie nach dem ersten Mal zu wiederholen, und jetzt bekommt man etwa 50 Gold pro Woche, wenn man die CMs macht, plus eine Chance, eine Infusion zu bekommen. Am meisten freue ich mich über den „einfachen Modus“ für Schlachtzüge. GW2 litt immer unter dem hohen Skill-Abstand, wenn man von der offenen Welt zu den Instanzen überging, was es für neue Spieler sehr schwer machte, Schlachtzüge auszuprobieren.

Anpassungen an Reparaturen und dem Mauszeiger

Welche Änderungen bekommt Guild Wars 2 noch? Ebenfalls am 28. Juni wird es die folgenden Anpassungen geben:

Das Reparatur-System wird komplett abgeschafft, Rüstung geht künftig nicht mehr kaputt. Allerdings kann man weiterhin mit den Ambossen in der Welt interagieren, um einen kleinen Buff für das PvE zu bekommen.

Es wird eine neue Option geben, mit der ihr den Kontrast des Mauszeigers anpassen könnt, um diesen besser in großen Events sehen zu können.

Die Barrieren in Story-Instanzen werden angepasst, sodass ihr beim Verlassen des Bereiches zurückgesetzt werdet, anstatt aus der Instanz rauszufliegen.

Außerdem ist ein großes Klassen-Update für den 28. Juni geplant. Dieses soll für leichteren Zugriff auf Buffs bei allen Klassen sorgen. Auch das spielt in die Zugänglichkeit für Raids und Angriffsmissionen rein.

Was sagt ihr zu den geplanten Änderungen in Guild Wars 2? Lockt euch ein Easy Mode in die Raids rein oder findet ihr diesen Inhalt generell uninteressant? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Anfang Juni wurden zudem die alten Dungeons überarbeitet. Auch dies geschah wohl im Hinblick auf den Steam-Release, der noch für 2022 geplant ist:

MMORPG Guild Wars 2 überarbeitet überraschend alten Content aus 2012 – Weckt Hoffnung auf neue Dungeons